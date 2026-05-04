2p
Személyes pénzügyek Bank Biztosítások Trend FM

Jön az áremelés a bankszámláknál és a lakásbiztosításoknál

mfor.hu

Tavaly a lakásbiztosításokra és a bankszámlákra is bevezették az árstopot, de ezek az intézkedések lejárnak az év közepén – erről beszélt főmunkatársunk, Herman Bernadett a Trend FM hétfői adásában. 

A bankok már be is jelentették, hogy az év közepétől emelni fogják a díjaikat. A hitelintézetekre szigorú szabályok vonatkoznak, hogy mikor milyen mértékben emelhetik a szolgáltatások árát, és ezek sokkal szigorúbbak, mint például a kiskereskedőkre vonatkozók, akik gyakorlatilag bármikor átcímkézhetik például az élelmiszerek ártábláját. 

A bankok jellemzően az előző évi átlagos inflációnak megfelelő mértékben változtatják a díjaikat, ez az idén maximum 4,4 százalékos áremelést jelent. De volt olyan bank, amelyik ennél alacsonyabb mértékű díjemelésről döntött. Egy átlagos ügyfél számára ez havi 100 forint körüli tételt jelent, de aki sokallja a díjakat, utánajárhat, hogyan lehet a számlaköltségeket csökkenteni. 

A lakásbiztosítások díját is befagyasztották tavaly, bár a fedezetek emelkedtek. Ez a szolgáltatás is drágulhat az első félév után. 

A tranzakciós illeték esetleges kivezetéséről is szó volt az adásban. Amíg nem látszik, hogy az új kormány honnan tudná pótolni a kieső bevételt, nem valószínű, hogy ez megtörténik. 

A teljes adás itt hallgatható meg, a műsorvezető M. Szűcs Péter: 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Akadoznak a nagyobb összegű átutalások Magyarországon

Akadoznak a nagyobb összegű átutalások Magyarországon – frissítve

A háromnapos bankszünnap után.

Megindult a díjemelési hullám a bankoknál

Megindult a díjemelési hullám a bankoknál

Amint arra számítani lehetett, júliustól már érvényesítik az infláció hatását a lakossági számláik díjainál a bankok, miután június végével lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt moratórium. A BiztosDöntés.hu adatai szerint csütörtökön három pénzintézet tette közzé az év közepétől hatályos kondíciókat: az emelés mértéke az OTP Banknál és az Ersténél 4,4 százalék környéki, viszont a CIB Bank a 2024-es inflációt is érvényesíti az új díjakban.

Felpörgött az utasbiztosítási piac: nő a kereslet és az átlagdíj is

Felpörgött az utasbiztosítási piac: nő a kereslet és az átlagdíj is

Az idén az első négy hónapban csaknem 12 százalékkal többen kötöttek utasbiztosítást, mint egy évvel korábban. A biztosítási átlagdíj egy év alatt 4 százalékkal 11 ezer forintra emelkedett, az átlagos napidíj pedig személyenként 7,6 százalékkal 896 forintra nőtt a január-áprilisi időszakban – közölte a Netrisk online biztosításközvetítő. 

Nyugdíjpénztárak: egyre több a csatlakozó, és mindenki sokat tesz félre

Nyugdíjpénztárak: egyre több a csatlakozó, és mindenki sokat tesz félre

Új csúcs látszik ezen a fronton, de a lemorzsolódásnál is javulást tapasztaltak.

Ketyeg az óra a gyermektelen babavárósoknál

Ketyeg az óra a gyermektelen babavárósoknál

Több ezer babavárósnál jár le félévkor a határidő, súlyos milliókat fizethetnek vissza, a törlesztőjük is meg fog ugrani.

Olcsón vett eurót? Nagyon nem mindegy, hol tartja

Olcsón vett eurót? Nagyon nem mindegy, hol tartja

Tudatos tervezést igényel a helyzet.

Otthon Start: jóval többet hozhat a konyhára az alacsonyabb kamat, mint az ajándékpénz

Otthon Start: jóval többet hozhat a konyhára az alacsonyabb kamat, mint az ajándékpénz

Több mint egymillió forint megtakarítással jár egy átlagos Otthon Start hitelnél a maximális, 3 százalékos kamathoz képest adott 0,2 százalékpontnyi kedvezmény: tehát az alacsonyabb árral hosszabb távon jóval nagyobb előnyhöz juthatnak az ügyfelek, mint a kölcsön mellé adott egyszeri jóváírásokkal és egyéb engedményekkel.

Térképen mutatjuk, mekkorák az eltérések a magyar nyugdíjasok közt – A hét ábrája

Térképen mutatjuk, mekkorák az eltérések a magyar nyugdíjak között – A hét ábrája

Nem minden idős ugyanúgy él: a nyugdíjak szintje az adott térség gazdasági fejlettségétől függ.

Mit választanak a hazai gazdagok: bizalmi vagyonkezelést vagy vagyonkezelő alapítványokat?

Mit választanak a hazai gazdagok: bizalmi vagyonkezelést vagy vagyonkezelő alapítványokat?

Idehaza a bizalmi vagyonkezelés jobban elterjedt, népszerűbb, több van belőle, mint a vagyonkezelő alapítványból. Ugyanakkor a vagyonkezelő alapítvány többet is tud, igaz, valamennyivel drágább a fenntartása is, továbbá több feltételnek kell megfelelnie.

Újabb magyar gimnazistákról derült ki, hogy kenik-vágják a pénzügyeket

Újabb magyar gimnazistákról derült ki, hogy kenik-vágják a pénzügyeket

Mire kell figyelni a 0 százalékos THM-mel meghirdetett áruhitelek esetében? Hogyan lehet kiválasztani a számunkra legkedvezőbb bankszámlát? Ilyen kérdések is szóba kerültek a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny második fordulójának második versenynapján.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG