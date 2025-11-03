Kéréssel fordult a kormányhoz egy nyugdíjas szervezet a készpénzfelvétel ügyében

Az Országos Nyugdíjas Parlament az elmúlt években már többször kezdeményezte a 2013-ban indult, 150 ezer forintig díjtalan készpénzfelvétel feltételeinek enyhítését.

A szervezet közleményében emlékeztet, hogy az induló évben az átlagos nettó kereset havi 150 800 forint, míg az átlagnyugdíj 118 ezer forint volt. Ehhez igazodott a havi két alkalommal, összesen 150 ezer forintig díjtalan készpénzfelvétel szabálya.

Időközben az átlagos nettó kereset havi 472 650 forintra, míg az átlagnyugdíj 245 753 forintra nőtt. A szervezet szerint a kialakult helyzet nagyon megterheli a több mint 1 millió 300 ezer nyugdíjast, akik átutalással kapják meg a havi nyugdíj ellátmányukat (mintegy 655 ezer nyugdíjas postai kézbesítést kér), és különösen nehéz helyzetbe kerülnek azok az idős, alacsony összegű ellátásban részesülő emberek, akiknek az élethelyzetükből, lakókörnyezetükből és a hiányos közszolgáltatásokból adódóan szükségük van a készpénzre.

„Megítélésünk szerint a hazai bankszektor 2024-ben keletkezett 2.007 milliárd forint összesített, konszolidált adózott eredményét csak kis mértékben terhelné meg a mindenkori átlagnyugdíj mértékéhez igazodó díjtalan készpénzfelvételi lehetőség”, áll az Országos Nyugdíjas Parlament közleményében.