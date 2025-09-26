Kasszát robbant a lakáshitel-törlesztés az egészségpénztáraknál

Rekordot döntött az év első felében a jelzáloghitel-törlesztésre fordított egészségpénztári megtakarítások összege: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint meghaladta a kétmilliárd forintot, ami erőteljes, 35,5 százalékos emelkedést tükröz a 2024. első hat hónapjára kimutatott mennyiséghez képest. Mindezek alapján biztosra vehető, hogy az éves, törlesztésre fordított összegnél is új csúcsot mutat majd ki a jegybank: 2024-ben ugyanis kicsivel 3 milliárd forint felett alakult az érintett törlesztések értéke, ami egyébként szintén közel 40 százalékos ugrást jelentett éves alapon.

Az önsegélyező szolgáltatások közé tartozó jelzáloghitel-törlesztés volumenének növekedése több tényezővel is magyarázható. Az egyik, hogy az elmúlt években folyamatosan emelkedett az egészségpénztári tagok száma, és 2025 júniusára elérte az 1,226 milliót. A másik, hogy a lakáshitelek piacán is látványos emelkedés látható: az év első hét hónapjában megkötött szerződések összege meghaladta a 951 milliárd forintot, ami szintén dinamikus, 22 százalékos éves növekedést jelent.

Előnyére változott a szabályozás, és belépett a képbe az Otthon Start is

Az egészségpénztári számlákról történő lakáshitel-törlesztés volumene pedig tovább növekedhet az előttünk álló időszakban. Ennek egyik oka, hogy a nyártól a pénztártagok (és a kasszák) szempontjából kedvezően változott a szabályozás: 2025. július elsejétől megszűnt a 180 napos várakozási idő az egészségpénztári ernyőszolgáltatásoknál, így az egyéni számlára érkező befizetések akár azonnal is felhasználhatók az önsegélyező szolgáltatások (így például a jelzáloghitel-törlesztés, vagy az iskolakezdés) finanszírozására.

A másik – legalább ennyire fontos – tényező, hogy szeptember elsejétől elindult az első lakásuk megvásárlását tervezők támogatását szolgálni hivatott Otthon Start Program, amelynek keretében az érintettek igen kedvező, évi legfeljebb 3 százalékos kamat mellett juthatnak legfeljebb 50 millió forint lakáshitelhez. A szakértői becslések szerint az új konstrukció még az idén több tízezer új szerződést hozhat a lakáshitelek piacára, ami szintén növelheti a lehetőséget kihasználó adósok körét.

Az egészségpénztári számláról való törlesztés igen kedvező lehetőséget jelent a kasszák tagjainak: a jelenleg hatályos szabályozás szerint az egészségpénztári megtakarításokból havonta a bruttó minimálbér 15 százaléka fordítható jelzáloghitel-törlesztésre, ami – figyelembe véve a minimálbér 290 800 forintos, havi bruttó összegét – havonta legfeljebb 43 620, évente pedig 523 440 forint lehet. Mindezek alapján – az éves összeg után – 104 688 forint adóvisszatérítés jár a pénztártagoknak. Ez a kedvezmény pedig meg is duplázható, ha házaspárok adóstársként törlesztik a hitelüket.

Intenzíven toboroznak a pénztárak

Az egészségpénztárak a taglétszám folyamatos emelkedése mellett is jelentős energiát fektetnek az új tagok toborzásába. A Prémium Egészségpénztár például a 2025. szeptember 10. és október 20. között egészségszámlát nyitók részére indított kampányt: ennek során az első alkalommal egészségszámlát nyitók, és a lakáshitel törlesztése szolgáltatást igénybe vevők nyereményjátékban vesznek részt, amelynek fődíja egy 500 ezer forint értékű IKEA vásárlási utalvány.

A pénztár az év végéig tagtoborzó kampányt is futtat, amelynél a sikeres toborzás utáni jóváíráson felül személyautót is lehet nyerni. Azok pedig, akik a BiztosDöntés.hu egészségpénztári kalkulátorán keresztül lépnek be a Prémium Egészségpénztárba, hat hónapig ingyen kapják a Védőháló egészségbiztosítást, amely 23-féle kritikus betegségnél téríti a diagnosztikai vizsgálatok díját.

Többek között egynapos sebészeti eljárásokra is fedezetet nyújt a szolgáltatási keret erejéig. A pénztár negyedévente vizsgálja az új belépőket: az adott időszakban belépett tagok a negyedév végét követő hónap 15-étől kapják ingyen a Védőháló egészségbiztosítást a következő fél évre. A várakozási idő két hónap, ezt a belépés időpontjától számítják, függetlenül az ingyenesség időszakától.

Az OTP Egészségpénztárnál most nyereményjáték fut: azok az új tagok, akik október 10-ig lépnek be a pénztárba, legalább 20 ezer forintot befizetnek a számlájukra, és az egészségpénztári kártyájukat összekötik a bankkártyájukkal, regisztrációt követően sorsoláson vehetnek részt. A fődíj 500 ezer forint jóváírás a pénztári egyenlegen, de két új pénztártag 250 ezer, öt résztvevő 100 ezer, tíz új tag pedig 50 ezer forintos jóváírást kap majd. A pénztár emellett 2025. szeptember 18-tól közös kampányt indított az Országos Vérellátó Szolgálattal a véradás ösztönzése érdekében. A kezdeményezés lényege, hogy az OTP Egészségpénztár egészségpénztári jóváírással kedvez ezer pénztártagnak, akik a kampány idején –az év végéig – vért adnak és regisztrálnak. Az első véradás után 3 ezer, a második után 7 ezer forintot írnak jóvá az OTP Egészségpénztári számlán. A BiztosDöntés.hu egészségpénztári kalkulátorán keresztül történő belépés az OTP Egészségpénztárnál 2900 forint kedvezményt ér, miután az első egészségkártya igénylése díjmentes.

A Patika Egészségpénztár tagjai Patikakártyájuk felmutatásával 10 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe a szakorvosi, diagnosztikai, laboratóriumi és szűrővizsgálati szolgáltatásokat valamennyi Affidea magánegészségügyi központban. A pénztár a közelmúltban az online szolgáltatásánál hajtott végre fejlesztést: a pénztár tagjai 2025. szeptember 15-től közvetlenül a NetPénztárban tudják feltölteni a számláikat a Számlafeltöltés menüpontra kattintva. A BiztosDöntés felületén keresztül belépők emellett a befizetéseikért járó hűségpontokkal is spórolhatnak a Patikakártyás költéseiken.

Szépen nőnek a tagdíjbevételek

A június végéig számolt egy év alatt nagyjából 70 ezer új taggal gyarapodó egészségpénztári szektor meggyőző eredményekkel zárta az év első felét a jegybanki statisztikák szerint. A tagdíjbevételek az első félévben 17,4 százalékkal, 39,4 milliárd forintra nőttek, amihez – a korábban megszokotthoz hasonlóan – döntő részben a tagok befizetései járultak hozzá, de jelentősen, több mint egytizedével nőtt a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások összege is. Ami a szolgáltatási kiadásokat illeti, ott 2025. első felében a gyógyszerekre fordított kiadások adták a legnagyobb, 39 százalékos szeletet, amitől hajszállal maradt el a magánegészségügyi ellátásra fordított kiadások részesedése. A jelzáloghitel-törlesztésre fordított összeg részesedése viszonylag alacsony – 3,6 százalék –, ám az előttünk álló időszakban jelentősen emelkedhet ez az arány.