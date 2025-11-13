Itt van az első részlet az első 14. havi nyugdíjról

A szerdai ülésen a kormány úgy döntött, hogy bevezeti a 14. havi nyugdíjat, jelentette be Orbán Viktor csütörtök reggeli Facebook-videójában. A miniszterelnök az ütemezést is felvázolta, jövő februárban a rendes nyugdíj mellett érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj negyede, azaz egyheti összeg. Orbán szerint egy évvel később mindenki „megkapja a következőt, és így tovább”. A miniszterelnök nem fogalmazott ennél pontosabban, de vélhetően arra utal, hogy minden évben egy újabb negyedet kapnak meg a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíjukból – számol be róla a Telex.

A 14. havi nyugdíjról először Lázár János építési és közlekedési miniszter beszélt a kaposvári fórumán október közepén, majd nem sokkal később Orbán Viktor is arról posztolt, hogy dolgozik rajta a kormány.