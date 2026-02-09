3p
Személyes pénzügyek Befektetés megtakarítás

Ismét rekord dőlt egy kedvenc megtakarítási formánál

mfor.hu

Továbbra is népszerűek a TBSZ-ek.

A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint több mint tizedével gyarapodott közben a háztartások értékpapír-portfóliója is, leginkább a befektetési jegyeknek és a részvényeknek köszönhetően.

A cikk szerint ismét rekordot döntött a bankoknál és befektetési szolgáltatóknál vezetett tartós befektetési számlák száma: 2025. végén megközelítette az 519 000 darabot, amely több mint a harmadával meghaladta az egy évvel korábbi mennyiséget. A számlákon kezelt vagyon aktuális piaci értéke közben 27,8 százalékkal nőtt a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint, így már csak kevéssel maradt el a 7900 milliárd forinttól.

Növekszik a piac
Növekszik a piac
Fotó: Pexels

A szocho bevezetése nagyot lendített az érdeklődésen

Tartós Befektetési Számlák (TBSZ) iránti, az utóbbi években látható, intenzív érdeklődést az váltotta ki, hogy a kormányzat 2023. július 1-től a legtöbb megtakarításnál és befektetésnél 13 százalékos szociális hozzájárulási adót (szocho) vezetett be a már addig is élő, 15 százalékos személyi jövedelemadó (ismertebb nevén kamatadó) mellett.

Az új adónem hatálya aló viszont kivették az állampapírokat, ezzel is arra ösztönözve a lakosságot, hogy nagyobb arányban fektesse állami adósságpapírokba a pénzét. A lépés nyomán viszont megugrott a TBSZ iránti érdeklődés is, hiszen az itt elért hozam tartós befektetésnek minősül, így ezt a konstrukciót sem érintette a változás.

A szocho bevezetése nyomán viszont sokan az adóoptimalizálás lehetőségét kezdték látni a TBSZ-ben, így a kormány – 2025 januárjától kezdődően – ismét a szabályozás módosításáról döntött. Ennek értelmében, ha három éven belül törik fel a TBSZ-számlát, 15 százalék szja és 13 százalék szocho terheli az elért hozamot, tehát nincs különbség a normál értékpapírszámlán elért hozamok adózásához képest. A 3 és 5 év közötti idősávban 10 százalékos szja-t, és 8 százalék szochót kell fizetnie a kisbefektetőnek, ha valamiért kénytelen feltörni a számláját, a teljes adómentesség pedig csak az ötéves időszak leteltével jár.

A TBSZ-ek mellett viszont a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) száma is szépen növekszik az utóbbi időszakban: december végén már közel 103 000 NYESZ-számlát vezettek a pénzügyi szolgáltatók, nagyjából 7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A NYESZ-számlákon tartott befektetések értéke közben a múlt év végére 10,9 százalékkal, 637,9 milliárd forintra emelkedett, így egy számlára átlagosan 6,19 millió forintnyi befektetés jutott.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Gyönyörködjön! Ez várja a benzinkúton

Gyönyörködjön! Ez várja a benzinkúton

Újra megtörténik a töltőállomásokon, már holnaptól.

Most kiderül, mit gondolnak a magyarok a bankokról és a Revolutról

Most kiderül, mit gondolnak a magyarok a bankokról és a Revolutról

Mintegy 2 millió magyar használja a Revolut szolgáltatásait, így mára megkerülhetetlen tényező a hazai pénzügyi szolgáltatók között. De mit gondolnak a felhasználók a Revolutról, mire használják azt, mivel elégedettek és mivel nem, választanák-e elsődleges számlának? A BiztosDöntés.hu online, 10 perc alatt kitölthető kutatásában ezekre a kérdésekre is keresik a választ, a résztvevők között pedig értékes nyereményeket sorsolnak ki.

Már nem dübörög a munkáshitel, aminek az Otthon Start is ártott

Már nem dübörög a munkáshitel, aminek az Otthon Start is ártott

Decemberre újabb mélypontra süllyedt a kamatmentes munkáshitel új szerződéseinek összege, miközben láthatóan csökken az érdeklődés a támogatott konstrukció iránt.

Figyelem! Hamarabb érkezik a postás a nyugdíjjal

Figyelem! Hamarabb érkezik a postás a nyugdíjjal

Korábban, már péntektől kezdik kézbesíteni a februári dupla nyugdíj és a 14. havi első negyedét a posta.

Ez a lehetőség a munkaerőpiacra visszatérő szülők nagy kedvence

Ez a lehetőség a munkaerőpiacra visszatérő szülők nagy kedvence

A bölcsődei költségeket enyhíti.

Harmadik éve stagnálnak a magyar lakásfelújítási, korszerűsítési szándékok

A magyarok többsége továbbra sem tervez lakásfelújítást

A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6 százaléka biztosan, 18 százaléka valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben. Az elmúlt három esztendőben a lakosság lakásfelújítási és korszerűsítési szándékai csak enyhe hullámzást mutattak, határozott tendenciát nem.

Akár 100 ezer forintja bánhatja, ha nem néz körül alaposan a bankok közt

Akár 100 ezer forintja bánhatja, ha nem néz körül alaposan a bankok közt

Érdemes átnézni az éves díjkimutatást.

Váratlan hiba az egyik magyar nagybanknál, elnézést kérnek az ügyfelektől

Váratlan hiba az egyik magyar nagybanknál, elnézést kérnek az ügyfelektől

Nehezen indult a K&H Bank reggele.

Decemberre megtorpant a személyi hitelek piaca

Decemberre megtorpant a személyi hitelek piaca

Decemberben a tavalyi év harmadik leggyengébb eredménye született a személyi hitelek piacán – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen publikált adataiból.

Lakáshitel, személyi hitel: hatalmas rekordok születtek a bankoknál

Lakáshitel, személyi hitel: hatalmas rekordok születtek a bankoknál

A novemberitől némileg elmaradó volumenű, de így is óriási mennyiségű új lakáshitel-szerződést hozott a decemberi hónap, ami egyértelműen az Otthon Start iránti keresletnek köszönhető – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Mindezek nyomán 2025-ben közel másfélszeresére nőtt a megkötött új lakáshitel-szerződések összege, és drasztikusan megugrott a támogatott hitelek aránya is.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168