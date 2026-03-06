Ismét gimnazistákat vár a milliós összdíjazású verseny

A Privátbankár.hu idén hatodszor rendezi meg a versenyt gimnáziumok tanulói számára, amely során nem csak értékes nyereményekkel gazdagodhatnak a résztvevő csapatok. A kezdeményezés elsődleges és legfontosabb célja, hogy a lehető legtöbb fiatallal ismertessük meg azokat az alapvető pénzügyi ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a későbbiek során. Abban is bízunk, hogy a diákok segítségével a családok életébe is „becsempészhetünk” olyan pénzügyi alapismereteket, amelyek egyébként jellemzően nem szerepelnek napirenden. Célunk nem pusztán elméleti, hanem sokkal inkább a gyakorlatban valóban hasznosítható ismeretek átadása.

Tavasszal mindig a gimnáziumok versenyeznek, ősszel pedig a szakképző iskolák, így a szervezők most a gimnazistákat hívják versenyezni a március 15-i jelentkezési határidőig a juniorklasszis.hu weboldalon. Céljuk a lehető legtöbb fiatallal megismertetni a pénzügyi ismereteket, s általuk a családjaikat is bevonni a tájékozódásba.

Eddigi 11 versenyünkre (6 szakiskolai, 5 gimnáziumi) több mint 6500 négyfős csapat nevezett – felkészítő tanáraikkal együtt tehát több mint 32 ezer főhöz jutott el a verseny. Az idei jelentkezési határidő március 15., már jelentkeznek is a csapatok a rendezvény hivatalos weboldalán a megmérettetésre.

A versenyre szakértők által összeállított és felügyelt, a középiskolás korosztálynak szóló oktatási anyagokkal lehet felkészülni, amely szintén a weboldalon érhető el. Valós élethelyzetek alapján, a diákok nyelvén íródott tudásbázist kap tőlünk minden jelentkező.

A Gundel Étteremben rendezett sajtótájékoztatón jelen volt (balról jobbra): Gáspár András, a Klasszis Média Lapcsalád lapigazgatója, Kopcsa Balázs, a Fundamenta Lakáskassza Treasury igazgatója, Bugár Csaba, a Magyar Diákhitel Központ elnök-vezérigazgatója, György Dániel, a Magyar Államkincstár Állampapír Forgalmazásért felelős igazgatója, Böröczky Dezső, a Gránit Alapkezelő stratégiai és üzletfejlesztési vezetője, Fodor Béla, az MBH Bank Private Banking értékesítési igazgatója, dr. Lambertus József, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főosztályvezetője és Ivancsik Orsolya, a Merkantil Bank üzlettámogatási és HR ügyvezető igazgatója

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

A verseny 3 fordulós, ebből az első kettőt online rendezzük meg, az országos döntőn pedig személyesen vehetnek részt a vármegyei forduló győztesei Budapesten.

Jelentkezni 4 fős csapatokban, 1 felkészítő tanár megnevezésével lehet március 15-ig a juniorklasszis.hu weboldalon.

Az első, online forduló időpontja: 2026. március 17. – online kvíz segítségével mérhetik össze tudásukat a csapatok, a legjobb 10 csapat juthat tovább vármegyénként, illetve a fővárosból

– online kvíz segítségével mérhetik össze tudásukat a csapatok, a legjobb 10 csapat juthat tovább vármegyénként, illetve a fővárosból A második, online forduló időpontja (vármegyei versenyek): 2026. március 31. – április 23. között (5 versenynap)

A harmadik, budapesti forduló (az országos döntő) időpontja: 2026. május 13., Budapesti Gazdasági Egyetem.

Nemcsak a ma már elengedhetetlen pénzügyi tudásért, hanem a nyereményekért is érdemes nevezni. A verseny partnereiknek és támogatóinak köszönhetően kétnapos budapesti szakmai program, különböző értékes ajándékutalványok várnak nem csak a diákokra, de a pedagógusokra és az iskolákra is. Sőt, különdíjban részesül a „Feltörekvő Pénzügyi Junior Klasszis” is, azaz a legalacsonyabb tanulmányi eredménnyel döntőbe jutó csapat is.

A támogatók örömmel jönnek

György Dániel, a Magyar Államkincstár Állampapír Forgalmazásért felelős igazgatója a Gundel Étteremben tartott csütörtöki sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy továbbra is küldetésüknek érzik a verseny támogatását, mert ez egy olyan eszköz, ami a jövő generációjának pénzügyi szemléletét formálja.

„Ezért a kincstár, mint a költségvetés bankja és Magyarország legnagyobb lakossági állampapírforgalmazója, kiemelt társadalmi küldetésének tekinti a pénzügyi tudatossági erősítését. Hiszünk abban, hogy a pénzügyi gondoskodás nem a felnőttkorban kezdődik, hanem már fiatal korban megalapozható. Ezért alakítottuk ki az állampapír-megtakarítási életút-programot is. A gyermekek számára elérhető Start-számlától és Babakötvénytől kezdve a felnőttkori értékpapírszámlákig, illetve nyugdíj-előtakarékossági számláig minden életszakaszra kínálunk biztonságos, kiszámítható és egyszerűen kezelhető megtakarítási lehetőséget” – foglalta össze dióhéjban az Államkincstár profilját az igazgató.

