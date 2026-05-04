Jön az áremelés a bankszámláknál és a lakásbiztosításoknál

A bankok már be is jelentették, hogy az év közepétől emelni fogják a díjaikat. A hitelintézetekre szigorú szabályok vonatkoznak, hogy mikor milyen mértékben emelhetik a szolgáltatások árát, és ezek sokkal szigorúbbak, mint például a kiskereskedőkre vonatkozók, akik gyakorlatilag bármikor átcímkézhetik például az élelmiszerek ártábláját.

A bankok jellemzően az előző évi átlagos inflációnak megfelelő mértékben változtatják a díjaikat, ez az idén maximum 4,4 százalékos áremelést jelent. De volt olyan bank, amelyik ennél alacsonyabb mértékű díjemelésről döntött. Egy átlagos ügyfél számára ez havi 100 forint körüli tételt jelent, de aki sokallja a díjakat, utánajárhat, hogyan lehet a számlaköltségeket csökkenteni.

A lakásbiztosítások díját is befagyasztották tavaly, bár a fedezetek emelkedtek. Ez a szolgáltatás is drágulhat az első félév után.

A tranzakciós illeték esetleges kivezetéséről is szó volt az adásban. Amíg nem látszik, hogy az új kormány honnan tudná pótolni a kieső bevételt, nem valószínű, hogy ez megtörténik.

A műsorvezető M. Szűcs Péter.

