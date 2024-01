Készülhetünk: új állampapírok jönnek

Öngondoskodással 750 ezer forintból 900 ezret lehet csinálni rövid idő alatt

Akár 150 ezer forint adó-visszatérítés is ütheti az egészség- és nyugdíjpénztári befizetések után a pénztártagok markát. Nemcsak a tagoknak, hanem munkaadóiknak is érdemes ezt a juttatási formát választaniuk, hiszen amellett, hogy ennek a cafetériaelemnek a vállalati juttatási rendszerben magasabb a hozzáadott értéke, kedvezőbb az adózása is, mint a bérjövedelemé. Horváth Zsófiával, az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár és MBH Gondoskodás Egészségpénztár értékesítési és marketingvezetőjével beszélgettünk.