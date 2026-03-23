Itt vannak az alacsony kamatok, most kell kiváltnai a korábbi hitelt?

A személyi kölcsönök kamatainak folyamatos csökkenése nyomán egyre többször éri meg kiváltani a 3-4 évvel ezelőtt felvett kölcsönöket, hiszen sok esetben újabb hitel felvétele mellett is a jelenlegihez hasonló törlesztőrészleteket lehet elérni – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A kiváltásnál ugyanakkor – teszi hozzá – érdemes figyelni egyebek mellett arra is, hogy teljesen új bírálati folyamatra van szükség.

Általánossá váltak az egy számjegyű kamatok

A kiváltás lehetősége – teszi hozzá – különösen releváns lehet a 2022-ben és 2023-ban idején felvett hiteleknél: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a személyi kölcsönök szerződésekben szereplő, átlagos kamatlába 2022. első felében gyors növekedésnek indult, és 2023 májusában, 19 százalék felett érte el a több éves csúcsát. Nagyjából két és fél évvel ezelőtt ugyanakkor a piaci körülmények javulásával csökkenni kezdtek a kamatok, és idén januárra már 14,5 százalék alá kúszott a jegybank által számolt, átlagos kamat, ami 3,5 éves mélypontot jelent.

„Ugyan az átlagkamat még mindig nem nevezhető alacsonynak a személyi hiteleknél, ám figyelembe kell venni, hogy a kellően nagy összeget igénylő, és kedvező jövedelmi helyzetű ügyfelek már szinte minden hitelintézetnél találhatnak egy számjegyű kamatot, ami megfontolandóvá teszi a régebben felvett személyi kölcsönök – illetve más fogyasztási hitelek – kiváltását”

– mutat rá Gergely Péter.

Szintén erős érv a kiváltás mellett, hogy szükség esetén a végtörlesztendő hitel (vagy hitelek) összegén túl újabb személyi kölcsön is igényelhető, úgy, hogy nem is feltétlenül kell az eddiginél magasabb törlesztőrészlettel számolni. A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint ezt egy konkrét példával is szemléltetni lehet: ha valaki 2023. tavaszán 13,4 százalékos, fix kamat mellett vett fel 3,5 millió forint személyi kölcsönt hat évre, akkor 72 000 forint körüli törlesztőrészlettel kellett számolnia, és mostanra nagyjából 2,2 millió forint tőketartozás maradt a hiteléből. Ha ezt kiváltja, és a kiváltás mellett újabb 1,8 millió forint személyi hitelt is igényel, a BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátora szerint – 9,9 százalékos, éves kamatot, 6 éves futamidőt és 500 000 forintos havi jóváírást feltételezve – a korábbihoz hasonló, nem egészen 74 ezer forintos törlesztőrészlettel kell számolnia.

Ezekre kell figyelni a hitelkiváltásnál

A hitelkiváltásra felvett személyi kölcsönöknél ugyanakkor – hívja fel a figyelmet Gergely Péter – több dologra is érdemes odafigyelni. A egyik, hogy személyi kölcsönnel csak fogyasztási hiteleket – tehát a személyi kölcsönök mellett például áruvásárlási hiteleket, folyószámlahiteleket vagy hitelkártya-kereteket – lehet kiváltani.

Szintén nagyon fontos, hogy a pénzintézetek jelentős része csak más szolgáltatónál felvett hiteleket enged kiváltani, vagy helyben felvett kölcsönöknél újabb összeget is igényelni kell a végtörlesztendő összegen felül. Végül azt is érdemes figyelembe venni, hogy a hitelkiváltásra felvett személyi kölcsönnél teljesen új hitelbírálati folyamat indul, még akkor is, ha az adós rendben törlesztette a fennálló kölcsönét, és persze a kiváltás, mint lehetőség a már késedelemben lévő hiteleknél nem jöhet szóba.

Vegyes megoldásokat alkalmaznak a bankok

A BiztosDöntés.hu adatai szerint nem minden banknál létezik kifejezetten kiváltási célú személyihitel-konstrukció – tehát a sztenderd termék használható kiváltásra is –, illetve nem is minden személyi kölcsönt lehet kiváltási célra felhasználni. Az árazás pedig többnyire hasonlóan alakul a normál személyi kölcsönökéhez, tehát megfelelő hitelösszegnél és jövedelemnél lehet találni egy számjegyű kamatról szóló ajánlatokat is a piacon.

Az OTP Banknál a helyben és más banknál felvett fogyasztási hitelek is kiválthatók a személyi kölcsönnel, és az OTP Banknál felvett személyi hitelt online is ki lehet váltani. A legkedvezőbb, évi 10,99 százalékos kamat 14 millió forint feletti hitelösszegnél érhető el a pénzintézetnél.

Az MBH Bank a Kamatvágó Személyi Kölcsönt ajánlja hitelkiváltási célra, ami más pénzügyi intézménynél fennálló hitelek kiváltására használható fel. Az akár 15 millió forint összegű hitel igénylésének feltétele a legalább 300 000 forintos jövedelem. A kölcsön kamata 5 millió forint alatti hitelösszegnél évi 11,99, 5 millió forinttól pedig évi 10,99 százalék.

Az online személyi kölcsönök piacán aktív Trive Bank nem árul kifejezetten kiváltási célú személyi kölcsönt: a pénzintézet kínálatában ugyanakkor már 5 millió forint összegű személyi kölcsön is elérhető, 60 hónapos futamidővel, 16,20 százalékos THM mellett.

A MagNet Bank MagNet Hitelkiváltó személyi Kölcsöne legfeljebb 10 millió forint összegű lehet, és más hitelintézeteknél fennálló tartozások kiváltására használható. Aktív számlahasználattal, 8 millió forint összeg felett, és az egyéb feltételek teljesítése esetén az éves kamat akár 9,95 százalék is lehet.

Az Erste most jóváírási akciót is futtat a személyi hiteleinél: legalább 3 millió forintos hitelösszegnél 20 000 forint egyszeri jóváírás jár, ami kiváltási célnál újabb 20 000 forinttal egészülhet ki. Az Ersténél akár 9,79 százalékos kamat is elérhető kiváltás esetén, ha teljesülnek a kért feltételek. Helyben felvett hitelek kiváltásakor viszont legalább egymillió forint új hitelt is igényelni kell.

Az UniCredit Banknál a Fix Kamat személyi kölcsön használható kiváltási célra is: ennél az éves kamat 9,20 százalék is lehet, ám ehhez legalább 7 millió forint hitel igénylése szükséges, 450 ezer forint havi jóváírás, és a megfelelő Generali hitelfedezeti biztosítás megkötése mellett.

A Raiffeisen Bank hitelkiváltásra szolgáló személyi kölcsöne csak más szolgáltatóknál felvett hiteleknél igényelhető: a legkedvezőbb, évi 9,49 százalékos kamat eléréséhez legalább 10 millió forintos hitelösszeg, havi 450 ezer forint jövedelem, és aktív számlahasználat vállalása szükséges.

A CIB Banknál a sztenderd személyi kölcsön használható fel kiváltásra is, ennél a legjobb ügyfélminősítés esetén, legalább 7 millió forintos hitelösszegnél akár 9,59 százalék is lehet az éves kamat.