Kiemelte: ma már 1,1 millió lakossági ügyfél rendelkezik értékpapírszámlával vagy Start-számlával a Kincstárban, csak a tavalyi évben több mint 40 ezer gyermek részére nyitottak új Start-számlát magyar családok. Ezek a számlák azt mutatják, hogy – többek között az ilyen kezdeményezéseknek köszönhetően – Magyarországon erősödik az öngondoskodás kultúrája.

Épp a diákverseny ideje alatt lesz 25 éves a Diákhitel Központ

Bugár Csaba, Magyar Diákhitel Központ elnök-vezérigazgatója azzal kezdte megszólalását, hogy épp a jövő hónapban lesz 25 éves a Diákhitel, melynek küldetése azóta sem változott.

„Vannak olyan családok, ahol a jövedelmi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a gimnázium vagy a szaktechnikum után tovább tudjon tanulni a gyermek, erre nyújtanak megoldást a diákhitelek. Sokan azt gondolják, hogy anyagi nehézségek miatt nem lehetséges bekerülni a felsőoktatásba, de egy ilyen döntés előtt fontos, hogy a család akár együtt mérlegeljen, de nagy a szerepe ebben akár az osztályfőnöknek is. A Diákhitel Központnak van megoldása a nehezebb élethelyzetben élő diákok számára is, hiszen a Diákhitel2 teljes mértékben, kamatmentesen fedezi az önköltséget, a szabadon felhasználható Diákhitel1 pedig segíti a megélhetést az egyetemi évek alatt. Érdemes a részletekről tájékozódni, mert rengeteg élethelyzetre kínálunk törlesztéskönnyítési megoldásokat is és a családtámogatási kedvezmények is kimagaslóak. Az pedig tény, hogy a diplomás munkavállaló jövedelme minden esetben magasabb lesz. A diákhitel befektetés a jövőbe, a Pénzügyi Junior Klasszis verseny pedig felkészítés a pénzügyi tudatosságra, ami nem csak egyénileg fontos, de az ország számára sem elhanyagolható. Fontos kiemelni, hogy a diákhiteleknek 98 százalékos a visszafizetési rátája, amit jóval a határidő lejárta előtt, 7 év alatt fizetnek vissza a hallgatók, ez tisztán mutatja, hogy nem okoz problémát a törlesztés” - mondta az elnök-vezérigazgató.

A tudatos vagyonépítés már fiatalon elkezdődhet

„Minél felkészültebbek a pénzügyek terén a fiatalok, annál hamarabb hozhatnak helyes financiális döntéseket, ezáltal a tudatos vagyonépítés már fiatal felnőttkorban megkezdődhet. A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny pontosan ezt a folyamatot támogatja: közérthető példákon keresztül segíti megérteni a pénzügyi világ működését, és ösztönzi a diákokat arra, hogy merjenek kérdezni és tervezzenek felelősen a pénzügyek területén. Fontos számunkra, hogy ne csak a jelenben teremtsünk értéket, hanem a jövő generációinak is segítsünk eligazodni a pénzügyi döntések sokszínű és egyre összetettebb világában. Így örömmel tölt el, hogy hazánk egyik vezető privátbanki szolgáltatójaként az MBH Bank Private Banking már évek óta támogatja a versenyt és a nyertes diákokat” – mondta az MBH Bank Private Banking értékesítési igazgatója, Fodor Béla.

Kapcsolódó cikk Idén is diákok ezreit mozgatja meg az ősz legizgalmasabb pénzügyi versenye Elindult a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis!

Mindenkit érint, senki nem marad ki a pénzügyi döntésekből

Az idén csatlakozott új támogató nevében Ivancsik Orsolya, a Merkantil Bank üzlettámogatási és HR ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a pénzügyi tudatosság mindig mindenkit érint, „senki nem marad ki a buliból”.

„A Merkantil Bank, az OTP Csoport tagjaként felelősségének tartja a társadalom széleskörű pénzügyi edukációját. A pénzügyi tudatosság egy életkészség, és ezen a téren még van mit fejlődni Magyarországon. Pénzügyi döntéseink mindennap jelen vannak, tehát ez a tudás az életre és a jövőbeni munkavégzésre készít fel. Az ehhez szükséges edukáció elősegítését a Merkantil Bank saját eszközeivel és a mostanihoz hasonló pozitív kezdeményezésekhez való kapcsolódással kívánja támogatni. Portfóliónkból adódóan elsősorban a lízing edukációt szeretnénk minél szélesebb körben megismertetni. Nagyra értékelem a pedagógusok munkáját, akik fontosnak tartják a fiatalok pénzügyi oktatásával részt vesznek a diákok felkészítésében” – fejtette ki véleményét az ügyvezető igazgatónő.

