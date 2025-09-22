Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Személyes pénzügyek Biztosítások MNB Felügyelet (korábban PSZÁF)

Jó hírt közölt az MNB a lakásbiztosításokról

mfor.hu

A biztosítók által vállalt lakásbiztosítási fedezetek háromszor gyorsabban nőttek a díjakhoz képest az elmúlt egy évben, ami tovább javította az ár-érték arányt az ügyfeleknek. Ezt erősítette, hogy a piaci szereplők által vállalt díjemelési moratórium nyomán az idei második negyedévben a díjszint országosan szinte stagnált. A fogyasztóbarát otthonbiztosítások szolgáltatása 13 százalékkal kedvezőbb az egyéb piaci ajánlatokhoz képest.

A teljeskörűen fedezett otthonok (ingóság és ingatlan) átlagos lakásbiztosítási díja 64,4 ezer forint volt 2025. II. negyedévének végén. A fővárosi ingatlanok egy négyzetméterre jutó átlagos biztosítási összege, amely a kárkifizetés maximálisan vállalt összegét jelenti 674 ezer forint, a vidéki otthonoknál pedig 520 ezer forint volt a negyedévben – olvasható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) idei II. negyedévi Lakásbiztosítás-indexéből.

A biztosítási díjak az előző negyedévhez képest mindössze 0,3 százalékkal nőttek, ami azt jelzi: már érezteti a hatását a piac szereplői által 2025 júliusától egy évre önkéntesen vállalt díjemelési moratórium. Az éves 6,6 százalékos átlagos díjemelkedéshez képest emellett a biztosítók az elmúlt 12 hónapban közel háromszor ekkora mértékben, 18,9 százalékkal növelték az otthonok egy négyzetméterre jutó átlagos biztosítási összegét, javult tehát a szerződések ár-érték aránya a fogyasztók számára. A 70 millió forintnyi kárkifizetésre (biztosítási összegre) számított díj a lakásbiztosítási kampány hatására 6,9 százalékkal csökkent egy év alatt.

Idén májusra elérte a 100 ezret az MNB által kezdeményezett Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) szerződésszáma. Ezek átlagos díja 19 százalékkal kedvezőbb az egyéb piaci konstrukcióknál, és még a kárkifizetéseket is beszámítva 13 százalékkal kedvezőbb szolgáltatási szintet nyújtanak az ügyfeleknek.

A 3,1 millió állandóan lakott hazai ingatlanra kötött egyedi (nem társasházi) lakásbiztosítás közül 2,5 millió nyújt teljeskörű fedezetet. A társasházbiztosítások bő 1,7 millió albetét biztonságát szavatolják. A csak ingóságra kötött szerződések száma 381 ezer, míg a nem lakott, jellemzően vidéki ingatlanokra szóló szerződéseké 189 ezer darab.

