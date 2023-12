Inkább ne nézze meg a román lángos- és sültkolbász-árakat, ha nyugodt vasárnapot szeretne

A Vakmajom Facebook-oldal tett közzé "hiánypótló" adatokat a régiós adventi vásárokon árult ételek és italok árairól. A táblázatba a budapesti, bukaresti, bécsi, pozsonyi és szegedi árak kerültek be, a bukaresti árakat 76,25 forintos lejárfolyammal számolták át forintra.

Az adatok magyar, de különösen budapest szemmel elég elborzasztóak. A bukaresti árakhoz képest a bukarestiek átlagosan is jóval magasabbak, de vannak kiugró különbségek. A lángos például több mint háromszor annyiba kerül a magyar, mint a román fővárosban (3900 vs 1143 forint, a sült krumplinál pedig még ennél is nagyobb a különbség (3000 vs 610 forint). A sült kolbász esetében is hasonló a helyzet, Bukarestben nagyjából a felébe kerül, mint Budapesten (5500 vs 2668 forint).

Kapcsolódó cikk Pozsonyban olcsóbb a magyar lángos, mint Budapesten Az idei pozsonyi adventi vásáron a sültkolbász 7, a forralt bor 3 euróba kerül.

Sőt, ezeket az ételeket még Bécsben is olcsóbban mérik, mint Budapesten, a lángos ott 2650, a sült krumpli 2200, a sült kolbász pedig 3056 forintba kerül, igaz a forralt bor decije pedig Bécsben jóval drágább, 763 forint a budapesti 500-hoz képest.

"Jó volna látni olyan statisztikát is, mibe kerül bérelni a közterületeket, hány eur/nm, hiszen az adventi piacos vállalkozás fő költségeleme lehet, a munkaerő mellett" - teszi még hozzá a Vakmajom, miután elmereng azon, vajon a magyar állam működése hogyan befolyásolhatja ezeket az árakat. Aztán rögtön egy üzleti ötletet is ad:

"Az év arbitrázs biznisze lehetne a Bukarestben vett lángost, pláne sült krumplit Pesten eladni! Bérelnénk egy repülőt, még úgy is megérné."

A tárgyalt városok átlagbéreit nézve az is jól látható, hogy Budapest és Bukarest között bőven nincsen két-háromszoros különbség, hanem inkább bő 10 százalék, miközben már Pozsonyban is magasabb a budapestinél az átlagbér, Bécsben pedig bő két és félszer annyit keresnek átlagban az emberek - ezt sem szabad elfelejteni az árak összehasonlításakor.

Havi nettő átlagbérek: