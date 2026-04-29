Ketyeg az óra a gyermektelen babavárósoknál

Ketyeg az óra több ezer babavárós házaspár számára, akik 2026 közepéig kaptak haladékot a gyerekvállalásra. Minden olyan hitelfelvevő számára, aki 2021. június 30. előtt vette fel a támogatott hitelt, 2024-ben meghosszabbították a gyerekvállalásra kapott ötéves határidőt ez év június 30-ig. Akkor 11-12 ezer családot érintett a haladék, ennyien voltak, akik még nem jelentették be a gólyahírt a bankjuknál.

Sajnos a kétéves haladék is kevés volt, a gyermektelen babavárós családok jelentős része továbbra sem vállalt gyereket. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legutolsó Makroprudenciális jelentésében arról írnak, hogy a 2026 közepéig határidővel rendelkező babaváró hitelszerződéseknél, illetve a két- és a háromgyermekes CSOK-támogatásoknál közel 41 ezer szerződés esetében még nem teljesült a gyermekvállalási feltétel. Ezen belül sérülékenynek nagyságrendileg 5 és fél ezer (44 milliárd forint összértékű) babaváró szerződést azonosított az MNB, ezek az adósok 41 milliárd forint összegű egyéb hitelállománnyal rendelkeznek. A CSOK-támogatásokhoz 27 milliárd forintot kitevő kamattámogatott hitelállomány kapcsolódik.

Két-három millió forintot kérnek vissza

A határidő lejárta után a gyerekvállalást nem teljesítő családok 120 napot kapnak arra, hogy visszafizessék a jogosulatlanul felvett kamattámogatást, amelynek összege változó. Kissé paradox módon azoknak kell a legkevesebbet visszaadni, akik az első között vették fel a babavárót, 2019-ben ugyanis történelmi mélyponton voltak a kamatok, így ők 1,5-2,2 millió forintos büntetéssel kalkulálhatnak. Azok, akik 2020-ban vették fel, már 1,9-2,5 milliós, a 2021-es igénylők pedig 2,2-2,8 millió büntetésre számíthatnak.

Mindezeken túl az eddig havi 47 ezer forint körüli törlesztőrészlet is várhatóan nagyjából megduplázódik, 90-110 ezer forintra nő majd, hiszen a hitel júliustól piaci kamattal megy tovább.

Ki kaphat méltányosságot?

Azoknak a pároknak, akik egészségügyi okokból nem vállaltak gyereket, persze méltányosságból elengedik a kamatok visszafizetését. A leggyakoribb ok a meddőség. Akkor járhat felmentés, ha a pár igazolni tudja, hogy a pár egyik vagy mindkét tagja olyan egészségügyi megbetegedésben szenvedett, ami miatt a gyermekvállalás lehetetlenné vált. Részt vettek a kötelező reprodukciós eljárásokban (inszemináció, lombik), de azok nem vezettek eredményre. Emellett azt is elfogadják, ha a feleség igazoltan nem eshet teherbe, például egy súlyos betegség miatt, erről orvosi szakvélemény szükséges. Fontos tudni, hogy a meddő párok csak az egy összegű kamatvisszafizetés alól kaphatnak mentességet, a törlesztőrészletük a határidő után meg fog emelkedni.

Aki egészségügyi ok miatt nem vállalt gyermeket, méltányosságot kaphat

A másik méltányossági ok az lehet, ha a házaspár valamelyik tagja a hitel futamideje alatt megváltozott munkaképességűvé vált, és az egészségkárosodás mértéke legalább 50 százalékos. Szintén mentesül a büntetés alól az özvegyen maradt házastárs, ha a párja elhunyt, s ezért nem tudtak gyereket vállalni. Ebben a két esetben méltányosságból a törlesztőrészletet is változatlanul hagyhatja a kormányhivatal.

Aki viszont nem beteg, és nem is meddő, pusztán súlyos anyagi helyzetbe került, ami miatt nem tudja a kamattámogatást egy az egyben visszafizetni, nem számíthat arra, hogy elengedik neki a kamattámogatás visszafizetését. Egyedül azt kérheti, hogy a büntetést ne egy összegben, hanem 24 hónap alatt, kamatmentes részletekben hajtsák be rajta.

Fontos: a méltányossági kérelmeket intézni kell, be kell menni a kormányhivatalokba, és el kell indítani az eljárásokat. A hivatalok, a bankok maguktól nem tudják, hogy valaki özveggyé vált, rokkanttá nyilvánították vagy egészségügyi okokból nem tudott gyereket vállalni.

Az előtörlesztés most már nem sokat ér

A kamattámogatás visszafizetését az sem úszhatja meg, aki a határidő lejárta előtt végtörleszti a hitelt. A jogszabály szerint az előtörlesztés díjmentes, de ha valaki a fennálló tartozás több mint felét előtörleszti, akkor az addig igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetnie. A babaváró hitel maximum felét viszont büntetlenül lehet előtörleszteni, de most már ezzel sem mennek sokra az érintettek.

Aki előtörleszti például a hitel 49 százalékát, az csak annyit ér el, hogy csökken majd a törlesztőrészlete. Az egy összegű büntetés viszont csak néhány tízezer forinttal mérséklődik most már, hiszen alig két hónap van hátra június 30-ig. Ha valaki most megfelezi a fennálló tartozását, csak annyit nyer, hogy a hátralévő két hónapra valamivel kevesebb kamattámogatást kap, amit visszakérnek majd.

Az érintett adósok jellemzően még 6,3-7,4 millió forintnyi babavárós tartozással rendelkeznek. A piaci kamatozásúvá vált babaváró hitel kiváltásán azonban érdemes már elgondolkozniuk. 7 millió forintos személyi kölcsönt havi 100 ezer forint alatti törlesztőrészlettel ugyan nehezen találnak a piacon, de annak a futamideje csak 8 év, a babaváróból viszont még a legtöbb érintett családnak 13-15 éve van hátra. Vagyis hasonló nagyságrendű törlesztőrészlettel 5-7 évvel hamarabb megszabadulhatnak az adósságtól, mintha megmaradnak a babavárónál.