Jön a kampány, így érdemes lakásbiztosítást váltani

Indul a lakásbiztosítási kampány, az idén is lehetőségük lesz a lakásbiztosítással rendelkezőknek, hogy március végéig felmondják a meglévő szerződésüket, és április végéig egy új biztosítást kössenek, amelynek az évfordulója május 1. lesz. Ez már a harmadik esztendő, amikor nemcsak évfordulóra, hanem a kampányban is lehet biztosítót váltani. A Groupama Biztosító ennek kapcsán egy felmérést is készített, amelynek érdekes tanulságai lettek.

A 2024-ben bevezetett egyhónapos lakáskampány egyik következménye, hogy ma már sokkal tudatosabban választanak biztosítást a magyarok, mint a korábbi években.

A minél kedvezőbb ár mellé felzárkóztak az olyan döntési szempontok is, mint a kártérítési összeg nagysága, vagy hogy pontosan milyen kockázatokra, valóban hasznos kiegészítő elemekre terjed ki a szerződés – derült ki a reprezentatív kutatásból.

Ennek az eredménye az is, hogy 2024-ben a váltók 69, 2025-ben a váltók 64 százalékánál változatlan maradt a díj vagy növekedett, a többség tehát nem azért váltott biztosítót, vagy módosított szerződést, hogy alacsonyabb árat érjen el, hanem azért, hogy aktualizálja a szerződését. A többség egyébként nem online köt új szerződést, szereti tanácsadóval átbeszélni a biztosítását. Az online kötők aránya a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint mindössze 15 százalék körül van.

Egyre többen tudnak a kampányról

2024-hez képest fontos változás, hogy az első évben még csak 27 százalék hallott a kampányról, tavaly már a megkérdezettek 65 százaléka nyilatkozott úgy, hogy tud a váltási lehetőségről. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor csökkenhet az ügyfelek aktivitása, hiszen a lakáskampányok bevezetése óta eltelt két év alatt az ügyfelek valamivel több mint negyede már módosította vagy újrakötötte a szerződését.

Szintén megfigyelhető tendencia, hogy folyamatosan javul a szerződések „átlagéletkora”: míg 2025-ben 15 százalékos arányt tettek ki a tíz évnél is régebben aktualizált szerződések, addig ez az arány idén már csak 9 százalék. Ennek különösen nagy a jelentősége, mert 10 év alatt hatalmasat nőttek mind az ingatlanárak, mind pedig az építési anyagok költségei, így egy komolyabb káresemény esetén korántsem mindegy, hogy a biztosítás milyen összegre nyújt fedezetet.

A kutatásban megkérdezettek 65 százaléka szerint szerződésük biztosítási összege fedezni tudná az ingatlanuk teljes helyreállítását, míg tavaly ez az arány csak 57 százalék volt. Azok aránya, akik szerint ez az összeg nem fedezné a helyreállítást, csökkent ugyan, de még mindig a biztosítások ötödét jellemzi.

„Az ügyfelek árérzékenysége mellett egyre többször találkozunk a kiegészítő fedezetek iránti érdeklődéssel, például családi balesetbiztosítás, gyorsszerviz, felelősségbiztosítás, sőt, a személyes konzultáció iránti igénnyel. Egy átlagos ügyfélnek 5-6 évente lehet egy kára, így szükség van arra, hogy szakemberrel beszélgessünk a megfelelő biztosítási fedezetről. Ritkábban érintett téma, ugyanakkor érdemes utánajárni annak is, hogy milyen szolgáltatási folyamaton keresztül juthatunk térítéshez egy káresemény esetén. Az igazán drága biztosítás az tud lenni, amikor nem körültekintően kötjük meg a szerződésünket, és ez egy káresemény kapcsán derül ki” – hívta fel a figyelmet Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

Legalább háromévente érdemes aktualizálni

„Egyáltalán nem törvényszerű, hogy egy lakásbiztosítás aktualizálásával az ügyfeleknek magasabb költséggel is kell számolniuk. Azonban, ha valaki több mint 4-5 éve nem frissítette a szerződését, egy káresemény esetén további kellemetlen meglepetés érheti, hiszen az elmúlt években mind az ingatlanok, mind az építőanyagok ára jelentősen nőtt” – mutatott rá Pista László, az OTP Bank biztosítási területének vezetője. Hozzátette: a hitelintézet szakértői arra számítanak, hogy az idei lakásbiztosi kampánnyal tovább csökkenhet az alulbiztosítottság, ami a későbbi kárrendezéseket is gördülékenyebbé teheti.

Ez azért is fontos, mert a bankkal stratégiai partnerségben működő Groupama Biztosító friss kutatása arra is rávilágított, hogy a különböző akciók, hűségkedvezmények, vagy az új szerződés mellé kapott ajándéktárgyak jelentősége egyre kevesebbet ér a lakosság körében. Sokkal fontosabbnak tartják a gyors, egyszerű kárügyintézést. A megkérdezettek kisebb összegű kár esetében átlagosan 6 nap, nagyobb összegű kárnál 12 nap alatt szeretnének a pénzükhöz jutni. Mindennek kiemelt hangsúlyt ad, hogy lakásbiztosítással rendelkezők 39 százalékának volt káreseménye az elmúlt öt évben.