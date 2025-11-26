2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Személyes pénzügyek Lakáshitel Otthon Start

Jövő év elejétől a zártkerti ingatlanok is bekerülnek az Otthon Startba

mfor.hu

Kiterjesztik a kedvezményes lakáshitel programot – jelentette be Panyi Miklós államtitkár.

„2026. január 1-től a külterületi lakóingatlanokra is kiterjesztjük az Otthon Start programot” – jelentette be Facebook-oldalán Panyi Miklós államtitkár. A politikus szerint több tízezer külterületi lakóingatlan válik elérhetővé a program keretében.

„Az intézkedéssel a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetjük! Több tízezer külterületi lakóingatlan válik elérhetővé a program keretében! Ennek keretében több 100, jelenleg is kivitelezés alatt álló újépítésű családi ház! Emellett további, akár 1000 új családi ház építése indulhat el a következő években ilyen lakóövezetekben parcellázott építési telkeken” – írja a politikus.

Panyi Miklós államtitkár kijelölte az Otthon Start kibővített hatókörét
Panyi Miklós államtitkár kijelölte az Otthon Start kibővített hatókörét
Fotó: Facebook/Panyi Miklós

Miért döntött így a kormány?

„Az Otthon Start program jelenleg lefedi a magyarországi lakóingatlanok 98 százalékát. A belterületi és a külterületi ingatlanok közül a tanyákra és birtokközpontokra fel lehet venni a 3 százalékos hitelt.

Viszont a külterületi nem tanya vagy birtokközpontú besorolású lakóingatlanokra Otthon Start hitelt eddig nem lehetett felvenni.

Vidéki településeken – pl. Debrecenben, Nyíregyházán és Sopronban – számos külterületen zajlanak jelentős ingatlanfejlesztések, de ezeknek a területek belterületté minősítése még akár több mint egy évet is igénybe vehet.

Több ezer olyan ingatlan van ma Magyarországon, amely külterületi besorolású, ugyanakkor komfortjában minden igényt kielégít. Az említett városokban több ilyen ingatlan tervezése vagy kivitelezése jelenleg is folyamatban van” – zárja sorait Panyi Miklós.

A lépés nem meglepő, Panyi nemrég az Ingatlan.com podcastjában beszélt arról, hogy a kormány fontolgatja ezt – teszi hozzá a HVG.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A 7 legfixebb esemény, amire fizet a biztosító

250 ezer forintba kerül átlagosan, ha baj történik a nyaraláson.  

Kötelező biztosítás: jó híreket kaptak az autósok

Kötelező biztosítás: jó híreket kaptak az autósok

Átlagosan is csökkennek a díjak, de most különösen nagyot lehet spórolni.

Rekordok dőlnek a személyi kölcsönöknél

Rekordok dőlnek a személyi kölcsönöknél

Erősödik a verseny.

Végre lezárulhat a devizahitelesek válsága?

Végre lezárulhat a devizahitelesek válsága?

Ehhez csak az kell, hogy a kétharmados kormánytöbbségű parlament áldását adja a DK törvényjavaslatára.

Nyugdíjügyek: meghökkentő fejleményre derült fény

Nyugdíjügyek: meghökkentő fejleményre derült fény

Alig használjuk ki az állami támogatást.

Az utolsó helyek is elkeltek az izgalmas pénzügyi verseny döntőjében

Az utolsó helyek is elkeltek az izgalmas pénzügyi verseny döntőjében

Megvan a 20 technikumi és szakképző iskolai csapat, akik bejutottak a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny döntőjébe.

A babaváró hitelt alig fogytak idén, de most fordulhat a kocka

A babaváró hitel alig fogyott idén, de most fordulhat a kocka

Nem sikerült fényesen az első három negyedév a babaváró hitel szempontjából, hiszen eddigi mélypontjára jutott a frissen megkötött szerződések száma és összege.

Élen járnak a fiatalok a pénzügyi tudatosságban

Baljós árnyak után új remény csillant: a fiatalok egyre jobban kezelik a pénzt

Az Öngondoskodási Index 2025 kutatás szerint a tudatos pénzügyi tervezés egyre inkább beépül a mindennapokba. A magyar lakosság pénzügyi tudatossága tovább erősödik, és ez leglátványosabban a fiatalok körében figyelhető meg.

Hatalmas küzdelemben fogynak a helyek a pénzügyi tudatossági verseny döntőjében

Hatalmas küzdelemben fogynak a helyek a pénzügyi tudatossági verseny döntőjében

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Somogy és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék legjobb technikumi és szakképző iskolai csapatai csatlakoztak az országos döntő mezőnyéhez a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! vetélkedőben.

Egészségpénztári tag? Erre figyelnie kell!

Egészségpénztári tag? Erre figyelnie kell!

Pénzt is bukhat, aki nem lép időben.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168