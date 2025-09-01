Ki és miért kerül fel a rossz adósok listájára?

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Már csaknem 850 ezren szerepelnek a bankok feketelistáján. Aki felkerült, az nem kaphat bankhitelt, és az új, kedvezményes programokról is lemarad. Hogyan lehet lekerülni a listáról? Erről is beszélt Herman Bernadett, lapunk főmunkatársa a Trend FM hétfői adásában. 

Csaknem 700 ezer magánszemélyt érintő és 150 ezer céges hitelszerződés szerepel a KHR feketelistáján. Az ilyen szerződések száma folyamatosan csökken, de még mindig több százezer ember lehet, aki emiatt nem jut hitelhez. A feketelistára nem csak saját hitelszerződéssel, de adóstársként vagy kezesként is fel lehet kerülni. 

A pontos feltétele ennek, hogy a minimálbér összegét meghaladó lejárt tartozása legyen valakinek legalább 90 napon át. A két feltételnek egyszerre kell teljesülnie, emiatt gyakran sok hónapba telik, mire valaki felkerül a listára. A folyamat persze gyorsan végbemegy, ha a nem fizető adós nem tárgyal a bankkal, és az felmondja a hitelszerződést, hiszen akkor a teljes hitelösszeg lejárttá válik, nem csak néhány havi törlesztőrészlet csúszik meg. 

A feketelistán aktív mulasztásként tartják nyilván a hiteleket, amíg az adós a bankkal meg nem állapodik valahogy a törlesztés folytatásáról. A megállapodás vagy a tartozás rendezése után is még egy évig megszűnt mulasztásként ott marad a KHR-ben a szerződése. 

A pontosan fizető adósokról is kezel nyilvántartást a KHR, a bankok számára ugyanis az is fontos információ, ha egy ügyfél már többször is vett fel hitelt az életében, és ezeket rendben visszafizette. Ebből arra következtetnek, hogy ha új hitelt adnak neki, azzal sem lesznek problémák. 

A teljes adás itt hallgatható meg:

 

