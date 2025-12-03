Itt egy hasznos trükk, ha Otthon Startot igényel

Akinek nincs köztartozása és időben beadta a bevallásait is, két kattintással bekerülhet a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisba (KOMA), amely jelentősen meggyorsíthatja az ügyintézést, amikor szükséges egy nullás igazolás, például az Otthon Start hitel igényléséhez – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adóhivatal ismertetése szerint az ügyfélportálra belépve, a felület legalján található a KOMA menüpont. Hangsúlyozták, hogy mindenkinek megéri kérni a felvételt, ugyanis a KOMA-ban való szereplés kiváltja a nullás adóigazolást a legtöbb eljárásban, ahol jogszabály írja elő a tartozásmentesség igazolását – legyen szó hitelfelvételről, pályázat benyújtásáról vagy állami támogatás igényléséről. Az adatbázisban szereplő adózók folyamatosan igazolhatják pénzügyi megbízhatóságukat, külön kérelem nélkül.

Ők kerülhetnek be

Jelenleg több mint 240 ezer adózó szerepel a KOMA-ban, ahová az kerülhet be, akinek nincs a NAV-nál nyilvántartott ötezer forintot meghaladó nettó adótartozása, és nincs 30 ezer forintot meghaladó, adótartozásnak nem minősülő köztartozása sem. Ezen túl az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul is eleget kell tenni – tették hozzá.