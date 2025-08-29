Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

A program fő paraméterei
- Az Otthon Start egy államilag támogatott hitelprogram lakásvásárlásra
- Az ügyleti kamata fix 3 százalék
- A hitelösszeg maximum 50 millió forint
- A futamidő legfeljebb 25 év
- Az előtörlesztési díj legfeljebb 1 százalék
- A kölcsön célja: első lakás megvásárlása, építése
- A megvásárolható lakás értéke maximum 100 millió, ház esetében 150 millió forint lehet
- A négyzetméterenkénti bruttó ár maximum 1,5 millió forint lehet
- Akár 10 százalékos önerő mellett is igényelhető a hitel (de a bankok ennél szigorúbb feltételt is szabhatnak)
- Más támogatott hitelekkel, programokkal is összevonható
- Osztatlan közös tulajdonú ingatlan is hitelezhető, vagyis ikerházra, több generációs otthonok egy részét is meg lehet vásárolni a hitelből
Az igénylés feltételei
- A támogatott Otthon Start lakáshitel kizárólag első lakástulajdon megszerzésére vehető igénybe.
- Az ingatlannak Magyarország területén, belterületen lévő lakásnak vagy családi háznak kell lennie, emelett megvásárolható még tanya, vagy birtokközpont is.
- Az Otthon Start program nem csak magyar állampolgárok számára elérhető. Jogosult mindenki, aki magyar állampolgár, huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, vagy hontalan státuszú személy.
- A magyar állandó lakóhellyel rendelkezők, de külföldön dolgozók – ingázók – is megkaphatják a támogatott hitelt.
- A végleges jogszabály szerint a szomszédos országban folytatott munkaviszony beleszámít az elvárt 2 éves TB jogviszonyba, amennyiben az igénylő az igényléskor már legalább 2 éve magyar lakóhellyel rendelkezik.
- Elengedhetetlen, hogy az igénylőnek ne legyen büntetett előélete.
- Az is elengedhetetlen, hogy az igénylőnek ne legyen 5000 forintot meghaladó köztartozása, ha van ilyen tartozás, azt az igénylést követően 14 napon belül rendezni kell.
- Legalább 2 éves TB jogviszonnyal kell rendelkeznie az érdeklődőnek.
- Meg kell felelni a bank bírálati elveinek, feltételeinek is. (Kizáró ok a negatív KHR-listán szereplés, szükséges a megfelelő jövedelem és ingatlanfedezet igazolása a hitelösszeghez. Az ingatlanfedezetre és a jövedelemre vonatkozó korlátokatak alapvetően a Magyar Nemzeti Bank adósságfék szabályai határozzák meg, de a bankok ennél szigorúbb irányba eltérhetnek.)
Mi számít bele a TB-jogviszonyba?
Az Otthon Start felvételéhez minimum két év folyamatos TB jogviszony szükséges.
Ez lehet:
- Klassziskus munkaviszony, például alkalmazotti jogviszony, egyéni vállalkozó.
- Magyar nappali rendszerű tanulói jogviszony egy középiskolában vagy felsőoktatási intézményben szintén elfogadott.
- Magyar állampolgároknál a külföldön szerzett TB jogviszony – és a külföldi egyetemi/főiskolai nappali tagozatos tanulói jogviszony – is megfelel.
- Kiegészítő tevékenységként folytatott TB jogviszony (pl. nyugdíj melletti vállalkozás) is elfogadtatható.
- Elfogadható a magyar állampolgárok azon Magyarországon végzett tevékenysége, ha az külföldi TB-jogviszonyt eredményez.
- Megfelelő a Tbj törvény 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység is, vagyis nyugdíj mellett végzett egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony, őstermelői jogviszony.
Szigorítások:
- Az utolsó 180 napban nem alkalmas jogviszony a közfoglalkoztatottként vagy álláskeresési támogatás mellett szerzett TB-jogviszony.
- A külföldi TB-jogviszony és a külföldi tanulói jogviszony az utolsó fél évben szintén nem elfogadható.
- Legfeljebb 30 napos megszakítás mellett még folytonosnak tekinthető a TB jogviszony, azaz két állás között maximum 30 napos szünet lehet. Illetve azt is elnézik, ha az igénylő a tanulmányok befejezését követően fél éven belül talál állást magának.
Ki számít első lakást vásárlónak?
- Az alapfeltétel, hogy az igénylőnek az elmúlt 10 évben nem volt belterületi lakóingatlana.
- Mentesül a feltétel alól az, akinek legfeljebb 15 millió forint értékű belterületi ingatlana vagy tulajdonrésze van.
- Az is, akinek volt ingatlana, de azt elbontották, vagy bontási engedélyt adtak ki rá.
- Az is felveheti, akinek van ingatlana, de azt haszonélvezettel terhelten szerezte meg, és a haszonélvező bent lakik
- Szintén felveheti a hitelt, akinek belterültei lakóingatlanban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányada van.
- A házaspárok esetében elegendő az egyik félnek teljesítenie a meglévő tulajdonrészre vonatkozó előírásokat, de ezen személynek kell teljesítenie a TB jogviszonyra vonatkozó elvárásokat is.
- Már megkezdett építkezésre is fel lehet venni a hitelt.
Milyen kötelezettségekkel jár az Otthon Start program?
- A megvásárolt ingatlanra jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom kerül. Az állam javára öt évre be kell jegyezni jelzálogjogot, ez azt jelenti, hogy az ingatlan öt éven keresztül nem értékesíthető és nem terhelhető és csak kifejezetten lakhatási célra használható. Bérbe adni azonban lehet az ingatlant.
- Az ingatlanra a támogatott személyeknek kötelező lakásbiztosítást kötni, és ezt a kölcsön futamideje alatt folyamatosan fenn kell tartan
Más programokkal is összevonható
Az Otthon Start hitelprogram támogatott és piaci alapú hitelekkel összevonható. Ha az igénylő megfelel a feltételeknek, kombinálhatja a hitelt
- Babaváró támogatással (ennek 75 százaléka, vagyis maximum 8,25 millió forint önerőként is felhasználható)
- CSOK Plusszal (így akár 100 millió forintnyi kedvezményes hitel is elérhető három gyerek vállalása mellett)
- Falusi CSOK-kal
- Piaci alapú lakáshitellel (ha 50 millió forint hitel nem elég)