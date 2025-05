Jön a nyár, és van egy nagyon rossz hír ezzel kapcsolatban

Azt, hogy az időjárás Magyarországon is egyre változékonyabb és szélsőségesebb, már sokszor hangoztatták a szakértők, és ez a tendencia a biztosítóknál bejelentett károkban is megmutatkozik. Többször is előfordult – például 2022-ben és 2023-ban is –, hogy már az év első hónapjaiban rekordkárokat generáló viharok söpörtek végig az országon. Az idei év ebből a szempontból ugyan átlagosnak mondható eddig, de az időjárási okokra visszavezethető kárbejelentések száma – főleg az elmúlt hetek esőzései miatt – a májusi hónapban már megközelítette az ezer esetet, ami körülbelül negyedmilliárd forintnyi kárt jelent.

Ami viszont minden évben visszatérő jelenség, az a nyári hónapok extrém időjárása és az ezzel járó kiemelkedő mennyiségű kárbejelentés. A Groupama Biztosítóhoz 2024-ben több mint 30 ezer klimatikus okokra – azaz szélviharra, felhőszakadásra, villámcsapásra és jégverésre – visszavezethető kárbejelentés érkezett, és ennek több mint 50 százaléka a júniustól augusztusig terjedő három hónapra koncentrálódott. A statisztikák szerint ráadásul több év távlatában is a nyári hónapokban történik az ilyen esetek 40-50 százaléka.

A legtöbb kárt a villámcsapás okozza

Az időjárási jelenségek közül messze a villámcsapások okozzák a legnagyobb károkat. Ennek egyik magyarázata, hogy egy villámcsapás miatt keletkező túlfeszültségtől leginkább a drága elektromos berendezések sérülhetnek meg. A legérzékenyebb készülékek a televíziók, a számítógépek, valamint a mosó- és mosogatógépek vezérlőegységei, de előfordulhat, hogy komplett riasztórendszerek vagy kapunyitó automatikák is tönkremennek. A villámlás esetében is elmondható, hogy a nyári időszak a „csúcsszezon”, erre készülnek a biztosítók is.

„A nyár hagyományosan a viharkárokkal kapcsolatos, sok esetben tömeges kárbejelentések időszaka, erre az ügyfélszolgálatoknak is fel kell készülniük, már csak azért is, mert ilyen esetekben nagyon is számít a minél gyorsabb kárrendezés, gondoljunk csak egy sérült háztetőre, amelyen beesik az eső. Másfelől ilyenkor értékelődik fel igazán, hogy körültekintően kötöttük-e meg lakásbiztosításunkat, és rendelkezünk-e a megfelelő kiegészítő biztosításokkal is, felkészülve például egy hosszan tartó áramszünet kellemetlen és költséges hatásaira” – hívta fel a figyelmet Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója.

Az április végén Spanyolországot és Portugáliát majdnem egy napra megbénító áramszünet – amelynek okait még vizsgálják – megmutatta, hogy milyen fontos a kis valószínűséggel bekövetkező, de néha előforduló esetekre is felkészülni. Egy hosszan tartó áramszünet, vagy más szolgáltatások kimaradása akár egy vihar következménye is lehet, hatása pedig a kellemetlenségek mellett a pénztárcánkon is érződhet. Gondoljunk csak olyan hétköznapi dolgokra, mint a fagyasztóban tárolt élelmiszerek leolvadása vagy a vezetékes internet szolgáltatás kimaradása esetén használt mobilinternet díja.