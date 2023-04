Kérte papíron az szja-bevallás tervezetét? Ezt tudnia kell!

Ez a három megtakarítási számla fizeti most a legtöbb kamatot

Korábban a bankok lekötés mellett is csak 0,1 százalék kamatot adtak, azóta viszont olyan megtakarítási számlák és folyószámlák is elérhetőek, amik napi kamatozás mellett, lekötés nélkül is akár 8-9 százalékot fizetnek. A megtakarított pénz így rugalmasan hozzáférhető, mégis kamatozik, ami magas infláció mellett különösen fontos. Az alábbi gyűjtésből kiderül, melyik az a három számla, ami lekötés nélkül is a legmagasabb kamatot fizeti.