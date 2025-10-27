Januárban indul a kormány új lakáspiaci fegyvere – itt vannak a részletek

Társadalmi egyeztetésre került a régóta várt jogszabálytervezet a közszolgálati dolgozóknak járó, évi nettó 1 millió forintos otthontámogatásról – írja legfrissebb elemzésében a BiztosDöntés.hu. A portál gyűjtése szerint a következőket lehet tudni a 2026-ban igényelhető, január elsejével élesedő programról:

Kik jogosultak az évi 1 milliós támogatásra?

A jogszabálytervezet megerősíti a korábban bejelentett jogosulti kört, amely az állami szférában dolgozók széles rétegét érinti. Évi nettó 1 millió forintos juttatásra számíthatnak többek között:

Kormányzati, rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói: Törzskönyvi jogi személynél munkaviszonyban állók, ideértve a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek tagjait, valamint a hivatásos vagy szerződéses katonákat.

Törzskönyvi jogi személynél munkaviszonyban állók, ideértve a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek tagjait, valamint a hivatásos vagy szerződéses katonákat. Közszolgáltatási intézmények dolgozói: Felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti vagy egészségügyi intézménynél dolgozók, függetlenül a fenntartó típusától (például állami, egyházi, közérdekű vagyonkezelő alapítvány).

Felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti vagy egészségügyi intézménynél dolgozók, függetlenül a fenntartó típusától (például állami, egyházi, közérdekű vagyonkezelő alapítvány). Egészségügyi szolgáltatók dolgozói: Egészségügyi dolgozók, praxisjoggal rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok és alapellátást végző fogorvosok.

Egészségügyi dolgozók, praxisjoggal rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok és alapellátást végző fogorvosok. Egyéb kategóriák: Közfoglalkoztatottak, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók , valamint polgármesterek és a képviselő-testület, illetve közgyűlés tagjai.

A portál kiemelte, a tervezetbe belevették a részmunkaidőben foglalkoztatottakat is, akik a támogatás – a teljes munkaidőre megállapított – arányos részére jogosultak, illetve azok is jogosultak lesznek, akiknek már lejárt ugyan a próbaideje, de az adott adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk. Ez esetben is arányosítják a támogatás összegét, és azok is kaphatnak támogatást, akik még kevesebb mint egy éve dolgoznak a jelenlegi munkahelyükön.

Ez szerepel a tervezetben

Fotó: Depositphotos

Akik nem jogosultak:

kormánytagok, a miniszterelnök, államtitkár

önkéntes tartalékos katonák (jogviszonyra tekintettel)

akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében látnak el tevékenységet.

akik az Szja tv. szerinti lakhatási támogatásban részesülnek.

Mire fordítható a támogatás és hogyan működik a felhasználás?

A BiztosDöntés.hu kiemelte, hogy a támogatás kizárólag magyarországi lakóingatlan tulajdonának megszerzésére irányuló lakáshitelre fordítható, méghozzá kétféleképpen:

meglévő lakáshitel törlesztésére (lakáskölcsön-szerződésben foglalt lakáskölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztéséhez, vagy zártvégű lízingdíj fizetéséhez) új lakáshitelhez önerőként.

Hozzátették, a frissen megjelent rendelettervezet egyértelműen rögzíti, hogy a hiteltörlesztési célú otthontámogatás nem használható fel előtörlesztésre és a rendszeres törlesztőrészletet meghaladó végtörlesztésre. Ehelyett a támogatást havonta, az éves keretösszeg egytizenketted részének megfelelő összegben folyósítják a hitel törlesztőjére.

Összevonható az Otthon Start hitellel

A támogatás összevonható az Otthon Starttal is, egy 50 millió forintos hitel felvétele esetén a minimálisan elvárt 10 százalék önerő, azaz 5 millió forint 1 millió forinttal csökkenthető a támogatás révén, így a jogosultnak már csak 4 millió forint saját erőt kell előteremtenie. Különösen jól járhatnak azok a házaspárok, akik mindketten megfelelnek a feltételeknek, a rendelet-tervezet alapján ugyanis mindketten igénybe vehetik ugyanazon ingatlanra az 1-1 millió forintos összegű támogatást, így már 2 millió forintos önerővel indulhatnak.