Ítéletet mondtak a fiatalok a kormány által forszírozott alkotmányos lépésről

A magyar fiatalok láthatóan készen állnak a digitális fizetés jövőjére, hiszen biztonságérzetük már nem kizárólag a hagyományos fizetési eszközökhöz kötődik. A bankkártyás és okoseszközös fizetések egyre nagyobb bizalmat élveznek, és a technológiai fejlődés mellett az érzelmi elfogadás is folyamatosan erősödik. A valódi áttöréshez így már nemcsak technológiai, hanem szemléletbeli nyitottság is társul.

Az okosórás, okoskarkötős fizetés ma már magától értetődő: a fiatalok 70 százaléka megbízhatónak tartja. A QR-kódos fizetést 60 százalék ítélte biztonságosnak, míg az online vásárlásokhoz a bankkártya használatát 58 százalék sorolja ebbe a kategóriába. Bár ez utóbbi arány alacsonyabb, a bankkártyás fizetés továbbra is a biztonságos megoldások közé tartozik – különösen a modern biztonsági funkcióknak, például az erős ügyfél-hitelesítésnek és a tranzakciós értesítéseknek köszönhetően.

Miközben a fiatalok 61 százaléka úgy véli, hogy a készpénz ideje lejárt, biztonság szempontjából már nem kizárólag ezt tartják a legmegbízhatóbbnak. A válaszadók túlnyomó többsége a készpénzt (86 százalék), a bankkártyás (83 százalék) és az okostelefonos fizetést (79 százalék) is az alacsony kockázatú megoldások közé sorolja – vagyis a digitális fizetési formák biztonságosságát egyre inkább a készpénzével egyenértékűnek ítélik meg.

A bankkártyák szerepének csökkenését jól jelzi az is, hogy a K&H-nál gyorsan népszerűvé vált a fizikai bankkártya nélküli készpénzfelvétel. Januárban az ATM-es tranzakciók 41 százalékát, márciusra pedig már 48 százalékát bonyolították le digitális azonosítással, kártya nélkül.

A 19-29 éves korosztály tagjainak kétharmada (66 százalék) már biztos abban, hogy a mobileszközök pár éven belül átveszik a bankkártyák szerepét. A mobilappos fizetést a válaszadók 74 százaléka ugyanolyan biztonságosnak tartja, mint a bankkártyás megoldásokat – ez néhány százalékpontos növekedés az elmúlt évekhez képest. Sőt, 70 százalék szerint a mobilfizetés kényelme is eléri a kártyás vásárlásét.

