Itt megnézheti: így írták át az otthontámogatási rendszert

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet több ponton is módosítja az évi nettó 1 millió forintos vissza nem térítendő Otthontámogatásról szóló korábbi kormányrendeletet. Az új rendelet szerint „a nagy érdeklődésre való tekintettel” 2026. február 15-ig meghosszabbításra kerül az igénylési határidő, továbbá a jogosultak köre is bővül – írja közleményében a Bank360.

Itt bővült a kör, ott meg nem

A módosító rendelet értelmében bővül a jogosultak köre, ugyanis a már korábban is érintett közszolgálati, egészségügyi, oktatási és egyéb közfeladatot ellátó csoportok mellett mostantól az önkormányzati tűzoltóságoknál dolgozó tűzoltók, valamint az országgyűlési képviselők és a nemzetiségi szószólók által munkaviszonyban foglalkoztatott személyek is jogosulttá válnak. Fontos pontosítás történt a megbízási és vállalkozási jogviszonyban dolgozók kapcsán is. Az alapszabály továbbra is az, hogy aki kizárólag ilyen formában dolgozik egy érintett szervezetnek, az nem jogosult az Otthontámogatásra.

A módosítás bővíti a kivételek körét: bizonyos, egyházi fenntartású köznevelési tevékenységek esetén – ha a munkát bevett egyház vagy belső egyházi jogi személy részére végzik – a támogatás akkor is igényelhető, ha nem klasszikus munkaviszonyról van szó.A támogatás már nemcsak banki lakáshitelekhez kapcsolódhat, hanem olyan munkáltatói kölcsönökhöz is, amelyek: