Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

6p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Személyes pénzügyek Betétek, hitelek Hitel Lakáshitel megtakarítás Otthon Start

Kasszát robbant a lakáshitel-törlesztés az egészségpénztáraknál

Fülöp Norbert Attila

Több mint egyharmadával emelkedett az év első felében a jelzáloghitelek törlesztésére fordított egészségpénztári megtakarítások összege, így – új csúcsot döntve – meghaladta a kétmilliárd forintot. A lakáshitelek törlesztésénél pedig tovább emelkedhet a pénztári megtakarítások súlya: egyrészt az Otthon Start Program indulásával még többen élhetnek ezzel a lehetőséggel, másrészt a 180 napos várakozási idő megszűnése is jelentősen megkönnyíti a megoldás használatát.

Rekordot döntött az év első felében a jelzáloghitel-törlesztésre fordított egészségpénztári megtakarítások összege: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint meghaladta a kétmilliárd forintot, ami erőteljes, 35,5 százalékos emelkedést tükröz a 2024. első hat hónapjára kimutatott mennyiséghez képest. Mindezek alapján biztosra vehető, hogy az éves, törlesztésre fordított összegnél is új csúcsot mutat majd ki a jegybank: 2024-ben ugyanis kicsivel 3 milliárd forint felett alakult az érintett törlesztések értéke, ami egyébként szintén közel 40 százalékos ugrást jelentett éves alapon.

Az önsegélyező szolgáltatások közé tartozó jelzáloghitel-törlesztés volumenének növekedése több tényezővel is magyarázható. Az egyik, hogy az elmúlt években folyamatosan emelkedett az egészségpénztári tagok száma, és 2025 júniusára elérte az 1,226 milliót. A másik, hogy a lakáshitelek piacán is látványos emelkedés látható: az év első hét hónapjában megkötött szerződések összege meghaladta a 951 milliárd forintot, ami szintén dinamikus, 22 százalékos éves növekedést jelent.

Előnyére változott a szabályozás, és belépett a képbe az Otthon Start is

Az egészségpénztári számlákról történő lakáshitel-törlesztés volumene pedig tovább növekedhet az előttünk álló időszakban. Ennek egyik oka, hogy a nyártól a pénztártagok (és a kasszák) szempontjából kedvezően változott a szabályozás: 2025. július elsejétől megszűnt a 180 napos várakozási idő az egészségpénztári ernyőszolgáltatásoknál, így az egyéni számlára érkező befizetések akár azonnal is felhasználhatók az önsegélyező szolgáltatások (így például a jelzáloghitel-törlesztés, vagy az iskolakezdés) finanszírozására.

A másik – legalább ennyire fontos – tényező, hogy szeptember elsejétől elindult az első lakásuk megvásárlását tervezők támogatását szolgálni hivatott Otthon Start Program, amelynek keretében az érintettek igen kedvező, évi legfeljebb 3 százalékos kamat mellett juthatnak legfeljebb 50 millió forint lakáshitelhez. A szakértői becslések szerint az új konstrukció még az idén több tízezer új szerződést hozhat a lakáshitelek piacára, ami szintén növelheti a lehetőséget kihasználó adósok körét.

 

Az egészségpénztári számláról való törlesztés igen kedvező lehetőséget jelent a kasszák tagjainak: a jelenleg hatályos szabályozás szerint az egészségpénztári megtakarításokból havonta a bruttó minimálbér 15 százaléka fordítható jelzáloghitel-törlesztésre, ami – figyelembe véve a minimálbér 290 800 forintos, havi bruttó összegét – havonta legfeljebb 43 620, évente pedig 523 440 forint lehet. Mindezek alapján – az éves összeg után – 104 688 forint adóvisszatérítés jár a pénztártagoknak. Ez a kedvezmény pedig meg is duplázható, ha házaspárok adóstársként törlesztik a hitelüket.

Intenzíven toboroznak a pénztárak

Az egészségpénztárak a taglétszám folyamatos emelkedése mellett is jelentős energiát fektetnek az új tagok toborzásába. A Prémium Egészségpénztár például a 2025. szeptember 10. és október 20. között egészségszámlát nyitók részére indított kampányt: ennek során az első alkalommal egészségszámlát nyitók, és a lakáshitel törlesztése szolgáltatást igénybe vevők nyereményjátékban vesznek részt, amelynek fődíja egy 500 ezer forint értékű IKEA vásárlási utalvány.

A pénztár az év végéig tagtoborzó kampányt is futtat, amelynél a sikeres toborzás utáni jóváíráson felül személyautót is lehet nyerni. Azok pedig, akik a BiztosDöntés.hu egészségpénztári kalkulátorán keresztül lépnek be a Prémium Egészségpénztárba, hat hónapig ingyen kapják a Védőháló egészségbiztosítást, amely 23-féle kritikus betegségnél téríti a diagnosztikai vizsgálatok díját.

Többek között egynapos sebészeti eljárásokra is fedezetet nyújt a szolgáltatási keret erejéig. A pénztár negyedévente vizsgálja az új belépőket: az adott időszakban belépett tagok a negyedév végét követő hónap 15-étől kapják ingyen a Védőháló egészségbiztosítást a következő fél évre. A várakozási idő két hónap, ezt a belépés időpontjától számítják, függetlenül az ingyenesség időszakától.

Az OTP Egészségpénztárnál most nyereményjáték fut: azok az új tagok, akik október 10-ig lépnek be a pénztárba, legalább 20 ezer forintot befizetnek a számlájukra, és az egészségpénztári kártyájukat összekötik a bankkártyájukkal, regisztrációt követően sorsoláson vehetnek részt. A fődíj 500 ezer forint jóváírás a pénztári egyenlegen, de két új pénztártag 250 ezer, öt résztvevő 100 ezer, tíz új tag pedig 50 ezer forintos jóváírást kap majd. A pénztár emellett 2025. szeptember 18-tól közös kampányt indított az Országos Vérellátó Szolgálattal a véradás ösztönzése érdekében. A kezdeményezés lényege, hogy az OTP Egészségpénztár egészségpénztári jóváírással kedvez ezer pénztártagnak, akik a kampány idején –az év végéig – vért adnak és regisztrálnak. Az első véradás után 3 ezer, a második után 7 ezer forintot írnak jóvá az OTP Egészségpénztári számlán. A BiztosDöntés.hu egészségpénztári kalkulátorán keresztül történő belépés az OTP Egészségpénztárnál 2900 forint kedvezményt ér, miután az első egészségkártya igénylése díjmentes.

A Patika Egészségpénztár tagjai Patikakártyájuk felmutatásával 10 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe a szakorvosi, diagnosztikai, laboratóriumi és szűrővizsgálati szolgáltatásokat valamennyi Affidea magánegészségügyi központban. A pénztár a közelmúltban az online szolgáltatásánál hajtott végre fejlesztést: a pénztár tagjai 2025. szeptember 15-től közvetlenül a NetPénztárban tudják feltölteni a számláikat a Számlafeltöltés menüpontra kattintva. A BiztosDöntés felületén keresztül belépők emellett a befizetéseikért járó hűségpontokkal is spórolhatnak a Patikakártyás költéseiken.

Szépen nőnek a tagdíjbevételek

A június végéig számolt egy év alatt nagyjából 70 ezer új taggal gyarapodó egészségpénztári szektor meggyőző eredményekkel zárta az év első felét a jegybanki statisztikák szerint. A tagdíjbevételek az első félévben 17,4 százalékkal, 39,4 milliárd forintra nőttek, amihez – a korábban megszokotthoz hasonlóan – döntő részben a tagok befizetései járultak hozzá, de jelentősen, több mint egytizedével nőtt a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások összege is. Ami a szolgáltatási kiadásokat illeti, ott 2025. első felében a gyógyszerekre fordított kiadások adták a legnagyobb, 39 százalékos szeletet, amitől hajszállal maradt el a magánegészségügyi ellátásra fordított kiadások részesedése. A jelzáloghitel-törlesztésre fordított összeg részesedése viszonylag alacsony – 3,6 százalék –, ám az előttünk álló időszakban jelentősen emelkedhet ez az arány.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Jó, ha tudja: októbertől megújul a lakossági állampapír paletta

Jó, ha tudja: októbertől megújul a lakossági állampapír paletta

A kínálat legnépszerűbb termékét, a FixMÁP-ot 0,5 százalékponttal magasabb, évi 7 százalékos kamattal kínálják 5 éves futamidőre októbertől. Az egységesített hozam mutatója 7,18 százalékra nő, vagyis ez lesz a legmagasabb a lakossági fix kamatozásúak között.

Revolut és Wise ügyfelek figyelem! Szigorít az OTP

Revolut és Wise ügyfelek figyelem! Szigorít az OTP

Azonnali hatállyal véget vetett az OTP a díjmentes készpénzfelvételnek a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyáknál.

Begyújtotta a rakétákat a forint

 Fizetőeszközünk jelentős erősödéssel kezdte a hetet.

Jó hírt közölt az MNB a lakásbiztosításokról

Jó hírt közölt az MNB a lakásbiztosításokról

A biztosítók által vállalt lakásbiztosítási fedezetek háromszor gyorsabban nőttek a díjakhoz képest az elmúlt egy évben, ami tovább javította az ár-érték arányt az ügyfeleknek. Ezt erősítette, hogy a piaci szereplők által vállalt díjemelési moratórium nyomán az idei második negyedévben a díjszint országosan szinte stagnált. A fogyasztóbarát otthonbiztosítások szolgáltatása 13 százalékkal kedvezőbb az egyéb piaci ajánlatokhoz képest.

Az Otthon Start hosszú távon torzító hatású – mondják az ingatlanszakértők

Ingatlanszakértők szerint nem tartható fenn hosszú távon az Otthon Start Program.

Magyar Péter belenyúlt a tutiba: ezt a lépést imádnák a magyarok?

Adózási kérdésekben válaszoltak olvasóink, a vagyonadó óriási támogatottságot élvez. 

Megtépázta a kormány a 13. havi nyugdíj kifizetését

Megtépázta a kormány a 13. havi nyugdíj kifizetését

A kormány módosította a 13. havi nyugdíj kifizetésének szabályait. Elvileg apróság lenne a változtatás mégis legalább tízezer családot érint és felvet emberiességi aggályokat. Folytatódik laptársunk, szintén a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó Piac és Profit podcast sorozata, a Nyugdíjszerviz Farkas András nyugdíjszakértővel és Karácsony Mihállyal, az Országos Nyugdíjas Parlament elnökével.

Veszélyes szinteken a magyarok adóssága?

Veszélyes szinteken a magyarok adóssága?

Soha nem tartoztak még ennyivel a hitelkártyáik után.

Erre elég a júliusi átlagkereset az Otthon Start lakáshitellel

Erre elég a júliusi átlagkereset az Otthon Start lakáshitellel

A KSH szerint a bruttó átlagkereset 9 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit júliusban. A nettó mediánérték nagyobb mértékben, 10,7 százalékkal emelkedett, míg a reálkereset 4,9 százalékkal növekedett.

Nagy leállás jön az OTP-nél, itt van melyik napokon

Nagy leállás jön az OTP-nél, itt van melyik napokon

Több napon át lesznek szünetek.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168