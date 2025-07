Készpénzfelvétel gyerek bankkártyákkal

Magyarország egy készpénzközpontú ország, amelyre nemrég még a kormány is ráerősített a kötelező készpénzes fizetés szabályainak bevezetésével. Pedig a kormányzat is tudja, hogy az elektronikus fizetéssel jelentős össztársadalmi megtakarítás érhető el, a Magyar Nemzeti Bank ezzel kapcsolatos számításai már mintegy másfél évtizede ismertek.

Ha viszont szeretjük a készpénzt, azt nem lehet eltagadni a gyerekünk elől sem, hiszen a gyermek is látni fogja, hogy a piacon, az újságárusnál, a lángososnál és még ezernyi helyen készpénzzel fizetünk.

Arra azonban érdemes felhívni a gyermek figyelmét, hogy a bankszámláról történő készpénzfelvétel milyen drága banki díjjal jár és ez hogyan kerülhető el.

Ingyenes készpénzfelvétel gyerekkorban is

Ha valaki szeretne készpénzt használni, miközben a pénze bankszámlán van, gyerekkorban is élhet a törvényi ingyenes készpénzfelvétel lehetőségével. Erre azonban csak 16 éves kortól biztosít lehetőséget a törvény. Ehhez egy nyilatkozatot kell leadni a banknál, attól kezdve egy újabb nyilatkozatig folyamatosan él ez a kedvezmény minden hónapban. A nyilatkozatot általában internetbankon keresztül is meg lehet tenni, mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A bármely hónap 20-áig megtett nyilatkozat megtételét követő hónaptól havonta legfeljebb 2, összesen havi legfeljebb 150 000 forint erejéig minden gyerekszámláról teljesen díjmentesen lehet készpénzt felvenni bármely magyarországi, forint töltésű ATM-ből és a Magyar Posta hivatalaiban.

Egy gyermek számára havonta 150 000 forint készpénzben biztosan elég, hiszen e mellett bárhol fizethet bankkártyával is, átutalással is, és a gyerekszámlákon is rendelkezésre áll a csoportos beszedés, vagy a fizetési kérelem. De a fiatalok fizethetnek QR-kóddal is. A bankkártyás vásárlás, a fizetési kérelem és a QR-kódos fizetés díjmentes minden banknál, még a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat sem kell megfizetni utána.

Ha már a díjmentességnél tartunk, a banki díjakkal kapcsolatos megtakarítás tovább fokozható egy olyan gyerekszámla kiválasztásával, ahol a számlavezetés havidíja és a bankkártya éves díja is folyamatosan 0 forint, egészen 24 éves korig. Ilyen például az OTP Junior bankszámla. Ezzel a gyermekévek alatt rengeteg pénzt meg lehet spórolni.

Készpénzfelvétel gyerekszámláról? Még olcsóbban is drága!

A készpénzfelvétel a legdrágább banki művelet, hiszen a kormány által 2013-ban bevezetett, majd 2024-ben másfélszeresére emelt pénzügyi tranzakciós illetéket is áthárítja a bank az ügyfelekre, a saját banki díján felül is.

Csak az illeték áthárítása már önmagában is a készpénzfelvétel összegének 0,9 százalékával ér fel, vagyis például 100 000 forint felvétele esetén 900 forint ez a díj. Ehhez jön még hozzá a bank saját díja is.

A készpénzfelvételre vonatkozó díjak a gyermekszámlákon lehetnek a felnőttekénél kedvezőbbek (például az OTP Banknál ilyen díjrendszer van érvényben), de ettől még drága műveletről van szó.

A készpénzfelvétel díja belföldön jellemzően a felvett összeg 2 százaléka, külföldön járva viszont a 3 százalékot is meghaladhatja. Ez egy jellemző adat, de a bankok eltérhetnek ettől.

A banki díj attól is függhet, hogy hol veszünk fel készpénzt.

Gergely Péter szerint mindig az ATM-díj a legolcsóbb, ezen belül sok banknál nagyobb összegnél olcsóbb egy idegen bank ATM-jéből felvenni a pénzt, mint a sajátból, aminek készpénzlogisztikai okai vannak.

De postán, vagy idegen bankfiókban felvéve a pénzt, a művelet biztosan drágább lesz, mint ATM-ből. Illetve külföldön is biztosan drágább lesz ugyanaz a tranzakció a szakember szerint, mint idehaza.

Visszatérve még a törvényi ingyenes készpénzfelvételre, előfordulhat, hogy a gyermek kifut ebből a kedvezményes havi keretből, például egy nagyobb értékű cikk vásárlásakor, vagy külföldön járva, ahol egyáltalán nem érvényes ez a törvényi kedvezmény.

Szerencsére ilyenkor is akad némi mankó.

Kedvezmények készpénzfelvételkor a gyerekszámlákon is

A törvényi ingyenes készpénzfelvételen túl is rendelkezésre áll néhány kedvezmény a készpénzfelvétellel kapcsolatban, a gyerekszámlákon is.

Az Ersténél lehetőség van havi 1407 forintért Korlátlan ATM készpénzfelvételi csomag igénybevételére. Ezért a havidíjért csak a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat kell megfizetni a belföldi és külföldi Erste ATM-ekből történő készpénzfelvételek során, ami 0,9 százalék. Ez a csomag a törvényi ingyenes készpénzfelvétellel is kombinálható.

Korlátozottan átalánydíjas kedvezmény létezik az OTP Banknál is a Smart számlacsomagban, de az csak 18 éves kortól vehető igénybe.

Ha szeretjük a készpénzt, azt nem lehet eltagadni a gyerekünk elől sem

A MagNet Banknál már 14 éves kortól is él a törvényi ingyenes készpénzfelvétellel azonos ATM és postai készpénzfelvételi kedvezmény belföldön, ott ugyanis a kedvezmény igénybevételéhez nem szükséges leadni a törvényi nyilatkozatot.

Ha a fiatalnak van Revolut <18 kártyája (2025 júliusától a szolgáltatás neve Kids & Teens névre kezdett változni), azzal havi ciklusokban 15 000 forintot lehet felvenni teljesen díjmentesen. Ez a kedvezmény külföldön is érvényes.

Külföldön azonban más kedvezmény is elérhető a gyerekszámlákon, ami teljesen azonos a felnőttek kedvezményével.

A CIB Bank ügyfelei teljesen díjmentesen, az OTP Bank ügyfelei akciósan teljesen díjmentesen 8 országban, az Erste ügyfelei saját ATM-díjért, az UniCredit Bank ügyfelei pedig kedvezménnyel vehetnek fel készpénzt a bankcsoporthoz tartozó külföldi ATM-ekből. Érdemes tájékozódni a külföldi út előtt a határon túli kedvezményekről.

Az OTP Banknál a kiemelt 8 ország Albánia, Bulgária, Horvátország, Moldova, Montenegró, Szerbia, Szlovénia és Ukrajna. A készpénzfelvétel díja korlátlan alkalommal teljesen díjmentes az OTP Csoport ügyfeleinek, akciósan 2026. június 30-ig.

Amiről viszont nem kell tájékozódni, mert az Európai Unió szabályai szerint minden bankra vonatkozik, az az euróban történő készpénzfelvétel kedvezményes díja az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban. Az EGT az Európai Unió tagországain kívül Norvégiára, Liechtensteinre és Izlandra terjed ki. Ezekben az országokban euróban felvéve az összeget a belföldi, idegen banki díjjal fogja megterhelni a bank a gyermek bankszámláját.