Jövőre más világ jön a lakásbiztosításoknál

A karácsonyi ünnepek és a szilveszter jelenti az egyik legkockázatosabb időszakot lakásbiztosítási szempontból a nyári viharszezonhoz hasonlóan, ezért indokolt a fokozott óvatosság a Netrisk összeállítása szerint, amelyből kiderül az is, hogy jövőre mire kell majd figyelni.

Hamar megtörténhet a baj

Az advent és karácsony idején kétszer annyi lakástűznél avatkoznak be a tűzoltók, mint az év más időszakában az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábbi tájékoztatója szerint. Az ünnepek alatt a gyertyák, mécsesek, csillagszórók, zárlatos fényfüzérek, de akár a fűtőberendezések, például kályhákra is figyelni kell.

A karácsonyfák és az adventi koszorúk mellett érdemes a többi helyiségre is figyelni, ugyanis a tűzesetek gyakran a konyhákban alakulnak ki. A meggyulladt olajat például nem szabad vízzel oltani, mert a lángra lobbant zsiradék robbanásszerűen kivetődik az edényből és súlyos égési sérüléseket okozhat. A tűzhelyet le kell kapcsolni, a lángoló edényt pedig egy fedővel kell letakarni, így a tűz nem jut oxigénhez és kialszik. A tűzhely közelébe ne tegyünk gyúlékony tárgyakat, mert azok is könnyen lángra kaphatnak. A katasztrófavédők szerint nem kell nagy tűz a tragédiához, akár egy tűzhelyen felejtett edényben elfüstölt étel is füstmérgezést okozhat.

Nehogy nagy baj legyen. Fotó: Depositphotos

Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója azt is elmondta: „A karácsonytól függetlenül érdemes füstjelzővel, illetve a gázfűtés esetén hitelesített, megbízható szén-monoxid-érzékelővel felszerelni az adott ingatlant. Ha mégis baj történne, akkor kulcsfontosságú a kárenyhítés, valamint a káresemény gyors és pontos dokumentálása, ez megkönnyíti a kártérítési ügyintézést” - fogalmazott a szakember.

Új időszámítás

Besnyő Márton beszélt arról is, hogy jövőre érdemes lesz mindenkinek elővennie a lakásbiztosítását. „Sok szerződésnél ugyanis az inflációnak megfelelően emelkedik az éves díj, márpedig ez várhatóan magasabb lesz a tavalyi, 14,5 százaléknál, a pontos eredmény azonban csak január elején derül ki. A Netrisknél az idén kötött új lakásbiztosítások átlagos éves díja december közepén közel 35 ezer forint volt. Könnyen lehet, hogy 2024-es a kínálatban lesz olyan lakásbiztosítás, amely kedvezőbb ár-érték arányt jelent a jelenleginél. Ráadásul jövőre a lakásbiztosításokat nemcsak egyszer, az évfordulókor, hanem a márciusban is másikra lehet cserélni.