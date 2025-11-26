Jövő év elejétől a zártkerti ingatlanok is bekerülnek az Otthon Startba

„2026. január 1-től a külterületi lakóingatlanokra is kiterjesztjük az Otthon Start programot” – jelentette be Facebook-oldalán Panyi Miklós államtitkár. A politikus szerint több tízezer külterületi lakóingatlan válik elérhetővé a program keretében.

„Az intézkedéssel a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetjük! Több tízezer külterületi lakóingatlan válik elérhetővé a program keretében! Ennek keretében több 100, jelenleg is kivitelezés alatt álló újépítésű családi ház! Emellett további, akár 1000 új családi ház építése indulhat el a következő években ilyen lakóövezetekben parcellázott építési telkeken” – írja a politikus.

Panyi Miklós államtitkár kijelölte az Otthon Start kibővített hatókörét

Fotó: Facebook/Panyi Miklós

Miért döntött így a kormány?

„Az Otthon Start program jelenleg lefedi a magyarországi lakóingatlanok 98 százalékát. A belterületi és a külterületi ingatlanok közül a tanyákra és birtokközpontokra fel lehet venni a 3 százalékos hitelt.

Viszont a külterületi nem tanya vagy birtokközpontú besorolású lakóingatlanokra Otthon Start hitelt eddig nem lehetett felvenni.

Vidéki településeken – pl. Debrecenben, Nyíregyházán és Sopronban – számos külterületen zajlanak jelentős ingatlanfejlesztések, de ezeknek a területek belterületté minősítése még akár több mint egy évet is igénybe vehet.

Több ezer olyan ingatlan van ma Magyarországon, amely külterületi besorolású, ugyanakkor komfortjában minden igényt kielégít. Az említett városokban több ilyen ingatlan tervezése vagy kivitelezése jelenleg is folyamatban van” – zárja sorait Panyi Miklós.

A lépés nem meglepő, Panyi nemrég az Ingatlan.com podcastjában beszélt arról, hogy a kormány fontolgatja ezt – teszi hozzá a HVG.