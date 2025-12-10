Jobb lehet holnap az autósoknak – itt vannak a friss üzemanyagárak

A holtankoljak.hu információi szerint csütörtökön mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökken. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj bruttó 3 forinttal.
A szakportál információi szerint szerdán ezekkel az átlagárakkal találkozhatnak a tankolni vágyók:
- 95-ös benzin: 566 forint/liter
- Gázolaj: 578 forint/liter
Ahogy az grafikonunkon is látszik, a szerdán tapasztalható átlagárak arra utalnak, hogy keddhez képest 1-1 forinttal lett olcsóbb a tankolás átlagosan.
