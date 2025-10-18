Irigykedhetnek a magyar nyugdíjasok

Több európai ország is az élen szerepel azon a legújabb toplistán, amely azt vizsgálja: hova érdemes költözni, ha valaki külföldön szeretne békés, megfizethető és kellemes életet élni nyugdíjasként.
A Global Citizen Solutions felmérése szerint mindent összevetve Portugáliában lehet a legjobban eltölteni az idősebb éveket – írja az Exonomx a dán DR portálra hivatkozva.
A befektetésekkel és nemzetközi költözéssel kapcsolatos tanácsadással foglalkozó Global Citizen Solutions azután jutott erre az eredményre, hogy számos tényezőt vizsgált meg 44 országban. Ezek közé tartoznak a vízum- és állampolgársági lehetőségek, a megélhetési költségek, az adózási feltételek, az egészségügyi ellátás, az időjárás, a környezet és az ország általános biztonsága.
Ez alapján Portugália lett az egyértelmű győztes 92,61 ponttal, őt követi a turistaparadicsom, Mauritius, majd Spanyolország.
„Portugália azért végzett az élen, mert nyugdíjasként a legjobb lehetőségei vannak vízum megszerzésére. Ezen felül Portugália jelentősen alacsonyabb megélhetési költségeket kínál más nyugat-európai országokhoz képest, kiváló egészségügyi rendszerrel, hiteles adórendszerrel és enyhe éghajlattal rendelkezik, ráadásul Európa egyik legjobbja a biztonságát és életminőségét tekintve – értékelte az eredményt Adalberto Pucca, a Global Citizen Solutions globális mobilitásért felelős vezetője.
Íme a TOP 10 ország, ahol a legjobb nyugdíjasként élni:
- Portugália
- Mauritius
- Spanyolország
- Uruguay
- Ausztria
- Olaszország
- Szlovénia
- Málta
- Lettország
- Chile.
Árnyalja ugyanakkor a képet, hogy Hollandia, valamint Dánia és más skandináv országok sem szerepelnek a vizsgált országok között.