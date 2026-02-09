Ismét rekord dőlt egy kedvenc megtakarítási formánál

A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint több mint tizedével gyarapodott közben a háztartások értékpapír-portfóliója is, leginkább a befektetési jegyeknek és a részvényeknek köszönhetően.

A cikk szerint ismét rekordot döntött a bankoknál és befektetési szolgáltatóknál vezetett tartós befektetési számlák száma: 2025. végén megközelítette az 519 000 darabot, amely több mint a harmadával meghaladta az egy évvel korábbi mennyiséget. A számlákon kezelt vagyon aktuális piaci értéke közben 27,8 százalékkal nőtt a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint, így már csak kevéssel maradt el a 7900 milliárd forinttól.

Növekszik a piac

Fotó: Pexels

A szocho bevezetése nagyot lendített az érdeklődésen

A Tartós Befektetési Számlák (TBSZ) iránti, az utóbbi években látható, intenzív érdeklődést az váltotta ki, hogy a kormányzat 2023. július 1-től a legtöbb megtakarításnál és befektetésnél 13 százalékos szociális hozzájárulási adót (szocho) vezetett be a már addig is élő, 15 százalékos személyi jövedelemadó (ismertebb nevén kamatadó) mellett.

Az új adónem hatálya aló viszont kivették az állampapírokat, ezzel is arra ösztönözve a lakosságot, hogy nagyobb arányban fektesse állami adósságpapírokba a pénzét. A lépés nyomán viszont megugrott a TBSZ iránti érdeklődés is, hiszen az itt elért hozam tartós befektetésnek minősül, így ezt a konstrukciót sem érintette a változás.

A szocho bevezetése nyomán viszont sokan az adóoptimalizálás lehetőségét kezdték látni a TBSZ-ben, így a kormány – 2025 januárjától kezdődően – ismét a szabályozás módosításáról döntött. Ennek értelmében, ha három éven belül törik fel a TBSZ-számlát, 15 százalék szja és 13 százalék szocho terheli az elért hozamot, tehát nincs különbség a normál értékpapírszámlán elért hozamok adózásához képest. A 3 és 5 év közötti idősávban 10 százalékos szja-t, és 8 százalék szochót kell fizetnie a kisbefektetőnek, ha valamiért kénytelen feltörni a számláját, a teljes adómentesség pedig csak az ötéves időszak leteltével jár.

Kapcsolódó cikk Már TBSZ-számlán van a lakossági értékpapírok közel negyede És az év végéig további növekedés várható.

A TBSZ-ek mellett viszont a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) száma is szépen növekszik az utóbbi időszakban: december végén már közel 103 000 NYESZ-számlát vezettek a pénzügyi szolgáltatók, nagyjából 7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A NYESZ-számlákon tartott befektetések értéke közben a múlt év végére 10,9 százalékkal, 637,9 milliárd forintra emelkedett, így egy számlára átlagosan 6,19 millió forintnyi befektetés jutott.