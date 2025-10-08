Jó hírt hozott az infláció: ezért idén már nem fizetnek a magyarok

A szeptemberi inflációs adat alapján már tudható, hogy 2025-ben már nem kell fizetni az alapszámlákért – szúrta ki a BiztosDöntés.hu.

Ahogy arról cikkünkben is írtunk, 4,3 százalékos inflációt mért szeptemberben a KSH (Központi Statisztikai Hivatal), így még tovább maradhatnak ingyenesek az alapszámlák Magyarországon, ezekért ugyanis egészen addig nem kell fizetni, amíg a fogyasztói árindex három egymást követő hónapban nem csökken 4 százalék alá. Ha pedig ez nem következik be, akkor jelen állás szerint 2026 júniusáig él az ingyenesség.

Kapcsolódó cikk A KSH szerint stagnál az infláció Augusztushoz viszonyítva nem változtak az árak.

A szeptemberi adat bár alacsonyabb lett a vártnál, az augusztusival megegyező, 3,9 százalékos maginfláció azért azt jelezheti, hogy még mindig kérdéses, mikor mehet a pénzromlás tartósan 4 százalék alá. Mindenesetre az alapszámla ügyfelek már biztosan megspórolhattak akár 6 670 forintot az ingyenesség bevezetése óta eltelt 5 hónapban. De a mostani inflációs adat ismeretében már az is tudható, hogy az év hátra lévő részében sem kell emiatt költségbe verniük magukat. Így idén 10 672 forintot már biztosan megtakaríthatnak.

Az alapszámlák maximális havi díja ugyanis nem haladhatja meg az előző évi bruttó minimálbér összegének 0,5 százalékát, ezért 2025-ben nem kerülhetnek többe 1 334 forintnál. Amennyiben a minimálbér a kormányzati terveknek megfelelően emelkedik jövőre, akkor pedig 2026-ban legfeljebb 1 454 forintot kérhetnek majd el a bankok az alapszámla-csomagjaikért havonta.

A pénzintézetek alapszámláinak díjai ugyanakkor esetenként alacsonyabbak a maximálisan meghatározott összegnél, bár ennek egészen addig nincs gyakorlati jelentősége, amíg tart az ingyenesség.

A Gránit, az OTP, a MagNet, a K&H, az MBH és a Raiffeisen például a maximális összeget – 1 334 forintot – kérné el 2025-ben, míg a CIB alapszámlája 1 176 forintba, az Erstéé 1 160 forintba, míg az UniCredit Banké 1 176 forintba kerülne jelenleg a BiztosDöntés.hu gyűjtése alapján.