Intézkedett a hatóság, miután ezrek panaszkodtak a közszolgáltatásokra

A tavalyi évben igen sokan fordultak a figyasztóvédelemhez. Egy terület kiemelkedik.

A tavalyi panaszok jelentős része az elszámolásra, számlázásra bonatkozott az illetékes hatóság szerint.Több mint 2500, a közüzemi szolgáltatásokat érintő beadványt kezelt a fogyasztóvédelmi hatóság 2025-ben, többségük számlázással és elszámolással volt kapcsolatos. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy tavaly a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentések túlnyomó többsége a számlázással és elszámolással kapcsolatos problémákra irányult.

Az áram vitte a prímet

Kifejtették, hogy 2025-ben a kormányhivatalokhoz beérkezett 2583 beadvány több mint fele, azaz:

  • 1302 a villamosenergia-szolgáltatást érintette;
  • 551 kérelem a víziközmű-szolgáltatással,
  • 516 a földgáz-szolgáltatással, míg
  • 214 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással volt kapcsolatos.

A kormányhivataloknál közel 600 beadvány alapján indult eljárás, ezek közül 157 döntés állapított meg jogsértést – tették hozzá.

Nem elég a pénzecske: sor végén a magyar bérhelyzet

Jól érzi, ha a fizetését látva csodálkozik: a magyar bérek szinte minden összevetésben a rangsorok aléján tanyáznak. A folytatás sem túl rózsás. 

Dübörög a lízingpiac, megjött a magyarok kedve

Folytatódott a lízingpiac bővülése 2026. első negyedévében, az új finanszírozások volumene és a szerződések száma egyaránt emelkedett – közölte a Lízingszövetség.

Folyamatosan terjednek a digitális fizetési megoldások, a BKK Pay&Go is egyre népszerűbb, emellett a BL-döntőre is készül a Mastercard.   

A mostani, jócskán két számjegyű szintnél rosszabbat is érzékeltek már a középkorúak.

Gyakori hibák az szja-bevallásban. 

Nyaranta mintegy 7 ezer gépjárműkárt jelentenek be a Groupama Biztosítóhoz, és ezek jelentős része parkolás közben történik. A társaság szerint a jégverés és a viharok miatti sérülések egy része tudatos felkészüléssel megelőzhető, ezért összegyűjtötték, mire érdemes figyelni már a szezon előtt.

Legutóbb áprilisban volt rendkívüli az ütemezés.

Áprilishoz képest másik napon jön.

