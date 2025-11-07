Ismét szintet lépett a pénzügyi verseny: négy csapat már döntőbe jutott

A második fordulóval folytatódott a Privátbankár.hu nagy sikerű pénzügyi tudatossági versenye, a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! vetélkedő. A versenyen több mint 3200 diák indult el csapatokba szerveződve, a négyfős teamekből vármegyénként és Budapestről is 10-10 jutott be a második körbe. Így összesen 200 csapat 800 diákja méri össze tudását az öt versenynapon – minden alkalommal összesen 4 megyében dől el, melyik csapat jut be a december 10-i országos döntőbe.

Az első versenynapon Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Komárom-Esztergom vármegyék technikumi és szakképző iskolai diákjai adtak számot jártasságukról a pénzügyi ismeretek terén. Egy 50 kérdésből álló kvíz-kérdéssor kitöltését követően online videochat segítségével zajlott a szóbeli forduló, amelyen villámkérdésekre és kifejtős kérdésekre is választ kellett adniuk a versenyző csapatoknak. A forduló során a mindennapi pénzügyek, befektetések, hitelek, biztosítások, vállalkozási ismeretek mellett a zöld pénzügyek és a digitális fizetésekkel kapcsolatos kérdések is felmerültek gyakorlatias megközelítésben. A szóbeli válaszokat a szervező Privátbankár.hu munkatársai mellett a partnerek szakértő képviselői bírálták el – a zsűriben ezúttal is helyet foglaltak a Fundamenta Lakáskassza, a Magyar Államkincstár, a Magyar Biztosítók Szövetsége valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviselői.

Ők és a további partnerek – a CIB Bank, a Diákhitel Központ, a Gránit Alapkezelő és az országos döntőnek is helyszínt biztosító Budapesti Gazdasági Egyetem – nem csak szakmai tudásukkal és a felkészítő anyagok összeállításához nyújtott segítséggel, hanem értékes ajándékokkal is hozzájárulnak a verseny sikeréhez, amely így összességében ezúttal is milliós összdíjazás mellett zajlik.

A verseny második fordulójának első versenynapján az alábbi csapatok jutottak tovább az országos döntőbe:

Profitőrök

Iskola: Tatabányai SZC Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum

Csapatkapitány: Éliás Anita

Felkészítő tanár: Dalmady Tünde

Raklók

Iskola: Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum

Csapatkapitány: Horváth Réka

Felkészítő tanár: Polgár Csilla

Sihederek 2

Iskola: Vas Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium

Csapatkapitány: Virágh Csanád

Felkészítő tanár: Tóth Ildikó

Von Cisco

Iskola: Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Csapatkapitány: Varsányi Olivér

Felkészítő tanár: Almsteierné Szabó Barbara

A verseny november 11-én, kedden folytatódik, amikor Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya és Zala megyei csapatok mutatják meg a második fordulóban, mit tudnak a pénzügyekről.