Itt az újabb akciós őrület - érdemes észnél lenni!

November ma már nem csupán a hó végére - konkrétan idén november 24-ére - eső Black Fridayról (fekete péntekről) szól, hanem az egész hónapon át tartó akciók sorozatáról. Azonban résen kell lenni, mert a kereskedők bombáznak minket a különböző kihagyhatatlan termék ajánlatokkal és ezekhez olykor csábító kölcsönök, áruhitelek is kapcsolódnak. Ha azonban hitelből tudjuk csak megvásárolni a kiszemelt terméket/termékeket, nem árt, ha tisztában vagyunk azzal, hogy az áruhitel mellett van más konstrukció is a finanszírozásra és mikor mire érdemes figyelnünk.

Milyen hitelből tudjuk megvenni a vágyott nagy értékű műszaki cikket?

Az áruhitel mellett a személyi kölcsön egy olyan gyorsan és egyszerűen igényelhető hiteltípus, aminek köszönhetően pozitív hitelbírálat esetén akár néhány órán belül az igénylő számláján lehet a pénzösszeg.

“A legalapvetőbb különbség azonban a személyi kölcsön és az áruhitel között az, hogy míg előbbi egy bármire szabadon felhasználható pénzösszeget jelent, az áruhitellel viszont egy adott áruházban vagy webáruházban veheted meg azt a terméket, amelyet kinéztél magadnak. További lényeges különbség, hogy az áruhitelnél általában nem választhatod meg, hogy melyik pénzintézetnél szeretnéd igényelni. Ugyanis az áruhitel egy olyan speciális fogyasztási hitel, amelyiknél az adott áruház szerződést köt egy - esetenként több - bankkal, és annak a banknak (vagy bankoknak) az áruhitelét az áruházban, a bank kihelyezett ügyintézőjétől igényelheted meg. Ezzel ellentétben személyi kölcsön esetében szabadon választhatsz a bankok közül, és össze is hasonlíthatod egymással az ajánlatokat.” - mondta el Korponai Levente, a money.hu vezetője.

Hogy ne váljon rémálommá. Fotó: Depositphotos

Az áruhitelek maximális futamideje rövidebb, ez pedig magasabb törlesztéssel járhat. Ráadásul míg a személyi kölcsönöknél a THM értéke maximum 24 százalékponttal haladhatja meg a jegybanki alapkamatot, addig az áruhiteleknél legfeljebb 39 százalékponttal lehet magasabb a teljes hiteldíj mutató. A nem akciós áruhitel tulajdonképpen az egyik legdrágább hitelfajta. Az áruhiteleknél ugyanakkor figyelni kell arra is, hogy sokszor vonzó feltételekkel kínálják, de előfordul, hogy az olcsóságnak ára van, vagyis egyéb szolgáltatásokat, például bankkártyát vagy hitelkártyát kell igényelni mellé. Összességében biztosabbra lehet menni egy jól megválasztott, azaz a legjobb feltételekkel elérhető személyi kölcsönnel, főleg, ha nem csak egy konkrét termék megvásárlásában gondolkodunk, hanem más célra is szükségünk van a pénzre.

A személyi kölcsönök kiválasztásánál azért is érdemes alaposnak lenni, mert jókora eltérések lehetnek közöttük. November elején egy átlagos összegű, 2 millió forintos, 7 éves futamidejű hitel esetében a legjobbakat 37 ezer forintos törlesztőrészlettel kínálják a bankok. Miközben a drágább verzióknál 44-48 ezer forinttal lehet számolni. Ez a futamidő végéig kifizetett teljes összeget tekintve 600-900 ezer forintos különbséget jelent.

Ezekre ügyeljünk, hogy ne vakítson el a fekete péntek

A hiteleken túl tanácsos a vásárlásnál is óvatosnak lenni - erre a money.hu szakértői mellett a magyar hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is felhívta a figyelmet. Érthető, hogy az elmúlt egy-másfél évben megugrott infláció arra ösztönzi az embereket, hogy kihasználják az ilyenkor szokásos leárazásokat, ám – ahogy arra a magyar hatóság is figyelmeztet – a nyereség csak akkor érhető el, ha a vásárlás tisztességes feltételekkel történik.

Ezt azonban a svindlerek is pontosan tudják, és vadásznak az óvatlan vásárlókra, akik nem ismétlik el magukban az „enter” gomb lenyomása előtt a legfontosabb biztonsági tudnivalókat. A money.hu összeállítása a legjellemzőbb lopási módszereket és az ellenük hatásos védekezést eleveníti fel.

