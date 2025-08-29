Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Fizikálisan is megjelenne a Revolut Magyarországon, vagy csak a pénzügyi hatóságokat altatná el?

Fióktelepet alapíthat Magyarországon a Revolut. Azaz, a hazánkban már eddig is népszerű pénzügyi cég fizikálisan is megjelenhet majd. Legalábbis erre utalnak a cégvezetés közelmúltbeli nyilatkozatai. Egyes vélemények szerint azonban a Revolut már sokadszorra jelenti ezt be, de valójában nem akar a magyar pénzügyi hatóságok felügyelete alá kerülni. Pontosan mit terveznek, mennyi munkavállalóval? Milyen hatással lehet ez az ország gazdaságára, illetve a Revolut használatára? És elképzelhető, hogy az ebbe az irányba mutató nyilatkozatok csak a porhintést szolgálják?