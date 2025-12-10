1p

Jobb lehet holnap az autósoknak – itt vannak a friss üzemanyagárak

mfor.hu

Csütörtökön mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökken.

A holtankoljak.hu információi szerint csütörtökön mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökken. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj bruttó 3 forinttal.

A szakportál információi szerint szerdán ezekkel az átlagárakkal találkozhatnak a tankolni vágyók:

  • 95-ös benzin: 566 forint/liter
  • Gázolaj: 578 forint/liter

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a szerdán tapasztalható átlagárak arra utalnak, hogy keddhez képest 1-1 forinttal lett olcsóbb a tankolás átlagosan.

 A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

Erre számíthatunk a bankszámlák jövő évi díjainál

Erre számíthatunk a bankszámlák jövő évi díjainál

A bankok önkéntes moratóriuma 2026 júniusáig befagyasztotta a lakossági számlák díjait, de utána díjemelés jöhet.

Új termékekkel rukkol elő a Netrisk.hu

Belép a banki termékek piacára az online biztosításközvetítő Netrisk.hu, az oldalon a személyi kölcsönöket és Otthon Start konstrukciókat már össze lehet hasonlítani, és hamarosan elindul a jelzáloghitel- és a bankszámla-összehasonlító kalkulátor is – mondta a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a társaság keddi budapesti sajtóbeszélgetésén.

Vitték mint a cukrot az MBH Bank részvényeit

Az MBH Bank november 24-én meghirdetett nyilvános részvényértékesítési tranzakciója iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, az eladásra felkínált összes részvény darabszámát meghaladó lakossági igény érkezett, ezért a bank a bejelentett határidő előtt 3 nappal, december 9-én, délben lezárta a lakossági részvényigénylést a beérkezett igények teljesítése érdekében – közölte a pénzintézet az MTI-vel kedden.

Havi több ezer forintot bukhat, ha erre nem figyel oda

Havi több ezer forintot bukhat, ha erre nem figyel oda

Hamarosan sok magyarországi munkavállalónak kell döntenie arról, milyen béren kívüli juttatásokat szeretne igénybe venni jövőre.

Itt vannak a 2026-os autópálya-matricák, ekkor veheti meg őket

Itt vannak a 2026-os autópálya-matricák, ekkor veheti meg őket

Hétfőtől elérhetőek a 2026-os autópálya-matricák.

A magyarok számára a legterhelőbb az inflációs nyomás a visegrádi négyek közül

A magyarok számára a legterhelőbb az inflációs nyomás a visegrádi négyek közül

A magyarok csak nagyobb erőfeszítés árán tudnak félretenni és számlák befizetéskor is gyakrabban ütköznek anyagi korlátokba, mint a régió más országaiban – derül ki az Intrum legfrissebb kutatásából.

Megugrott a használt iPhone-ok eladása a Magyar Telekomnál

2 évvel ezelőtti indulása óta már 30 ezernél is több felújított készüléket vásároltak a Magyar Telekom ügyfelei. A vállalat portfóliójában az összes online értékesített mobil 10 százaléka felújított. A felújított készülékek vásárlása mellett folyamatosan nő a népszerűsége a Telekom és a Recommerce közös online platformjának is, ahol bárki eladhatja használt mobilját, tabletét vagy játékkonzolját. Ezzel a megoldással a januári indulás óta több mint 75 millió forintnyi eszközt adtak el az ügyfelek.

Már a munkáshitel sem a régi – zuhant a kereslet

Már a munkáshitel sem a régi – zuhant a kereslet

A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatalokért folyó versenyből, már sehol nem érhető el jóváírás a Munkáshitel igénylések mellé.

Több ezer katás kerülhet bajba – figyelmeztet a NAV

Több ezer katás kerülhet bajba – figyelmeztet a NAV

Az adótartozással rendelkezők érintettek.

Nem kopik fel az álluk nyugdíjasként: beindult a magyarok megtakarítási kedve

Nem kopik fel az álluk nyugdíjasként: beindult a magyarok megtakarítási kedve

Egyre előrelátóbbak a fiatalok is.

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

