Itt az OTP újdonsága, ennek örülnek majd a futballrajongók

A Mastercard és az OTP Bank bejelentette: elérhetővé vált az OTP Mastercard kártyabirtokosai számára Európa első, UEFA Champions League digitális passion kártyaképe. Az új kártyakép a mobiltárcákban automatikusan jelenik meg, és lehetőséget ad arra, hogy az ügyfelek akár a 2026-os, budapesti Bajnokok Ligája döntőre is eljussanak.



A „passion card” egy digitális bankkártyához kapcsolódó tematikus kártyakép, amely a fizetés vizuális megjelenését köti össze a labdarúgás iránti rajongással. A Mastercard és az OTP Bank együttműködésében most először jelenik meg Európában UEFA Champions League témájú digitális passion kártyakép. A kezdeményezés a Mastercard és az UEFA Champions League többéves partnerségére épül: a Mastercard a torna hivatalos támogatója.

UEFA Champions League digitális passion kártya

Az új dizájn az OTP Bank betéti kártya portfóliójában szereplő Mastercard Gold kártya, Mastercard Online Junior kártya, Mastercard Virtuális kártya és Mastercard Online kártya digitális kártyaképeként érhető el a budapesti Bajnokok Ligája döntőig (ezt követően az eredeti kártyaképek kerülnek visszaállításra). A kártyaképcsere automatikusan, kizárólag elektronikus formában történik, és a mobiltárcákban használható. A megoldás számos ügyfelet érint, egyszerre fiatalokat, pályakezdőket és akár prémium ügyfeleket is.

Nyereményjáték az OTP MobilBankban – esély a Bajnokok Ligája döntőre