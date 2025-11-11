Jó tudni: az életbiztosításoknál jellemzően nem a tényleges életkor számít

Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári év, azaz akik még idén kötnek biztosítást, azok még alacsonyabb díjjal tehetik meg azt. Egy előrehozott döntéssel 20 év alatt akár több százezer forintot lehet spórolni – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.

Sokan elgondolkodnak egy kockázati életbiztosítás megkötésén, amikor kölcsönt vesznek fel, vagy gyermekük születik. Ez az a megoldás, ami védelmet, segítséget jelenthet a család számára akkor, ha valami tragédia történne, hiszen a biztosító ilyen esetben kifizeti a család, a kedvezményezettek számára a biztosítási összeget.

Az életbiztosítási szerződés megkötésekor az egyik legfontosabb kérdés az, hogy mennyi idősek vagyunk

De nem kell mindig a legrosszabbra gondolni, lehet biztosítást kötni tartós betegségre, vagy munkahely elvesztésére is, ilyenkor a biztosító ezen események bekövetkeztekor havonta egy meghatározott összeget fizet a biztosítottnak.

Persze mindezért cserébe díjat számol fel a biztosító. Mekkora ez a díj? Sok mindenen befolyásolja a költség alakulását, de arra kevesen gondolnak, hogy mennyi minden múlhat két hónapon. Aki idén köt ilyen szerződést, az akár 5-10 százalékkal olcsóbban kaphatja meg ugyanazt az életbiztosítást, mint ha januárban indítaná el a folyamatot. De miért számít két hónap?

Az életkor döntő lehet az életbiztosításoknál

Természetesen függ a biztosítási díj attól, hogy mekkora időtávra szeretnénk védelmet, illetve mekkora összeget szeretnénk kapni a biztosítási esemény bekövetkeztekor, azaz mekkora a biztosítási összeg.

Emellett természetesen lényeges lehet a biztosított fizikai állapota és a jövőbeni kilátások is. Itt nagyon fontos lehet a kórelőzmény, a családi kórtörténet, illetve a kockázati tényezők. Ha például valaki túlsúlyos, vagy dohányzik, akkor ő kockázatosabb személynek minősül, emiatt a biztosítási díja is magasabb lehet.

Ilyen szempont az életkor is: ahogy idősödünk egyre gyakrabban jöhetnek elő betegségek, egészségügyi problémák. Márpedig az ebből eredő kockázatot is beárazzák a biztosítók, vagyis minél idősebben köt valaki kockázati életbiztosítást, annál magasabb lesz a díja.

Igen ám, de az életkort jellemzően nem pontos dátum, hanem naptári év alapján határozzák meg a biztosítók. Vagyis ebből a szempontból jövő januártól már egy évvel idősebbnek számítunk.

A biztosítás akkor segíthet, ha szükség van rá

Akár több százezer forintot is spórolhat az, aki még idén megköti a biztosítást

De mennyit számíthat egyetlen év a biztosítási díj esetében? Ennek szemléltetésére a Bankmonitor szakértői hoztak egy példát.

Az első esetben egy 1990-ben született személy kötne egy halálesetre szóló biztosítást, az időtartam 20 éves, a biztosítási összeg 20 millió forint. (Ha ezen 20 éven belül elhunyna a kérdéses személy, akkor a kedvezményezett kapna 20 millió forintot.)

A Bankmonitor kalkulátorában szereplő adatok alapján – 3 példa biztosító díjaiból kiindulva – ezen biztosítás havi díja 7446 forint és 11 233 forint között lehet. Ha a kérdéses személynél eltolódik a biztosításkötés a jövő évre, akkor már egy évvel idősebbnek fog minősül, így ugyanezen paraméterekkel a kalkulátor alapján várhatóan már 8071 forint és 11 570 forint között alakulhat a biztosítási díj.

Vagyis 2,91 – 7,74 százalékkal nő a havi díj csak azért, mert az érdeklődő várt két hónapot. Ez adott esetben a teljes időtartam alatt összességében 80 880 – 166 800 forinttal magasabb kiadást eredményezhet.

Hogyan érdemes biztosítást választani?

Természetesen számos biztosítás ajánlat van a piacon, ezeknél a díj pedig számos tényezőn múlik (ezek egy része jelen írásban is meg lettek említve), a fenti díjak csak tájékoztató jellegűek.

Emellett sok múlik azon is, hogy az egyes biztosítások pontosan milyen szolgáltatást tartalmaznak. Eltérő feltételek lehetnek a biztosítási összeg megfizetésével kapcsolatban. Például egyes biztosítók bizonyos extrém tevékenységek következtében keletkező káresemény mellett nem térítenek.

Mindenkinek érdemes a díjak mellett tüzetesen átolvasni a feltételeket, előírásokat, tájékoztatókat is és ez alapján kiválasztani a számára leginkább megfelelő konstrukciót. Ez egy nehéz feladat, melyben tudnak segíteni a biztosító szakemberei, vagy akár független szakértők is.

Egy dolog viszont borítékolható: aki tervez kockázati életbiztosítást kötni, annak érdemes sietnie – lehetőleg még ebben a hónapban elindítania a folyamatot –, mert várhatóan jövőre már drágábban lehet megkötni ugyanazt a biztosítást.