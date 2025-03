Júliustól adómentes lehet a csed és a gyed

Az államtitkár közölte, hogy hétfőn már benyújtották a 30 év alatti anyák adómentességéről szóló törvényjavaslatot, és már dolgoznak a két- és háromgyermekes anyák adómentességét biztosító újabb törvényjavaslatokon is.

Koncz Zsófia hangsúlyozta, hogy a csed a szülést követő közel fél évig jár az anya fizetésének megfelelő összegben, míg a gyed a gyermek féléves korától két éves koráig folyósítható. Az intézkedés akár 40 ezer anyát is érinthet, és vonatkozik a diplomás gyedre, a nevelőszülői gyedre és a nagyszülői gyedre is.

A javaslat szerint július elsejétől adómentessé válhat a csed, a gyed és az örökbefogadói díj is, ami átlagosan havi 78 ezer forint pluszt jelenthet a csednél, és átlagosan havi 43 ezer forinttal többet a gyednél a jogosult családoknak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!