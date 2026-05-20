Intézkedett a hatóság, miután ezrek panaszkodtak a közszolgáltatásokra

A tavalyi panaszok jelentős része az elszámolásra, számlázásra bonatkozott az illetékes hatóság szerint.Több mint 2500, a közüzemi szolgáltatásokat érintő beadványt kezelt a fogyasztóvédelmi hatóság 2025-ben, többségük számlázással és elszámolással volt kapcsolatos. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy tavaly a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentések túlnyomó többsége a számlázással és elszámolással kapcsolatos problémákra irányult.
Az áram vitte a prímet
Kifejtették, hogy 2025-ben a kormányhivatalokhoz beérkezett 2583 beadvány több mint fele, azaz:
- 1302 a villamosenergia-szolgáltatást érintette;
- 551 kérelem a víziközmű-szolgáltatással,
- 516 a földgáz-szolgáltatással, míg
- 214 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással volt kapcsolatos.
A kormányhivataloknál közel 600 beadvány alapján indult eljárás, ezek közül 157 döntés állapított meg jogsértést – tették hozzá.