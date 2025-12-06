Itt vannak a 2026-os autópálya-matricák, ekkor veheti meg őket

Hétfőtől elérhetőek lesznek a 2026-ra érvényes éves autópálya-matricák, a jövő évi éves országos és vármegyei e-matricák mellett az új terméknek számító éves M1 regionális úthasználati jogosultság is megvásárolható lesz a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.-nél és a legtöbb viszonteladó partnerénél, online és offline módon is – közölte a NÚSZ Zrt.

A közleményben kiemelték: az elővásárlás során idén decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-én kezdődik. A társaság honlapján közzétett díjtábla szerint a 2026-os országos éves matrica 61 760 forintért lesz megvásárolható a személyautókra, és az éves vármegyei matricák ára 7190 forintra nő.

Az országos napi matrica bruttó 5550 forint, a 10 napos bruttó 6900 forint, a havi pedig bruttó 11 170 forint lesz jövőre a D1 kategóriában. Jövőre az alap pótdíj 27 790 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 95 730 forintra nő személyautó esetében.

Az M1-es matrica a felújításra válasz

Fotó: MTI

Jön az M1-es matrica

Közölték: az M1 regionális e-matrica bevezetésével a jogalkotó célja, hogy az M1-es autópálya bővítésének ideje alatt az autósok számára kompenzációs lehetőséget biztosítson a kialakuló torlódások és fennakadások miatt. Az új terméket bárki megvásárolhatja majd, nemcsak az érintett vármegyében élők – közölték.

Az M1 regionális e-matrica a négy érintett vármegyei matricát váltja ki, jóval kedvezőbb áron, mint amennyi a négy különböző vármegyei matrica ára összesen. Például D1 díjkategóriában egy vármegyei matrica 2026. január 1-től 7190 forintba kerül majd, a négy darab vármegyei jogosultság ára pedig összesen 28 760 forint. Ezzel szemben az M1 regionális e-matrica mindössze 15 ezer forintba fog kerülni ebben a díjkategóriában.