2p
Személyes pénzügyek Adó Otthon Start NAV

Itt egy hasznos trükk, ha Otthon Startot igényel

mfor.hu

Így meggyorsítható az ügyintézés.

Akinek nincs köztartozása és időben beadta a bevallásait is, két kattintással bekerülhet a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisba (KOMA), amely jelentősen meggyorsíthatja az ügyintézést, amikor szükséges egy nullás igazolás, például az Otthon Start hitel igényléséhez – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adóhivatal ismertetése szerint az ügyfélportálra belépve, a felület legalján található a KOMA menüpont. Hangsúlyozták, hogy mindenkinek megéri kérni a felvételt, ugyanis a KOMA-ban való szereplés kiváltja a nullás adóigazolást a legtöbb eljárásban, ahol jogszabály írja elő a tartozásmentesség igazolását – legyen szó hitelfelvételről, pályázat benyújtásáról vagy állami támogatás igényléséről. Az adatbázisban szereplő adózók folyamatosan igazolhatják pénzügyi megbízhatóságukat, külön kérelem nélkül.

Ők kerülhetnek be

Jelenleg több mint 240 ezer adózó szerepel a KOMA-ban, ahová az kerülhet be, akinek nincs a NAV-nál nyilvántartott ötezer forintot meghaladó nettó adótartozása, és nincs 30 ezer forintot meghaladó, adótartozásnak nem minősülő köztartozása sem. Ezen túl az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul is eleget kell tenni – tették hozzá.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Van valami, aminek örülni fog az autósok egy része

Van valami, aminek örülni fog az autósok egy része

Olcsóbb lesz a tankolás.

A pénzügyi szabadság kicsiben – így használhatja jól a kártyáit

A pénzügyi szabadság nem egy elérhetetlen álom, hanem apró, tudatos döntések sorozata. Nem az a lényeg, mennyi pénzünk van, hanem az, hogyan bánunk vele. A mindennapi pénzkezelésünkben sokszor a kártyahasználat mutatja meg, mennyire figyelünk oda a saját anyagi biztonságunkra.

Tudta? Egyre népszerűbb a hitelkiváltás

Az új személyi hitelek fele korábbi kölcsön kiváltására mehet. Mit nyerhetnek ezzel az adósok?

Gyorsabbak és olcsóbbak lettek a személyi kölcsönök

Gyorsabbak és olcsóbbak lettek a személyi kölcsönök

Soha nem látott mértékű kereslet mutatkozik az idén a személyi kölcsönök iránt, ami az online szerződéskötés terjedésének is köszönhető. A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint egyes szolgáltatóknál akár már 15 percen belül hitelhez lehet jutni – és ehhez nem is feltétlenül kell helyben számlát vezetni.

Még néhány napig spórolhatnak a régi autótulajdonosok

Még néhány napig spórolhatnak a régi autótulajdonosok

Pár nap van csak hátra az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampányból, amelynek keretében azok köthetnek új biztosítást, akik 2010 előtt vették meg a mostani autójukat, és azóta is ők a tulajdonosok.

Napokig nem lesz elérhető az OTP Bank néhány szolgáltatása

Jó előre szóltak. 

Panyi Miklós államtitkár kijelölte az Otthon Start kibővített hatókörét

Jövő év elejétől a zártkerti ingatlanok is bekerülnek az Otthon Startba

Kiterjesztik a kedvezményes lakáshitel programot – jelentette be Panyi Miklós államtitkár.

A 7 legfixebb esemény, amire fizet a biztosító

250 ezer forintba kerül átlagosan, ha baj történik a nyaraláson.  

Kötelező biztosítás: jó híreket kaptak az autósok

Kötelező biztosítás: jó híreket kaptak az autósok

Átlagosan is csökkennek a díjak, de most különösen nagyot lehet spórolni.

Rekordok dőlnek a személyi kölcsönöknél

Rekordok dőlnek a személyi kölcsönöknél

Erősödik a verseny.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168