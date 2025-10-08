Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Személyes pénzügyek Infláció Megélhetés

Jó hírt hozott az infláció: ezért idén már nem fizetnek a magyarok

mfor.hu

Az alapszámlák díja nem fog emelkedni.

A szeptemberi inflációs adat alapján már tudható, hogy 2025-ben már nem kell fizetni az alapszámlákért – szúrta ki a BiztosDöntés.hu.

Ahogy arról cikkünkben is írtunk, 4,3 százalékos inflációt mért szeptemberben a KSH (Központi Statisztikai Hivatal), így még tovább maradhatnak ingyenesek az alapszámlák Magyarországon, ezekért ugyanis egészen addig nem kell fizetni, amíg a fogyasztói árindex három egymást követő hónapban nem csökken 4 százalék alá. Ha pedig ez nem következik be, akkor jelen állás szerint 2026 júniusáig él az ingyenesség.

szeptemberi adat bár alacsonyabb lett a vártnál, az augusztusival megegyező, 3,9 százalékos maginfláció azért azt jelezheti, hogy még mindig kérdéses, mikor mehet a pénzromlás tartósan 4 százalék alá. Mindenesetre az alapszámla ügyfelek már biztosan megspórolhattak akár 6 670 forintot az ingyenesség bevezetése óta eltelt 5 hónapban. De a mostani inflációs adat ismeretében már az is tudható, hogy az év hátra lévő részében sem kell emiatt költségbe verniük magukat. Így idén 10 672 forintot már biztosan megtakaríthatnak.

Az alapszámlák maximális havi díja ugyanis nem haladhatja meg az előző évi bruttó minimálbér összegének 0,5 százalékát, ezért 2025-ben nem kerülhetnek többe 1 334 forintnál. Amennyiben a minimálbér a kormányzati terveknek megfelelően emelkedik jövőre, akkor pedig 2026-ban legfeljebb 1 454 forintot kérhetnek majd el a bankok az alapszámla-csomagjaikért havonta.

A pénzintézetek alapszámláinak díjai ugyanakkor esetenként alacsonyabbak a maximálisan meghatározott összegnél, bár ennek egészen addig nincs gyakorlati jelentősége, amíg tart az ingyenesség.

Gránit, az OTP, a MagNet, a K&H, az MBH és a Raiffeisen például a maximális összeget – 1 334 forintot – kérné el 2025-ben, míg a CIB alapszámlája 1 176 forintba, az Erstéé 1 160 forintba, míg az UniCredit Banké 1 176 forintba kerülne jelenleg a BiztosDöntés.hu gyűjtése alapján.

Otthon Start: ők kedvezőbb feltételekkel vehetik fel a hitelt

A gazdálkodók egy része érintett.

Figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt.: mesterséges intelligenciával készült kamu videó terjed

Újabb megtévesztő videó került ki a közösségi oldalakra. Ezúttal Szerencse Klub néven hirdető cég azt a hamis látszatot kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt-hez kötődik. Az utóbbi időben már nemcsak a lottótársaság nevét és logóját, hanem munkatársai arcképét is felhasználják, ezzel azt a hamis benyomást keltve, mintha a videó a Szerencsejáték Zrt. nyilatkozata, szolgáltatása volna.  

A nyugdíjrendszer összeomlásra számítanak a magyarok

Meg fogunk élni a nyugdíjból? Kevesen hiszik ezt Magyarországon egy új kutatás szerint.

Mivel még hitelből is megfizethetetlenek a lakások, az MNB előállt egy forradalmi megoldással

Sokkal több lakáshitelt adhatnának a bankok, ha figyelembe vennék a hitelfelvevők jövőbeni jövedelmi viszonyait, hiszen a fizetések jellemzően emelkednek. A módszerrel a méregdrága budapesti lakások is megfizethetőbbé válnának. A karrierciklus alapú lakáshiteleknek ugyanakkor buktatói is lehetnek. 

Egyre olcsóbban hiteleznek a bankok – de érdemes lehet még tovább várni a hitelfelvétellel?

Fordulat a kamatoknál – de lesz ez még jobb is?

Tovább olvadhatnak a kamatok a személyi kölcsönöknél

Az elmúlt időszakban több bank is csökkentette a személyi kölcsöneinek kamatait, sőt, a kisebb összegű gyorskölcsönöknél is találni kedvező ajánlatokat. A fokozatos árcsökkenés pedig az előttünk álló időszakban is folytatódhat: a rekordkereslet miatt ugyanis rendkívül erős a verseny a piacon a BiztosDöntés.hu elemzése alapján.

200 ezer forintot ad az egyik bank azoknak, akik idén Otthon Startot igényelnek

A legalább 5 millió forintos kölcsönt igénylőknek több díjat is átvállal a Raiffeisen. 

Aggasztó a helyzet, ha a magyar fiatalok is így gondolkodnak a nyugdíjas évekről

A magyarok döntő többsége még mindig az államtól várja az időskori anyagi biztonság garanciáját – ráadásul ez éppúgy igaz a fiatalabb korosztályokra is, mint az idősebbekre. Ugyanakkor az NN Biztosító kutatása szerint majdnem ugyanennyien aggódnak is amiatt, hogy nem lesz elég nyugdíjuk. 

Váratlan pénzeső az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak

Méltányossági nyugdíjemelést eddig is lehetett kérni, de a rendelkezésre álló keret olyan kicsiny volt, hogy hamar elfogyott. Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke elmondta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter tájékoztatása szerint a keretet immár nem korlátozzák, aki kér ilyen emelést megkapja. Többi között ez hangzott el a Klasszis Média Nyugdíjszerviz című adásában.

Már augusztusban látszott, milyen felfordulást okoz majd az Otthon Start

Csúnyán visszaesett a kereslet a lakáshitelpiacon augusztusban, és a többi hitel iránt is csökkent az érdeklődés. A piacot azonban nem érdemes temetni, az Otthon Startot igénylők miatt szeptemberben már felrobbant a kereslet. Aki önerőként használná a munkáshitelt vagy a babavárót, annak érdemes mielőbb felvennie. 

