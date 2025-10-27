Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Személyes pénzügyek Hitel Lakáspiac

Januárban indul a kormány új lakáspiaci fegyvere – itt vannak a részletek

mfor.hu

Társadalmi egyeztetésre került.

Társadalmi egyeztetésre került a régóta várt jogszabálytervezet a közszolgálati dolgozóknak járó, évi nettó 1 millió forintos otthontámogatásról – írja legfrissebb elemzésében a BiztosDöntés.hu. A portál gyűjtése szerint a következőket lehet tudni a 2026-ban igényelhető, január elsejével élesedő programról:

Kik jogosultak az évi 1 milliós támogatásra?

A jogszabálytervezet megerősíti a korábban bejelentett jogosulti kört, amely az állami szférában dolgozók széles rétegét érinti. Évi nettó 1 millió forintos juttatásra számíthatnak többek között:

  • Kormányzati, rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói: Törzskönyvi jogi személynél munkaviszonyban állók, ideértve a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek tagjait, valamint a hivatásos vagy szerződéses katonákat.
  • Közszolgáltatási intézmények dolgozói: Felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti vagy egészségügyi intézménynél dolgozók, függetlenül a fenntartó típusától (például állami, egyházi, közérdekű vagyonkezelő alapítvány).
  • Egészségügyi szolgáltatók dolgozói: Egészségügyi dolgozók, praxisjoggal rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok és alapellátást végző fogorvosok.
  • Egyéb kategóriák: Közfoglalkoztatottak, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók , valamint polgármesterek és a képviselő-testület, illetve közgyűlés tagjai.

A portál kiemelte, a tervezetbe belevették a részmunkaidőben foglalkoztatottakat is, akik a támogatás – a teljes munkaidőre megállapított – arányos részére jogosultak, illetve azok is jogosultak lesznek, akiknek már lejárt ugyan a próbaideje, de az adott adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk. Ez esetben is arányosítják a támogatás összegét, és azok is kaphatnak támogatást, akik még kevesebb mint egy éve dolgoznak a jelenlegi munkahelyükön.

Ez szerepel a tervezetben
Ez szerepel a tervezetben
Fotó: Depositphotos

Akik nem jogosultak:

  • kormánytagok, a miniszterelnök, államtitkár
  • önkéntes tartalékos katonák (jogviszonyra tekintettel)
  • akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében látnak el tevékenységet.
  • akik az Szja tv. szerinti lakhatási támogatásban részesülnek.

Mire fordítható a támogatás és hogyan működik a felhasználás?

A BiztosDöntés.hu kiemelte, hogy a támogatás kizárólag magyarországi lakóingatlan tulajdonának megszerzésére irányuló lakáshitelre fordítható, méghozzá kétféleképpen:

  1. meglévő lakáshitel törlesztésére (lakáskölcsön-szerződésben foglalt lakáskölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztéséhez, vagy zártvégű lízingdíj fizetéséhez)
  2. új lakáshitelhez önerőként.

Hozzátették, a frissen megjelent rendelettervezet egyértelműen rögzíti, hogy a hiteltörlesztési célú otthontámogatás nem használható fel előtörlesztésre és a rendszeres törlesztőrészletet meghaladó végtörlesztésre. Ehelyett a támogatást havonta, az éves keretösszeg egytizenketted részének megfelelő összegben folyósítják a hitel törlesztőjére.

Összevonható az Otthon Start hitellel

A támogatás összevonható az Otthon Starttal is, egy 50 millió forintos hitel felvétele esetén a minimálisan elvárt 10 százalék önerő, azaz 5 millió forint 1 millió forinttal csökkenthető a támogatás révén, így a jogosultnak már csak 4 millió forint saját erőt kell előteremtenie. Különösen jól járhatnak azok a házaspárok, akik mindketten megfelelnek a feltételeknek, a rendelet-tervezet alapján ugyanis mindketten igénybe vehetik ugyanazon ingatlanra az 1-1 millió forintos összegű támogatást, így már 2 millió forintos önerővel indulhatnak.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hol van az én 28 millió forintom? 

Hol van az én 28 millió forintom? 

Egy átlagos családnak 28 millió forintos megtakarítása van a statisztikák szerint, a valóság azonban egészen más képet mutat. Hogy mi ennek az oka, arról beszélt Herman Bernadett, lapunk főmunkatársa a Trend FM hétfői adásában. 

Ketyeg az óra: aki nem kap észbe időben, jelentős pénzekről csúszhat le

Ketyeg az óra: aki nem kap észbe időben, jelentős pénzekről csúszhat le

Figyelnie kell a nyugdíjpénztári tagoknak.

Érdekes adat érkezett a magyarországi szegénységről – A hét ábrája

Érdekes adat érkezett a magyarországi szegénységről – A hét ábrája

Megjelentek az Eurostat 2024-es szubjektív szegénységi számai.

Még rövidebb lett a bankok feketelistája

Még rövidebb lett a bankok feketelistája

Szeptemberben 654 ezer lakossági mulasztást tartottak nyilván a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), ami csaknem tizedével kevesebb a múlt év véginél.

Idén is diákok ezreit mozgatja meg az ősz legizgalmasabb pénzügyi versenye

Jelentős érdeklődés mellett indult el a Privátbankár pénzügyi tudatossági versenye. A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! vetélkedőn a technikumok és szakképző iskolák diákjai szállnak harcba az elengedhetetlen tudásért és persze a milliós összértékű nyereményekért.

Bizony, ennyit emelkedtek a lakásárak 2008 óta

Bizony, ennyit emelkedtek a lakásárak 2008 óta

A lakásárak dinamikus emelkedéséről számolt meg a Duna House legújabb elemzésében. Négyszeresére emelkedtek az ingatlanárak az elmúlt 18 év alatt.

Az Otthon Start Program hatására ezt keresi az érdeklődők rohama

Az Otthon Start Program hatására ezt keresi az érdeklődők rohama

A program tovább élénkítette az ingatlanpiacot: indulását követő öt hétben 38,8 százalékkal nőtt a lezárt tranzakciók száma. A panelek iránti kiugró kereslet áremelkedéssel járt, míg a fővárosi téglalakások átlagos négyzetméterára csökkent az Otthon Centrum mérései szerint.

Már megint OTP-s ügyfélnek a legjobb lenni: forradalmi újdonsággal állt elő a bank

Már megint OTP-s ügyfélnek a legjobb lenni: forradalmi újdonsággal állt elő a bank

Kellemetlen figyelmeztetni az ismerősöket, hogy adják már meg a tartozásukat – vallják a magyarok. Mostantól egyszerűbb és kényelmesebb lesz a pénz visszakérése, csak össze kell érinteni a mobilokat, és pár másodperc alatt végbe is megy a tranzakció. Ami ráadásul ingyenes. 

Fontos bejelentéssel rukkolt elő a Fundamenta

Új arculata lett a lakástakaréknak.

Komoly versenytársa van az Otthon Startnak

Komoly versenytársa van az Otthon Startnak

Egyre több fiatal él a szintén államilag kamattámogatott munkáshitellel a K&H-nál.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168