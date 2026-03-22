Itt egy intő jel a magyar nyugdíjasoknak – A hét ábrája

Érdekes statisztikát tett közzé az Eurostat, az Európai Unió közös statisztikai hivatala, rendkívül beszédes ugyanis, hogy mennyire elégedettek az idősek az anyagi helyzetük alakulásával.

Az Eurostat adatai szerint 2013 és 2022 között több európai országban is javult a lakosság elégedettsége saját pénzügyi helyzetével, de a különbségek továbbra is jelentősek az egyes tagállamok között. A kelet- és dél-európai országokban nagyobb azok aránya, akik elégedetlenek pénzügyi helyzetükkel, míg az északi és nyugat-európai országokban jóval többen tartják azt jónak.

Az adatok a 2013 és 2022 között eltelt tíz évben mutatják az idősek helyzetének alakulását. Míg 2013-ban a 75 év felettiek 8,7 százaléka volt kiemelkedően elégedett az anyagi helyzetével, 2022-re ez az arány 6,5 százalék volt. Az azt közepesnek megítélők aránya 41,7 százalékról 46,6 százalékra emelkedett, míg a körülményeiket rossznak látók aránya 49,6 százalékról 46,9 százalékra változott – úgy tűnik tehát, hogy szélesedett az átlagos anyagi körülmények közt élő idősek sávja. A hét ábrájában ezúttal ezt mutattuk be:

A hazai helyzet nemzetközi összevetésben is érdekes, mind 2013-ban, mind 2022-ben feltűnően több idős számolt be arról, hogy rossz anyagi körülmények közt él, mint az európai átlag, amely 35,6, illetve 29,7 százalék volt.

Ezen a téren Magyarország összességében a 9. legrosszabbul teljesítő ország volt az Eurostat adatai szerint.

Szintén említésre méltó, hogy európai viszonylatban is feltűnően alacsony azon 75 év felettiek aránya Magyarországon, akik kiemelkedően elégedettek voltak az anyagi helyzetükkel, a hazai 8,7, illetve 6,5 százalékos arány lényegesen elmarad a 2013-as 14,8 százalékos és a 2022-es 16,2 százalékos uniós átlagtól is. Ilyen téren a magyar idősek összességében a 4. legrosszabb helyzetben érzik magukat az Európai Unió összes tagországa közül.

A diplomások helyzete aligha szívderítő

Aggasztó a legmagasabb végzettségű idősek körében tapasztalt tendencia is, hiszen itt igazán komolynak tűnik az anyagi elégedettség romlása. Míg 2013-ban nagyjából negyedük (27,5 százalék) volt elégedetlen a pénzügyi helyzetével, addig 2022-re ez a mutató feljebb kúszott, mintegy 33,6 százalékra, azaz szembeötlő romlás történt. Egyértelműnek tűnik, hogy a diplomás 75 év felettiek megélhetési körülményei romlottak, az azt jónak látók aránya 17,8 százalékról 11 százalékra változott, míg a közepesnek megítélők hányada 54,7 százalékról 55,3 százalékra mozdult.

A hét ábrája rovat többi cikkét itt olvashatja el.