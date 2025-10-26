Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Ketyeg az óra: aki nem kap észbe időben, jelentős pénzekről csúszhat le

mfor.hu

Figyelnie kell a nyugdíjpénztári tagoknak.

Az év utolsó hónapjai fontos időszaknak számítanak az önkéntes nyugdíjpénztári tagok szempontjából: ekkor még adott a lehetőség arra, hogy újabb befizetésekkel növeljük, vagy akár maximalizáljuk az azok után járó személyi jövedelemadó-visszatérítés mértékét – hívta fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások után – ami lehet tagi befizetés, vagy munkáltatói tagdíj-hozzájárulás is – egy adott évben a befizetett összeg 20 százalékát, de legfeljebb 150 ezer forintot írnak jóvá a pénztári egyéni számlán. Ennek alapján az adó-visszatérítés teljes kihasználásához évi 750 ezer forint befizetés szükséges.

Érdemes még időben utánaszámolni
Érdemes még időben utánaszámolni
Fotó: Pixabay

Nem mindig automatikus a visszatérítés

A 150 ezer forintos felső határ az egészségpénztári befizetésekre is vonatkozik: ha viszont valaki egészség- és nyugdíjpénztári tag is, akkor ez a kettőre együtt érvényes. Szintén fontos figyelembe venni – hívta fel a figyelmet Barát Mihály –, hogy az adó-visszatérítés nem osztható meg az egyes pénztárak között, tehát ha valaki az egészségpénztári és a nyugdíjpénztári számlájára is befizetett egy adott évben, eldöntheti, hogy a kettő közül melyikre kéri az adó-visszatérítést. Többféle nyugdíj-megtakarítás meglétekor pedig összesen 280 ezer forint adó-visszatérítés járhat.

A BiztosDöntés.hu szerint azt is nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a nyugdíjpénztári adó-visszatérítés nem minden esetben automatikusan. Ha valaki csak egy nyugdíjpénztárnak tagja, és a megelőző évben már nyilatkozott az adó-visszatérítésről, az adott évi befizetés is automatikusan bekerül az adóbevallás tervezetébe, és a következő évben minden további teendő nélkül érkezik a jóváírás. Ha viszont új pénztártagról van szó, vagy valaki több pénztárnak is tagja, a bevallásában rendelkeznie kell arról, hogy melyik pénztári számlára kéri a visszatérítés összegét. Ha pedig a pénztártag valami miatt nem rendelkezik a visszatérítésről, a következő öt évben még adott a lehetőség arra, hogy ezt megtegye.

A pénztárak is jutalmazzák a több befizetést

„A pénztári befizetések optimalizálása mellett tehát érdemes arra is odafigyelni, hogy – ha ez szükséges – rendelkezzenek a visszatérítésről is a pénztártagok, hiszen ennek hiányában jelentős kedvezményektől eshetnek el: a pénztárak adatai szerint évente több milliárd forint visszatérítés vész el emiatt” – emelte ki a közlemény.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2024-ben már közel 20 milliárd forint adóvisszatérítés érkezett az önkéntes nyugdíjpénztári tagok számláira, az idén pedig várhatóan tovább emelkedik ez az összeg.

Toborozzák a tagokat a nyugdíjkasszák

Az év utolsó néhány hónapja nem csak a tagdíjbefizetések szempontjából aktív időszak az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, hanem a tagtoborzás szempontjából is. A BiztosDöntés.hu nyugdíjpénztári kalkulátora szerint több szolgáltatónál jelenleg is fut tagtoborzó akció, illetve ajánlóprogram, de egyedi kedvezményeket is kínálnak a nyugdíjkasszák.

  • Az OTP Nyugdíjpénztárnál azok, akik szeptember 1. és október 10. között váltak taggá, és csoportos beszedési megbízást állítanak be december 12-ig legalább havi 10 ezer forintról, az év végéig 10 ezer forint jóváírást kapnak az egyéni számlájukra. Az egyszeri jóváíráshoz – szintén legkésőbb december 12-ig – regisztrálni is szükséges. Az OTP Nyugdíjpénztár tagjai emellett 10 százalékos kedvezményt is kapnak a Budai Egészségközpont egyes szolgáltatásainak árából. A nyugdíjpénztár megtakarítási- és járadékkalkulátort is működtet a weblapján.
  • Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárnál 7500 forintos online utalvány járhat az új belépőknek, ha vállalják havi legalább 12 ezer forint befizetését. Emellett „Tag hoz tagot” akció is tart a szolgáltatónál, ahol az ajánló fél 10 ezer forintos Rossmann utalványt kap, ha teljesülnek a kért feltételek.
  • Az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárnál szintén belépési kampány fut december 15-ig, ahol a BELEPES25 kuponkódot használó új tagok 10 ezer forintos, digitális Lidl vásárlási utalványt kapnak. A feltételek közé tartozik, hogy a belépés során (vagy azt követően) a pénztártag elektronikus ügyintézést válasszon, iratkozzon fel a hírlevélre, és fizessen be legalább 30 ezer forintot a pénztári számlájára.
  • Pannónia Nyugdíjpénztár az új belépők első befizetésének 20 százalékát – de legfeljebb 100 ezer forintot – írja jóvá az egyéni számlán. A pénztár emellett ajánló programot futtat, illetve nyereményjátékot szervez a papírmentes ügyintézésre átálló tagjainak is.
  • Az Allianz Nyugdíjpénztárnál jelenleg is tart belépési akció és ajánlóprogram, amelyeknél a feltételek teljesítése után 10 ezer forintos Lidl utalvány járhat a tagoknak. Az elektronikus iratküldéshez hozzájáruló tagoknak negyedévente sorsolást tartanak: itt 100 ezer forintos Lidl utalványt lehet nyerni.

