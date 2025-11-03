2p

Kéréssel fordult a kormányhoz egy nyugdíjas szervezet a készpénzfelvétel ügyében

Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatja azt a javaslatot, amely a mai körülményekhez igazítva jelentősen enyhítené a díjtalan készpénzfelvétel “szigorú, idejétmúlt és az időseket hátrányosan érintő keretfeltételeit.”

Az Országos Nyugdíjas Parlament az elmúlt években már többször kezdeményezte a 2013-ban indult, 150 ezer forintig díjtalan készpénzfelvétel feltételeinek enyhítését.

A szervezet közleményében emlékeztet, hogy az induló évben az átlagos nettó kereset havi 150 800 forint, míg az átlagnyugdíj 118 ezer forint volt. Ehhez igazodott a havi két alkalommal, összesen 150 ezer forintig díjtalan készpénzfelvétel szabálya. 

Időközben az átlagos nettó kereset havi 472 650 forintra, míg az átlagnyugdíj 245 753 forintra nőtt. A szervezet szerint a kialakult helyzet nagyon megterheli a több mint 1 millió 300 ezer nyugdíjast, akik átutalással kapják meg a havi nyugdíj ellátmányukat (mintegy 655 ezer nyugdíjas postai kézbesítést kér), és különösen nehéz helyzetbe kerülnek azok az idős, alacsony összegű ellátásban részesülő emberek, akiknek az élethelyzetükből, lakókörnyezetükből és a hiányos közszolgáltatásokból adódóan szükségük van a készpénzre. 

„Megítélésünk szerint a hazai bankszektor 2024-ben keletkezett 2.007 milliárd forint összesített, konszolidált adózott eredményét csak kis mértékben terhelné meg a mindenkori átlagnyugdíj mértékéhez igazodó díjtalan készpénzfelvételi lehetőség”, áll az Országos Nyugdíjas Parlament közleményében.

Új fejezet kezdődött Magyarországon a banki ügyfelek életében

Új fejezet kezdődött Magyarországon a banki ügyfelek életében

Már minden kétszázadik azonnali utalás qvik-en keresztül történik – derül ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adataiból. A forgalom alig fél év alatt hétszeresére nőtt, ami a digitális fizetések új korszakát vetíti előre. „A qvik valódi alternatívája lehet a bankkártyának, különösen, ha a kereskedők tömegesen csatlakoznak” – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Biztos tippek arra, hogyan kaphatja meg a kért hitelt a banktól

Biztos tippek arra, hogyan kaphatja meg a kért hitelt a banktól

A Bank360 szakértői összegyűjtötték azokat a főbb pontokat, melyekre mindenképp érdemes figyelni, amennyiben hitelt szeretnénk igényelni.

Ezermilliárdokért küzdenek a bankok

A lakossági lekötött betéteknél is élesedik a bankok közötti verseny: aki a megfelelő konstrukcióba helyezi el a pénzét, jóval az infláció feletti éves kamatot is kaphat a BiztosDöntés.hu adatai szerint. Szabad forrásból pedig nincs hiány a piacon: a folyószámláikon tartott pénz alig több mint 15 százalékát tartják lekötött betétben a háztartások.

Vigyázat! Új módszerekkel támadnak a banki csalók

Rekordot döntött a bankszámlák elleni támadások száma. A Klasszis Podcastban Bártfai Gáborral, a CIB Bank információbiztonsági vezetőjével jártuk körül, melyek a tipikus csalási módozatok és hogyan védekezhetünk ellenük.

Pénz áll a házhoz a kormányhivatali dolgozóknál

15 százalékkal emelkedni fog január elsejétől a kormányhivatali dolgozók bére.

Újabb részletek derültek ki a 14. havi nyugdíjról

Újabb részletek derültek ki a 14. havi nyugdíjról

Két-három év alatt vezetnék be, erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszélt.

Túlterheltség, munkahely, pénz – ezek miatt aggódnak leginkább a magyarok

Túlterheltség, munkahely, pénz – ezek miatt aggódnak leginkább a magyarok

Minden második magyar rendszeresen él át negatív stresszt, amelynek legfőbb okozója a túlhajszolt életmódunk, a munkahelyi, családi vagy párkapcsolati konfliktusaink, miközben minden harmadik ember szorong állandó jelleggel az anyagiak miatt. Az NN Biztosító kutatása azt is feltárta, hogy az egyes generációk mi miatt aggódnak a leginkább és melyik a stressznek leginkább kitett korosztály.

A 41 évesnél idősebb várandós nőkre is véglegesen kiterjesztenék a CSOK Pluszt

A 41 évesnél idősebb várandós nőkre is véglegesen kiterjesztenék a CSOK Pluszt

Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a kormány módosítana a CSOK Plusz szabályain. A házaspárok életkorára vonatkozó feltételhez nyúlna hozzá a jogalkotó – írja a Bankmonitor.

Januárban indul a kormány új lakáspiaci fegyvere – itt vannak a részletek

Januárban indul a kormány új lakáspiaci fegyvere – itt vannak a részletek

Társadalmi egyeztetésre került.

Hol van az én 28 millió forintom? 

Hol van az én 28 millió forintom? 

Egy átlagos családnak 28 millió forintos megtakarítása van a statisztikák szerint, a valóság azonban egészen más képet mutat. Hogy mi ennek az oka, arról beszélt Herman Bernadett, lapunk főmunkatársa a Trend FM hétfői adásában. 

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