Gyanús linkekre tilos kattintani

A bűnözők mindent elkövetnek, hogy áldozatuk ráklikkeljen az oldalukra. Ennek folytatása pedig az lehet, hogy egy kémszoftvert küldenek a felhasználó számítógépére vagy elvezetik egy további weboldalra, amely ráveszi a gyanútlan vásárlót személyes adatai, köztük bankszámla adatok megadására.

A fő szabály: ne klikkeljünk egy weboldalra azelőtt, hogy meggyőződtünk volna a megbízhatóságáról. Ha vásárlás közben kapunk egy üzenetet a gyanús linkről, akkor járjunk utána, hogy annak feladója valóban az-e, akinek állítja magát. A legkisebb gyanú esetén telefonon vagy egy ismert e-mail-címen keressük meg a feladót, hogy igazolja vagy cáfolja, hogy tőle jött az üzenet.

Félrevezetések utalásnál

Az interneten vásárlók egyik rémálma valósul meg, amikor azt az üzenetet kapják, hogy az utalásuk nem ment át az eladóhoz, hanem valahol kettejük közt elakadt. A bűnözők erre játszva adják ki magukat nagy online áruházak vagy bankok képviselőinek. Általában azt kérik, hogy a vásárló frissítse fel adatait vagy erősítse meg azonosítását.

Ezeknek a módszereknek a lényege, hogy kapkodásra késztessék az áldozatot. Azzal fenyegetnek, hogy ha nem teszi meg azonnal, amit kérnek, bottal ütheti a pénze nyomát vagy befagyasztják a bankszámláját. Ezért a legfontosabb tudnivaló, hogy a legális intézmények nem kommunikálnak így. A javaslat pedig, hogy vegyük fel közvetlenül a kapcsolatot a szolgáltatónkkal, ha gondok adódnak a fizetéssel.

Kerüljük a szokatlan weboldalakat

Ha valaki nagyon szeretné elcsípni a legjobb árajánlatokat, akkor könnyen beleeshet abba a csapdába, hogy elhiszi a valójában hihetetlenül alacsony számokat is. Ez az egyik legrövidebb útja a fake (hamis) weboldalak látogatásának.

Érdemes minden internetes oldal URL-jét kétszer is ellenőrizni, mielőtt bármilyen személyes adatunkat megadjuk az oldalon. Fontos, hogy a böngészősorban ott legyen a kis lakat, ami biztonságos oldalt jelent.

Ellenőrizzük az oldal webcímét. A hivatalos és hiteles oldalak általában HTTPS protokollal rendelkeznek, és a címük megbízható és érthető. Legyen rögtön gyanús, ha a cím helyesírási hibákat, furcsa karaktereket vagy kiegészítéseket tartalmaz.

Fontos, hogy az oldalnak legyen kapcsolata a valósággal, vagyis keressük meg a vállalat vagy szolgáltatás nevét, címét, elérhetőségeit, és győződjünk meg arról, hogy ezek valósak és megtalálhatóak más forrásokon is. Nézzünk utána az oldalról szóló felhasználói véleményeknek és értékeléseknek más független fórumokon vagy platformokon. Ha pedig nem sikerül meggyőződni a weboldal legitim voltáról, mondjunk le a „legjobb” árajánlatról, és nézzünk szét máshol.

A többszintű azonosítás sem véd meg teljesen

A többszintű azonosítás jó módszer az internetes kommunikáció biztonságának erősítésére, de ez sem kínál százszázalékos megoldást. Magukat egy áruháznak vagy banknak kiadó csalók küldhetnek olyan üzenetet, amelyben megerősítést kérnek. Vélhetően korábban egy adatlopásból már megvannak a felhasználó adatai, csak kell ez a visszajelzés, hogy hozzáférjenek a bankszámlájához.

Ezt a csapdát csak úgy lehet elkerülni, ha a felhasználó kizárólag olyan oldalon adja meg igazolókódját, amelyet már ismer, és így megbízik benne.

A GVH tanácsaira is érdemes odafigyelni

A GVH ad néhány javaslatot azzal arra vonatkozóan is, hogyan kerüljük el a csalódást a valós eladók árengedményeivel kapcsolatban. Ezek szerint:

– győződjünk meg róla, mekkora a megtakarítás mértéke az eredeti árhoz képest,

– ellenőrizzük a megvásárlandó termék vagy szolgáltatás árát más áruházakban, weboldalakon is,

– ismerjük meg a kedvezmény pontos feltételeit, a kereskedők általános szerződési feltételeit,

– ellenőrizzük, hogy a kedvezményes ár valóban kedvezményes-e, beleértve az esetleges járulékos költségeket: szállítási, csomagolási és adminisztrációs különdíjak.