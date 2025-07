A kormányülés szünetében a miniszterelnök elárulta az új csodafegyvert: többek közt orvosoknak, ápolóknak, rendőröknek, tanároknak, és katonáknak is évi 1 millió forintos, hiteltörlesztést vagy lakáshitel-önrészt támogató programot indítanak. A miniszterelnök a bejelentésben kiemelte, az új lehetőség összevonható lesz az Otthon Start hitellel, és abban reménykedik, még augusztusban elkészül.