Ezekből a fiatalokból válnak tudatos felnőttek

„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a kezdetektől támogatja a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi vetélkedőt, mert kiemelten fontosnak tartja a fiatal generációk adótudatosságra nevelését. A NAV pénzügyi és szakmai hozzájárulással – ajándékcsomagokkal, nyereményekkel, zsűrizéssel és adózást érintő kérdések összeállításával – segíti a verseny sikeres lebonyolítását. Azért tartjuk meghatározónak a közreműködésünket, mert meggyőződésünk szerint a pénzügyi és adózási ismeretekben jártas fiatalokból válnak a jövő adótudatos és sikeres munkavállalói, illetve vállalkozói. És azt is jobban megértik, hogy az adóbevételek milyen fontosak a költségvetésnek. Ez a verseny egy jó befektetés a jövő generációjába és az állami szférának is” – mondta dr. Lambertus József, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főosztályvezetője.

A legjobb befektetési döntés a pénzügyi edukáció

A Gránit Alapkezelő régóta elkötelezett az olyan kezdeményezések támogatása mellett, melyek hozzájárulnak a fiatalok pénzügyi edukációjának fejlesztéséhez, mint a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis!

„A Gránit Alapkezelő számára a pénzügyi tudatosság fejlesztése nem csupán társadalmi felelősségvállalás, hanem hosszú távú befektetés – hisszük, hogy a pénzügyi tudatosság fejlesztése a legjobb befektetési döntés, amit meghozhatunk. Meggyőződésünk, hogy a fiatal korban megszerzett pénzügyi ismeretek egyszerre alapozzák meg az egyéni sikereket és a gazdaság jövőbeni stabilitását. Ezért támogatjuk évek óta elkötelezetten az olyan kezdeményezéseket, mint a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! diákverseny, amely lehetőséget teremt a diákok fejlődésére és a szakmai párbeszédre. Minden évben azzal a céllal kezdjük az együttműködést, hogy hiteles iránymutatással segítsük a fiatalokat abban, hogy felelős, megalapozott döntéseket hozzanak – a versenyen és azon túl is” – mondta Böröczky Dezső, a Gránit Alapkezelő stratégiai és üzletfejlesztési vezetője, aki szerint remek dolog, hogy ebben a versenyben időről időre változik a tananyag, ami azért fontos, mert a tudnivalók elképesztő sebességgel változnak, ilyen például a mesterséges intelligencia vagy a tokenizáció (a befektetési eszközök forradalma).

Pénzügyi tudatosságra mindig szükség lesz

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. az otthonteremtés és az öngondoskodásra való ösztönzés, és véleményük szerint ezt a tudást a lehető legkorábban érdemes átadni a fiataloknak.

„A tudatos pénzhasználat ma már ugyanolyan alapvető készség, mint az írás vagy az olvasás. Ez a tudás felértékelődött, hiszen napjainkban, a digitalizáció miatt egyre gyorsabban és mind több – akár pénzügyi – döntést kell meghozni. Aki már diákként elsajátítja a pénzügyi tervezés és a felelős mérlegelés készségét, az később nemcsak a pénzügyi világban mozog majd magabiztosabban, hanem felkészülten és tudatosan vághat bele élete egyik legnagyobb döntésébe – legyen szó ingatlanvásárlásról vagy egy összetettebb lakáscélú hitelügyletről. A versenyen való részvétel azért kiváló lehetőség, mert itt a diákok olyan helyzetekkel találkozhatnak, amelyekkel később a mindennapokban is szembesülnek majd” – mondta Kopcsa Balázs, a Fundamenta Lakáskassza Treasury igazgatója a verseny sajtótájékoztatóján.

Egy felkészültebb generáció nő fel

„A pénzügyi tudatosság fejlesztése már fiatal korban kulcsfontosságú ahhoz, hogy a jövő generációi magabiztosan kezeljék pénzügyeiket. A CIB Bank felelős pénzügyi intézményként hosszú évek óta aktívan részt vesz a fiatalok pénzügyi edukációjában saját programjaival, és örömmel áll minden olyan kezdeményezés mellé, amely ezt a célt szolgálja. A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny évről évre hozzájárul a diákok pénzügyi műveltségének fejlődéséhez, ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy támogatóként segítsük ezt a programot. Hiszünk abban, hogy az ilyen színvonalas, naprakész pénzügyi ismereteket nyújtó versenyek hosszú távon is elősegítik egy tudatosabb, pénzügyileg felkészültebb generáció felnövekedését” – ezt pedig Szinai Ádám, a CIB kommunikációs vezetője üzente a résztvevőknek.

További részletek a versenyről és jelentkezés: juniorklasszis.hu >>