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Személyes pénzügyek Erste Bank Fundamenta OTP Lakástámogatás

Itt az OTP és a többi lakástakarék nagy dobása: megverhetik a lakossági állampapírokat?

Barát Mihály
pénzügyi szakújságíró

A most elérhető, akár 5-6 százalékos éves kamatokkal vaskos reálhozamot lehet besöpörni évekig a lakás-takarékpénztári megtakarításokkal is – hívja fel a figyelmet a Biztosdöntés.hu. Két lakástakaréknál is megjelentek az akár 40 százalékra is feltornászható kamatbónuszok, a harmadik pedig éppen most alakította át teljesen a kínálatát.

Sok más pozitív hatása mellett a három hazai lakástakarékpénztárnak is nagyon jól jött a rohamosan csökkenő infláció. Az évi akár 5-6 százalékos kamatra egy-két éve még vélhetően kevesen kapták fel a fejüket, ám a júniusi, 1,7 százalékos éves infláció tükrében már mindjárt vonzónak számítanak ezek a konstrukciók.

A BiztosDöntés.hu szakértői szerint a lakástakarékpénztári megtakarításoknál nem csak az inflációt érdemes figyelembe venni, hanem például azt is, hogy itt sem kell számolni az elért hozamra vetített 15 százalékos kamatadóval és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adóval. Így a lakástakarékpénztári megtakarítás már reális alternatíva az egyre alacsonyabb kamatokat kínáló lakossági állampapírokkal szemben is.

Nemszabad megfeledkezni arról sem, hogy a jelenlegi kondíciókkal a lakástakarék kiválóan alkalmas az előtörlesztési célú megtakarításra is, ha a számla tulajdonosa valamilyen támogatott lakáshitelt törleszt. Az Otthon Start hitel és a CSOK Plusz maximum 3 százalékos éves kamatához képest szintén jelentős a most elérhető előny.

Itt vannak a 40 százalékos kamatbónuszok

A lakás-takarékpénztári megtakarítás ugyan nem túl bonyolult konstrukció, és jelenleg csak három szereplő versenyez a piacon, az elmúlt időszakban újabb, az eddigieknél is vonzóbb ajánlatok jelentek meg a piacon.

Az Erste Lakástakarék Rugalmas 10 év néven futó konstrukciójánál például az utolsó két évben már 40 százalékos kamatbónusz is elérhető, ha teljesülnek az elvárt feltételek. Így az EBKM mértéke akár 6 százalék feletti is lehet ennél a lakástakarék-módozatnál. Szintén a 10 éves megtakarítási időszak mellett szól, hogy itt a számlanyitás is díjmentes, miközben négy év után az ügyfél befizetéseinek 40 százaléka – egy alkalommal – kivehető kamatbónusz veszteség nélkül is. Ha pedig az Erste Lakástakarék ügyfelei a vállalt megtakarítási időszak alatt – de legalább 4 év elteltével – felmondják a szerződést, akkor is számolhatnak 15 százalék kamatbónusszal – ám a lakáscélra való fordítás itt is feltétel.

A Fundamenta-Lakáskassza Jövőépítő és a Gyarapodó Lakásszámláinál szintén elérhető a 40 százalékos kamatbónusz az utolsó évre, ha az ügyfél a leghosszabb – 125 hónapos – megtakarítási időszakot választja. A lakásszámlához jelenleg számlanyitási akciók is kapcsolódnak a Fundamentánál: az Első Lépés, Könnyű Start és Hűség akciókkal most elengedik a számlanyitási díjat, ha teljesülnek a kért feltételek.

Az OTP Lakástakarék augusztus 3-tól jelentősen átalakította a kínálatát. Már nem értékesíti a 4 és 8 éves megtakarítási időszakra szóló termékeit, viszont bevezette az új Prémium Plusz konstrukcióját, ami 10 évre szól. A havonta fizetendő megtakarítás a lejáratkor, 10 év után egyösszegű, 30 százalékos hozamot ad. (Lejárat előtti felmondáskor 8 év után 20, 4 év után 10 százalék a befizetésekre járó hozam). A Prémium Pluszra is megmaradt a számlanyitási díjkedvezmény hűségvállalással. Ebben az akcióban a lakástakarék a vállalt havi megtakarítási összegtől függően elengedi a számlanyitási összeg felét vagy akár háromnegyedét is. Ezt is beszámítva 3,90-4,84 százalékos éves EBKM-et tudnak elérni a szerződők ezzel a konstrukcióval. A vállalt havi megtakarítás összeg legalább 10 000, maximum 100 000 forint lehet.

A lakás-takarékpénztári ajánlatok a banki akciókba is beépültek az utóbbi időszakban: az Erste lakossági számlanyitási akciójában 25 000 forint egyszeri jóváírás szerezhető akkor, ha az ügyfél lakás-takarékpénztári szerződést köt. Az MBH Banknál pedig az Otthon Start hitelhez kapcsolódó kampány része a frissen kötött lakástakarék-szerződés után járó egyszeri, 20 000 forintos jóváírás.

A csökkenő kamatok miatt változhatnak az ajánlatok

A csökkenő pénzpiaci kamatok hatásai alól viszont a lakástakarékok sem tudják kivonni magukat, vagyis számítani lehet arra, hogy előbb-utóbb módosítaniuk kell az elérhető kamatbónuszok mértékén. Ezért azoknak, akik most mérlegelik a szerződéskötést, érdemes lehet minél hamarabb dönteniük és lépniük.

 

 

 

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