Jó hírek jöttek a cascókról, de leginkább magunknak köszönhetjük

Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint az első negyedévben megkötött teljes körű, casco szerződések átlagdíja 210 200 forint volt a személygépkocsik körében, ami 1,5 százalékkal marad el a 2024 hasonló időszakában tapasztalt 213 400 forintos szinttől. Szintén néhány százalékos csökkenés tapasztalható a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagdíjában is, melynek aktuális szintje 66 400 forint.

Az új autók átlagos casco díja az elmúlt negyedévben 257 100 forint volt (3,6 százalékkal több, mint egy évvel korábban), miközben azok az ügyfelek, akik használt autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést, átlagosan 175 200 forintot (+4,6 százalék) fizettek. A használt autó vásárlásakor kötött casco biztosítások átlagdíja külföldről behozott autó esetében 208 700 forint (-6,3 százalék), míg hazai adásvétel esetén 225 600 (-1,8 százalék) forint volt.

„Ugyanakkor az, hogy összességében enyhe díjcsökkenés volt tapasztalható, elsősorban annak volt köszönhető, hogy tudatosabbak voltak az ügyfelek, és jobban odafigyeltek a váltás lehetőségére: a jóval olcsóbb évfordulós kötések aránya 2025 első negyedévében elérte a 39 százalékot, szemben az egy évvel korábbi 31 százalékkal”

– magyarázta dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.

Tavalyhoz hasonlóan idén is az Allianz és az Uniqa biztosítóknál kötik a legtöbb új cascót, ezúttal azonban harmadikként az Alfa helyett a Signal igyekszik felzárkózni a listavezetőkhöz. Az említett három biztosítóhoz összesen az új szerződések 59 százaléka kapcsolódik.

Kapcsolódó cikk Lakásbiztosítási matek: tízből kilencen jobban jártak Csak most következik a hajrá a lakásbiztosítási kampányban. A Netrisk érdekes adatokat közölt az „érintettekről”.

A megkötött casco szerződések mellé a szerződők 33 százaléka köt valamilyen kiegészítő biztosítást is, közülük számosan több plusz fedezetet is igényelnek. Az év elején messze a leggyakoribb kiegészítő fedezet volt az üvegkár-önrészbiztosítás, ez tette ki az összes ilyen szerződés 20 százalékát. Szintén igen népszerű az avulásmentes térítés (12 százalék), az autóban található értékes elektroakusztikai berendezések lopás- vagy más casco-kárát fedező szolgáltatás (9 százalék), a hibás tankolás biztosítása (8 százalék), a gumiabroncsdefekt-biztosítás (7 százalék), illetve a műszaki hiba assistance (7 százalék) is.

Ma a díjfizetésre már szinte senki nem használ sárga csekket a casco esetében sem: két év alatt 9-ről 3 százalékra esett a csekkes befizetések részaránya, ami a különféle kártyás fizetési formák további terjedése mellett a csekk elhagyásával járó díjkedvezményeknek is köszönhető. Szintén a kedvezmény és a kényelem az oka annak, hogy a legnépszerűbb díjfizetési gyakoriság, az egyösszegű éves befizetés részaránya elérte az 53 százalékot.

A kötelezőnél is csökkent az átlagdíj

Az Insura.hu adatai azt mutatják, hogy nem csupán a casco, hanem a kgfb esetében is csökkentek az átlagdíjak az idei első negyedévben: jelenleg személygépkocsik esetében egy szerződés éves díja 66 400 forint, ami 5 százalékkal alacsonyabb a tavaly ilyenkori értéknél. Az online csatornán létrejövő kötések átlagdíja ezen belül 60 900 forint. Településtípusok tekintetében igen jelentős a különbség az átlagdíjakban: míg a fővárosban ma átlagosan évi 97 600 forintért kötnek kötelezőt, a megyeszékhelyeken 63 600, a kisebb vidéki településeken pedig 60 300 forintért lehet felelősségbiztosítást szerezni az autókra.

„Fontos tudni, hogy az új szerződések átlagdíjai mind a kgfb, mind a casco esetében jelentősen eltérhetnek az egyes biztosítói ajánlatoktól. Ezért az ügyfeleknek célszerű a biztosítási évforduló közeledtével alkuszi összehasonlító portálon megismerni a számukra elérhető lehetőségeket, lehetővé téve az optimális döntés meghozatalát”

– tette hozzá az Insura.hu vezérigazgatója.

A hazai autók mintegy 80 százalékát nem védi casco

A lopáskárokra, a saját hibából bekövetkező töréskárokra, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károkra (vihar, jégverés, áradás stb.) kizárólag a casco biztosítás nyújt fedezetet. Ennek ellenére a forgalomban lévő hazai személyautók mindössze ötödére kötnek casco biztosítást. az Insura.hu adatai szerint az első negyedévben megkötött casco biztosítások 26 százalékát legalább 8 éves járművekre kötötték, ami azt mutatja, hogy a biztosítók az idősebb autóknak is kínálnak már megfelelő casco fedezeteket. Minderre nagy szükség is van, mivel a személyautók átlagéletkora Magyarországon tavaly már meghaladta a 16 évet.