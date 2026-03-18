Itt vannak az inflációt meghaladó lekötött betéti kamatok

A február végi jegybanki alapkamat-csökkentés ellenére a MagNet Bank akciósan 1 hónapra megemeli a lekötött betéti kamatait a 3 hónapos Prizma Forint Betétnél, 2026. március 16-tól. A döntés hatására évi 6,62 százalékról 7,08 százalékra (EBKM 7,00 százalék) emelkedik a negyedéves kamat, mely kizárólag új pénzzel érhető el. A 12 havi kamat is megemelkedik, évi 4,61-ről 5,52 százalékra nő (EBKM 5,00 százalék). 6 hónapra marad az éves kamat 6,45 százalék, ami 6,41 százalékos EBKM-et jelent.

Ugyanígy kamatot emel 2026. március 16-tól a Cofidis Bank is a Takarékszámláról lekötött betétnél. A 6 hónapos lekötött betét kamata évi 5 százalékra, 1 éves futamidőnél 6 százalékra, 2 éves futamidőnél évi 6,15 százalékra, 3 éves futamidőnél évi 6,25 százalékra, 4 éves futamidőnél pedig évi 3 százalékra emelkedik. Az 5 éves lekötött betét évi 3,50 százalékos kamata nem változik.

A tavalyi, egész éves átlagos infláció 4,44 százalék volt, de az egyes hónapok inflációs adata már 2025. július óta nem nőtt. Eleinte stagnált, majd 2025. novembere óta folyamatosan csökkent. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) középtávú inflációs célja 3 százalék, ±1 százalékos toleranciasávval. Ebbe a sávba 2025. novembere óta minden hónap adata beletartozik, és a várakozások további kedvező inflációs adatokról szólnak. Kedvező esetben – például, ha a 2025 márciusában bevezetett, eddig rendszeresen meghosszabbított árrésstopok megmaradnak 2026. május 31. után is –, az infláció 4 százalék körül maradhat éves szinten, amivel teljesülne az MNB inflációs célja.

Visszatérve a MagNet Bank 1 hónapos betétakciójára, ha csökkenő jegybanki alapkamat pályát vizionálunk, akkor a mostani betét – főleg 3 hónapra – kiemelkedő hozamot biztosít a betéteseknek a várható inflációhoz képest. A Prizma Forint Betétben leköthető összeg 500 000 és 100 millió forint között lehet. Hosszabb távra pedig a Cofidis Bank lekötött betétei jelentenek kiemelkedő hozamot.

Milyen további betétajánlatok vannak az infláció felett?

Az elemzői várakozások által megjelölt legfeljebb 4 százalékos inflációs szint 2026-ra a 15 százalékos személyi jövedelemadó (kamatadó) és a 13 százalékos szociális hozzájárulás (szocho) levonások miatt legalább évi 5,55 százalékos bruttó kamattal kompenzálható. Tehát az ezzel a kamattal folyamatosan lekötött betét megőrzi az éves pénzromlás mértékét.

Márpedig ezen kamatszint felett bőven található még ajánlat a MagNet Bank akciós betétjén kívül is.

Több banknál is van a kínálatban két, eltérő kockázatú befektetés párosítása, melyekben a lekötött betéti rész kamata magas, cserébe alacsony kockázatú befektetési jegyet is kell vásárolni. Ebben a cikkben azonban csak a kockázatmentes befektetési lehetőségekkel foglalkozunk.

Van olyan lekötött betét, amely megőrzi az éves pénzromlás mértékét

A Gránit Banknál kétféle betéttel is elérhető az évi 6 százalékos kamatszint. Új pénzre a Gránit eBank betét fizet ennyit 3 hónapra, ha az új pénzen kívül 400 000 forint egyösszegű jóváírás is érkezik a lakossági bankszámlára legalább két, egymást követő hónapban, a 2026. február 23-i egyenleghez képest. A magas kamat feltétele még az aktivált eBank (mobilalkalmazás) szolgáltatás is.

A Gránit KamatMax betét 6 hónapra fizet évi 6 százalékos kamatot, ha az ügyfél a bankkártyájával havonta legalább 20 000 forint összértékben, a teljes betétlekötés alatt tehát összesen legalább 120 000 forintért vásárol. Itt nem szükséges új pénzt elhelyezni a bankban a magas kamatért cserébe.

A K&H Banknál a K&H rajt betét évi 8 százalékos kamattal, a K&H privát banki rajt betét pedig évi 9 százalékos kamattal növeli meg a befektetett pénzt, a lekötéstől számított 90 nap múlva. A magas kamatnak itt is az új pénz a feltétele és az, hogy az ügyfél már legalább 1 hónapja rendelkezzen K&H lakossági, illetve privát banki bankszámlával.

Az Oberbanknál szintén csak új pénzre kaphatók magas betéti kamatok. 3 és 6 hónapra évi 5,60 százalékos kamatot fizet a bank a 2025. november 26-án fennálló egyenleghez képest megnövelt összeg lekötésekor, ha a lekötés összege legalább 8 millió forint.

A Trive Banknál új pénzre 12 hónapra évi 8 százalékos kamatot lehet elérni az eBetét Kamatbónusz nevű lekötéssel. Ez azonban csak a számlanyitást követő 30 napon belül lekötött betétekre érvényes. A betétet egy ingyenes számlavezetést kínáló betétszámláról lehet lekötni, akár már 100 000 forinttól. A magas kamatnak ezen kívül nincs más feltétele.

Mit tegyen, aki infláción túli betétlekötést keres?

Az elemzői várakozások az idei évre 3 és 4 százalék közötti inflációt várnak. Ennek megfelelően egész évben – figyelve az éves infláció alakulását, melyet minden hónap 15-e előtt közöl a Központi Statisztikai Hivatal az előző hónapról – várhatóan nagyjából 6 százalék körüli bruttó kamatszintekkel már infláció feletti nettó hozamot lehet elérni.

A jelenlegi betéti kamatok eléggé beálltnak tekinthetők, ami nem is csoda, hiszen a jegybanki alapkamat is változatlan volt másfél éven át, egészen 2026. február végéig. Ennek ellenére, az évben további kamatcsökkentésre készülve, célszerű ezeket a lekötött betéti ajánlatokat 6 százalékos, vagy afeletti szinteken, minél hosszabb időre megkötni, akár 12, de legalább 6 hónapra.

Ezzel az idei évre biztosítható a pénz értékének a megtartása, nettó kamattal is. A betéteseknek azonban számolniuk kell az átutalási díjakkal és a havi számlavezetési díjakkal is, ha több bank között mozgatják a pénzüket.

A két bank közti, saját számlák között azonban ingyenes a fizetési kérelemmel történő pénzmozgatás, és ingyenes havidíjú számlavezetés is választható, több banknál is. A Gránit Banknál és az UniCredit Banknál elérhető a korlátlanul ingyenes mobilbankos átutalás is. A fizetési kérelemnek az elküldése („feladása”) viszont pénzbe kerülhet, de a lakossági piacon ez nem százalékos költség szokott lenni (az összeg függvényében), hanem jellemzően egy 1 000 forint alatti fix díj, amiért bőven megéri komolyabb pénzt mozgatni a bankok között.