Itt egy fontos májusi időpont a nyugdíjasoknak

A szon.hu összeállítása szerint a májusi nyugdíj kifizetése más időpontban lesz, mint az áprilisi. Azok a nyugdíjasok, akik bankszámlára kérik a kifizetést, idén májusban a főszabály szerinti időpontban kapják meg az összeget. Mivel május 12. munkanapra esik, a Magyar Államkincstár ezen a napon indítja el az utalásokat. Ez azt jelenti, hogy a banki jóváírások is május 12-én, kedden várhatóak, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket.

A portál hozzátette, aki továbbra is a készpénzes, postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptár az irányadó. A postás általában a hónap 12. és 24. napja között keresi fel a jogosultakat. Fontos tudni, hogy a kézbesítés pontos napja lakóhelyenként eltérő lehet, de az ütemezés a megszokott mederben zajlik.