Itt vannak a friss számok: ennyiért köthetünk utasbiztosítást az idei nyaralásra

Aki mégis repülős útra vállalkozik, annak célszerű az ilyenkor igen gyakori járatkésésekre vagy -törlésekre is felkészülni. Az utasbiztosítások egyre szélesebb köre kínál kiegészítő fedezeteket ilyen esetekre. Fontos azonban tudni, hogy egyes biztosítók kikötik, hogy az ilyen kiegészítő szolgáltatást csak több nappal az utazás előtt megkötött utasbiztosítások esetén vállalnak.

Az utazás jellegétől és céljától függően az utazni készülők a kiegészítő biztosítások gazdag kínálatával találkozhatnak. A nyári utazások többsége közeli országokat céloz, ezeket jellemzően autóval közelítik meg az utazók. Ezért nyáron megnő az autós asszisztenciát igénybe vevők aránya is: tavaly a nyári utasbiztosítási szerződések 43 százaléka mellé igényelték ezt a szolgáltatást.

„A díjemelkedés ellenére az idei nyári szezonban is igen kedvező díj mellett kínálják az utasbiztosításokat hazai biztosítók: a napi átlagdíj 750 forintos összegéért ma már egy gombóc fagylaltot sem lehet kapni a horvát vagy az olasz tengerparton

Az Insura.hu utasbiztosítási statisztikái szerint a külföldi nyaralást tervezők idén a tavalyinál 5-6 százalékkal magasabb utasbiztosítási díjakkal számolhatnak: a 2025 első öt hónapjában online kötött utasbiztosítások átlagdíja napi 742 forint volt, szemben az előző év hasonló időszakának 704 forintos szintjével. A biztosításközvetítő társaság utasbiztosítási statisztikái szerint a nyári szabadidős utazások csaknem harmada Horvátországba irányul, de Olaszország és Ausztria is kiemelt célpont ebben az időszakban – olvasható a cég lapunknak küldött összefoglalójában.

