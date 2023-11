Irány az országos döntő: izgalmas küzdelem a pénzügyi tudatossági versenyen

Melyik fizetési mód számít környezetbarátnak? Hogyan lehet a költségvetésünkben keletkező hiányt megszüntetni? Egyebek mellett ilyen villámkérdésekre kellett választ adniuk a versengő csapatoknak a Privátbankár.hu által újra megszervezett Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági versenyen. Ahogy az őszi időszakban már megszokott, ezúttal is a technikumok és a szakképző iskolák diákjai nevezhettek be a vetélkedőbe, amelynek célja, hogy gyakorlatias megközelítéssel hozza közel a diákokhoz a pénzügyeket. Ennek megfelelően a kifejtős kérdések között induló vállalkozások ügyeiről, adózási és biztosítási kérdésekről, valamint diák-pénzügyekről is esett szó.

A technikumok és szakképző iskolák pedagógusainak is köszönhetően idén megdőlt a korábbi nevezési rekord: 1200 négyfős csapat futott neki az október 19-i első fordulónak, ahonnan vármegyénként és a fővárosból a legjobban teljesítő 10-10 csapat jutott tovább a november 9-ével kezdődő, 5 versenynapon át tartó 2. fordulóba, ahol a csapatok online versenyben, szóbeli fordulóban adtak számot tudásukról a szakértő zsűri előtt.

Az első versenynapon Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Komárom-Esztergom vármegye diákjai mérték össze tudásukat; helyenként rendkívül szoros volt a küzdelem, számos jól felkészült csapat versenyzését követhette a zsűri. Az első továbbjutók az alábbi csapatok lettek:

Győr-Moson-Sopron

BBAK

Iskola: Soproni SZC Hunyadi János Technikum

Csapatkapitány: Horváth Brigitta

Felkészítő tanár: Horváthné Kocsis Katalin

Vas

Morning coffee

Iskola: Vas Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium

Csapatkapitány: Golub Emese

Felkészítő tanár: Tóth Ildikó

Zala

Money Makers

Iskola: Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum

Csapatkapitány: Gelencsér Gergő

Felkészítő tanár: Ács Éva

Komárom-Esztergom

Hideg burkolók

Iskola: Tatabányai SZC Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum

Csapatkapitány: Széles Balázs

Felkészítő tanár: Záray Dániel

A versenyen értékes nyereményeket kaphatnak a jól felkészülő diákok és a felkészítésüket segítő pedagógusok is - egyebek mellett külföldi tanulmányút, élményprogramok, vásárlási és könyvutalványok is gazdára találnak majd a december 7-i, Budapesten megrendezésre kerülő országos döntő végére. A nyeremények összértéke bőven meghaladja az egymillió forintot - további részletek és az eddigi továbbjutó csapatok listája a verseny hivatalos weboldalán, a diakforum.hu-n böngészgető.

A verseny fővédnöke Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Innovációért, Felsőoktatásért, Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős államtitkára. A verseny lebonyolítását segítő szakmai testület vezetője: Bod Péter Ákos egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. További részletek: diakforum.hu