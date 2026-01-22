Évente több százezer forint múlhat azon, hogy egy több gyermeket nevelő szülő egyedül vagy párban tudja kihasználni az adó- és járulékkedvezményeket. A KSH adatai szerint 2024-ben körülbelül 280 ezerre volt tehető az egyszülős háztartások száma, közülük pedig éppen azoknak nehezebb kihasználni az egyre bővülő kedvezményeket, akiknek erre a legnagyobb szüksége lenne: a több gyermeket nevelőknek, akik körülbelül 150 ezren vannak. A Bank360 számításai alapján a háromgyermekes családoknál évente akár közel egymillió forint is múlhat azon, hogy egy átlagos bérből élő szülő egyedül vagy párban tudja kihasználni az adó- és járulékkedvezményeket.

Egyedülálló édesanyák hátrányban

A KSH adatai szerint a nők átlagos bruttó bére 2025 harmadik negyedévében 635 847 forint volt. Ez 8 százalékkal alacsonyabb, mint a teljes átlag, ami ugyanebben az időszakban 691 228 forint volt. (A férfiakra vonatkozó átlag 6,5 százalékkal magasabb volt, 736 464 forint.) A különböző élethelyzetekre vonatkozó számításokhoz a Bank360 figyelembe vette a különböző korcsoportokra vonatkozó bontást, de mivel ott nincs külön a nemekre vonatkozó adat, a fenti átlagot arányosították.

Jól kitolt az egyedülálló édesanyákkal a kormány

Ez alapján egy 30 év alatti nő körülbelül bruttó 542 ezer forintot keres, egy gyermeket nevelve pedig az alábbi kedvezményekre jogosult: nem kell személyi jövedelemadót fizetnie, emellett 20 ezer forint járulékkedvezményt is igénybe vehet, így havonta összesen 101 ezer forinttal marad több a kasszában. Ez az egész évre több mint 1,2 millió forint. Az ő esetében nincs jelentősége, hogy egyedül vagy párban neveli a gyermeket, mivel párban is ugyanekkora kedvezményre lennének jogosultak.

Sokkal kisebb támogatásra számíthat az az egy gyermeket nevelő édesanya, aki már elmúlt 30 éves, hiszen ő már nem jogosult a 30 alattiak szja-mentességére. Az egy gyermek után igénybe vehető családi kedvezmény 20 ezer forint, amit könnyedén ki tud használni az szja terhére. Évente ez 240 ezer forintot jelent, és ugyanekkora kedvezményre számíthat akkor is, ha párban nevelik a gyermeket.

Két gyermekkel, 30-39 év között, a KSH adatai alapján 665 ezer forintos bruttó bért feltételezve közel 100 ezer forint adókedvezményt és 80 ezer forint járulékkedvezményt érvényesíthetnek az édesanyák, hiszen januártól szja-mentesek lettek, emellett a családi kedvezményt is tudják érvényesíteni. Ez havonta csaknem 180 ezer forintot jelent, ami egy évre közel 2,16 millió forint megtakarítás. Ha párban nevelnék a gyermekeket, ugyanekkora összegre lennének jogosultak.

A három gyermeket nevelő, 30-39 éves édesanyák szintén szja-mentesek, illetve a bruttó 665 ezer forintos bérből az előzőnél valamivel több járulékkedvezményt, 123 ezer forint körüli összeget tudnak érvényesíteni, ami az szja-mentességgel együtt összesen 223 ezer forintot jelent. Egész évre ez közel 2,68 millió forint, ha egyedülállóként nevelik a három gyermeket. Ennél jelentősen nagyobb adó- és járulékkedvezményt tudnának azonban akkor kiaknázni, ha párban nevelnék a gyerekeket: ha a férj vagy élettárs átlagos béréből is érvényesíthetők a kedvezmények, összesen akár 298 ezer forintot is spórolhatnak, ami az egész évre nézve több mint 3,5 millió forintot jelent. Ez csaknem 800 ezer forinttal több, mint amit az egyedülálló anyák kapnak ebben az élethelyzetben.

Hasonló a helyzet akkor is, ha a három gyermekes anya 40-49 év közötti. Az ő átlagos bérük valamivel magasabb, az arányosított KSH adat alapján bruttó 678 ezer forint. Ebből egyedülállóként összesen 227 ezer forintot kaphat meg adó- és járulékkedvezmény formájában, ami az egész évre nézve 2,72 millió forint. Ez az összeg azonban jóval magasabb, ha párban tudják kihasználni a családi kedvezményt, így ugyanis összesen 300 ezer forinttal lehet magasabb a nettó bérük, mint a kedvezmények nélkül. Az egész évre nézve ez csaknem 3,6 millió forintot jelent, majdnem egymillió forinttal többet annál, mint amit egyedülállóként tud érvényesíteni egy átlagos bérből élő 40-es édesanya.

Az egyedülállók több családi pótlékot kapnak, de az elenyésző

Az egyedülálló szülők nagyobb összegű családi pótlékot kapnak, de ez a fentebb kalkulált adó- és járulékkedvezményekhez képest elenyésző. Egy gyermek esetén 13 700 forint egy hónapra, két gyermeknél 14 800 forint gyermekenként, három vagy több esetén pedig 17 000 forint gyermekenként.

Számos olyan családtámogatási forma van, amelyek a lakásvásárlást segítik, ezek közül azonban nem mind érhető el az egyedülálló anyák számára. Ilyen például a CSOK Plusz, amely a korábbi változatával (CSOK) ellentétben már nem vehető fel meglévő gyermekek után egyedülállóként, csak fiatal házaspárok vehetik igénybe. A CSOK egyetlen formája, amely megmaradt az egyedülállóknak, a falusi CSOK, ez azonban nem érhető el az ország bármely pontján, csak a preferált kistelepüléseken.

Egyedülállóként fel lehet venni az Otthon Start lakáshitelt is, ha korábban még nem volt saját ingatlan az egyedülálló szülő nevén és megfelel a program feltételeinek. A hitelképesség terén azonban nincs egyszerű dolga annak, aki csak a saját jövedelmét tudja felmutatni, hiszen így a jövedelemarányos törlesztési mutatóra (JTM) vonatkozó szabályoknak is nehezebb megfelelni, mintha a párjával közösen venné fel a hitelt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kisebb törlesztőrészletet tud vállalni, emiatt kisebb hitelösszegre lehet jogosult, mintha lenne egy adóstársa is. Ha pedig piaci hitel felvétele a cél, akkor a kisebb igazolt jövedelem miatt a jelentősebb kamatkedvezményeket nem fogja tudni úgy kihasználni, mintha párban adnák be az igénylést.