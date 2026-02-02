Itt az OTP újdonsága, ennek örülnek majd a futballrajongók

2p
A Mastercard Európában elsőként vezeti be az UEFA Champions League digitális passion kártyát az OTP Bankkal együttműködésben.

A Mastercard és az OTP Bank bejelentette: elérhetővé vált az OTP Mastercard kártyabirtokosai számára Európa első, UEFA Champions League digitális passion kártyaképe. Az új kártyakép a mobiltárcákban automatikusan jelenik meg, és lehetőséget ad arra, hogy az ügyfelek akár a 2026-os, budapesti Bajnokok Ligája döntőre is eljussanak.

A „passion card” egy digitális bankkártyához kapcsolódó tematikus kártyakép, amely a fizetés vizuális megjelenését köti össze a labdarúgás iránti rajongással. A Mastercard és az OTP Bank együttműködésében most először jelenik meg Európában UEFA Champions League témájú digitális passion kártyakép. A kezdeményezés a Mastercard és az UEFA Champions League többéves partnerségére épül: a Mastercard a torna hivatalos támogatója.

UEFA Champions League digitális passion kártya

Az új dizájn az OTP Bank betéti kártya portfóliójában szereplő Mastercard Gold kártya, Mastercard Online Junior kártya, Mastercard Virtuális kártya és Mastercard Online kártya digitális kártyaképeként érhető el a budapesti Bajnokok Ligája döntőig (ezt követően az eredeti kártyaképek kerülnek visszaállításra). A kártyaképcsere automatikusan, kizárólag elektronikus formában történik, és a mobiltárcákban használható.  A megoldás számos ügyfelet érint, egyszerre fiatalokat, pályakezdőket és akár prémium ügyfeleket is.

Nyereményjáték az OTP MobilBankban – esély a Bajnokok Ligája döntőre

A digitális kártyaképhez az OTP MobilBankban elérhető nyereményjáték is kapcsolódik. Az OTP Mastercard kártyabirtokosok a mobilalkalmazásban regisztrálhatnak, majd bankkártyás vásárlásokkal pontokat gyűjthetnek. A nyereményjátékban való részvételhez a pontgyűjtést egy rövid kvíz egészíti ki.

A legjobban teljesítők páros belépőt nyerhetnek az UEFA Champions League 2026. május 30-án, a budapesti Puskás Arénában megrendezett döntőjére.

Ez az első alkalom, hogy az OTP Bank mobilalkalmazásán belül nyereményjáték érhető el, külső regisztrációs felület nélkül.

