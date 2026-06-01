Itt a nagy bejelentés: tényleg visszajöhet a katás adózás

2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást.

„A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítja a katának a széles körű elérhetőségét” –válszolta Kármán András pénzügyminiszter Apáti István mi hazánkos képviselő azonnali kérdésére a parlamentben. Kármán már a miniszteri meghallgatásán megerősítette, hogy visszavezetik a katát, de azt eddig nem lehetett tudni, mikor tervezi ezt meglépni a Tisza-kormány – írja a Telex.

Apáti István szerint a kata az egyik az elmúlt másfél évtized kevés sikertörténetéből, fénykorában még több adóbevételt is termelt, mint amennyivel számoltak vele a költségvetésben, de 2022 augusztusában a kormány jelentősen korlátozta az adónemet.

A Mi Hazánk azt javasolta, hogy minél hamarabb vezessék vissza legalább eredeti formájában, de inkább kibővített, javított formában.

Kármán azt mondta, meggyőződésük, hogy a magyar mikrovállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak és önfoglalkoztatóknak szükségük van egy olyan adózási formára, amelyik egyszerű, kiszámítható, és nem terheli őket aránytalan adminisztrációval.

Szerinte az elmúlt évek egyik legnagyobb hibája volt, hogy a kata átalakítása során az előző kormány nem tett különbséget a rendszer valódi célcsoportja és a visszaéléseket kihasználó szereplők között, ennek pedig az lett a következménye, hogy százezrek veszítették el egyik napról a másikra azt az adózási formát, amelyre a vállalkozásukat építették.

A mikrovállalkozók alig várják
„Mi azonban nem egyszerűen a korábbi rendszer változtatás nélküli visszaállítását tervezzük, a célunk egy olyan kibővített, ugyanakkor a visszaélésekkel szemben megfelelő garanciákkal védett rendszer kialakítása, amely valóban a kisvállalkozók működését segíti” – fogalmazott a pénzügyminiszter. Állítása szerint olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést, és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak, de nem akarnak visszatérni ahhoz a gyakorlathoz sem, amely lehetővé tette nagyobb vállalatok számára a munkaviszonyok tömeges katás vállalkozási szerződésekké alakítását.

„A rendszer célja nem a munkajogi vagy adózási szabályok megkerülése, hanem a valódi mikrovállalkozások támogatása” – mondta Kármán, majd hozzátette, fontos szempont az is, hogy a jövőbeni kata-rendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot biztosítson.

Szerinte az adórendszer átalakításánál az a céljuk, hogy egyszerűbbé és igazságosabbá tegyék a vállalkozások működését.

Apáti viszontválaszára Kármán úgy reagált, hogy a jövőben az adóváltoztatásokat érdemi konzultációval kívánják előkészíteni, és meg akarják hallgatni az érintettek véleményét, amit a végső döntésnél figyelembe fognak venni.

