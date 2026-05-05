Júliustól jön a feketeleves a bankok ügyfeleinek

Alig két hónap múlva a banki ügyfelek többsége kellemetlen meglepetésekkel nézhet majd szembe. A Fidesz-kormány bankokat érintő, ügyfeleknek kedvező intézkedései ugyanis lejárnak, és ha nem lesz hosszabbítás, akkor sokan számolhatnak emelkedő költségekkel. A legnagyobbal közülük azok a babavárósok kalkulálhatnak, akiknél nem született meg a vállalt gyerek öt éven belül, sőt a meghosszabbított határidőig sem. Nekik az elmúlt 5-7 évben kapott teljes kamattámogatást vissza kell majd fizetniük egy összegben, ami 2-3 millió forintot jelent, emellett a jelenlegi 50 ezer forint alatti törlesztőrészletük is nagyjából a kétszeresére emelkedik. Több ezer család van most ebben a helyzetben.
Véget érhet a kamatstop
A kamatstopot 2021-ben vezették be az akkor hirtelen megugró piaci kamatok miatt, eleinte a változó kamatozású lakáshitelesek átmeneti védelme érdekében. A kezdetben fél évre szóló intézkedést azonban időről időre meghosszabbították, ami a bankok szerint nem indokolt. A hitelintézetek épp ezért az Alkotmánybírósághoz fordultak, hogy mondja ki, a kamatstop folyamatos hosszabbítgatása alkotmányellenes.
A leköszönő kormány azzal érvelt, hogy a kamatstop megszüntetése 300 ezer család megélhetését sodorná veszélybe, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerint viszont egyáltalán nem ilyen súlyos a helyzet. A legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentés szerint 2025 közepén 241 ezer piaci alapon kötött jelzáloghitel-szerződés (ezek értéke 943 milliárd forint) esett az intézkedés hatálya alá.
Ezen belül a sérülékeny adósok száma az MNB becslése szerint nem egészen 21 ezer fő, akikhez rendszerszinten nem jelentős, 178 milliárd forintnyi hitelállomány tartozik (a teljes jelzáloghitel-állomány 3 százaléka). Az adósok egyéb hiteleit is figyelembe véve nagyjából 31 ezer szerződés (238 milliárd forint értékben) törlesztése válhat érdemben nehezebbé.
A kamatstoposok törlesztőrészletei persze megnőnek majd az intézkedés kivezetése után. Hogy milyen mértékben, az nagyrészt a fennálló tőketartozástól és a futamidőtől függ – akinek nagyobb részt tesz ki a törlesztőjéből a kamat, annak nagyobb mértékben nőhet meg a havi terhe. Összességében azonban a hitelszerződések nagy része még régi forintosított devizahitel, amely lassan már lejár, emellett az elmúlt években annyit nőttek a bérek, hogy a családok többsége a megemelkedett részleteket is tudja fizetni.
Emelkedő bankszámla-költségek
Nagy Márton leköszönő nemzetgazdasági miniszter kedvenc intézkedései közé tartoztak az árstopok és az árrésstopok, ezeket a bankszámlacsomagokra és a lakásbiztosításokra is kiterjesztette tavaly. Ezek értelmében a bankok és a biztosítók idén júliusig nem emelhetik a díjakat. A pénzügyi intézmények általában az előző évi infláció mértékével szoktak díjat emelni.
Az idén már elvileg szabad a pálya, az ügyfelek arra számíthatnak, hogy a tavalyi 4,4 százalékos átlagos inflációnak megfelelő mértékben nőhet a különböző szolgáltatások díja, a bankkártyák ára. Az OTP Bank már be is jelentette a díjemeléseket, de azt is közölték, hogy a lakossági ügyfeleknél az infláció mértékénél alacsonyabb, csupán 3,6 százalékos drágulás lesz, ami havonta átlagosan 100 forintot jelent. Bevezetnek ugyanakkor olyan kedvezményeket is, amelyek ezt az áremelkedést kompenzálják.
Az alapszámla havidíja az előző évi minimálbérhez (ez bruttó 290 800 forint volt) igazodik mindig, annak legfeljebb a 0,5 százaléka lehet, ami tehát így az idén maximálisan 1454 forintot jelent. Amíg magas volt az infláció, a bankoknak az alapszámla-szolgáltatást díjmentesen kellett nyújtaniuk az ügyfeleknek, ezt a díjat csak akkor számolhatják fel, ha a pénzromlás üteme három egymást követő hónapban 4 százalék alá süllyed. Ez mostanra megtörtént, így március óta már fizetőssé tehetik a bankok az alapszámlát is.
A lakásbiztosítások is drágulhatnak
A lakásbiztosításokra kivetett árstop is véget ér június végén. A biztosítók addig a 2024. december 31-én érvényes díjakat számlázzák ki az ügyfeleknek, de eközben a fedezeteket növelik, hogy elkerüljék az alulbiztosítottságot. Vagyis ugyanakkora díjért magasabb kártérítést vállalnak.
Júniustól persze emelkedhetnek az árak, de nem azonnal, minden ügyfél a biztosítási évfordulójánál szembesülhet majd az indexálásnak megfelelő áremelkedéssel. Aki sokallja a díjat, az természetesen válthat biztosítót, vagy biztosítón belül is választhat másik olcsóbb biztosítást. Az biztos, hogy a biztosítóknál hosszú időn át nem tanácsos fenntartani az árstopot, hiszen ha a fedezetek értéke folyamatosan nő, a kárkifizetések emiatt emelkednek, és ezt a díjak nem követik, akkor biztosítók kerülhetnek nehéz helyzetbe. Elérkezhet ugyanis az a pont, amikor a kárkifizetések és a működési költségek összege meghaladja a bevételekét, ilyenre egyébként már volt példa szektorszinten, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál (kgfb).