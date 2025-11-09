2p
Kiderült, hova vágynak azok, akiket tényleg felvet a pénz

Dubaj lett a vagyonos magánszemélyek számára a legvonzóbb város a Savills londoni székhelyű globális ingatlanpiaci szolgáltató által készített rangsorban.

A Savills szakértői 30 globális metropoliszt értékeltek – áll a Bloomberg jelentésében, amelyet az MTI szemlézett.

Dubaj vonzerejét számos tényező határozza meg, beleértve, hogy nincs örökösödési, tőkenyereség- és vagyonadó, fejlett az infrastruktúrája, magas szintű a biztonság és a városok közül itt található a legtöbb nemzetközi iskola. Az Egyesült Arab Emírségek ezen kívül úgynevezett „aranyvízumot” is felkínál, ami 10 éves tartózkodási jogot és adókedvezményeket biztosít az országban legalább 2 millió dirham (544 ezer 500 dollár) ingatlan- vagy tőkebefektetés esetén.

New York a második helyen végzett a Savills rangsorában. Az amerikai nagyváros esetében a szakértők kiemelték a kedvező üzleti környezetet, az adókedvezményeket és a geopolitikai stabilitást. A Savills szerint a 2022-es rövid csökkenés után ismét nő a vagyonosok száma globálisan.

Tavaly a dollármilliomosok száma több mint 680 ezerrel emelkedett és az előrejelzések szerint 2029-re további több mint ötmillió új dollármilliomos lesz a világon.

(MTI)

Nagyon megdicsérte az MNB a nyugdíjpénztárakat

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi – vagyonra vetített – díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden az MTI-vel.

Autósok figyelem: ismét dübörög a kötelezős kampány

Megkezdődött a 2025-ös kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, amelynek keretében az idősebb, 2010 előtt vásárolt, még ugyanannál az üzembentartónál lévő autók tulajdonosai válthatnak biztosítót vagy köthetnek új szerződést – közölte a Netrisk biztosításközvetítő kedden az MTI-vel.

Kéréssel fordult a kormányhoz egy nyugdíjas szervezet a készpénzfelvétel ügyében

Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatja azt a javaslatot, amely a mai körülményekhez igazítva jelentősen enyhítené a díjtalan készpénzfelvétel “szigorú, idejétmúlt és az időseket hátrányosan érintő keretfeltételeit.”

Új fejezet kezdődött Magyarországon a banki ügyfelek életében

Már minden kétszázadik azonnali utalás qvik-en keresztül történik – derül ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adataiból. A forgalom alig fél év alatt hétszeresére nőtt, ami a digitális fizetések új korszakát vetíti előre. „A qvik valódi alternatívája lehet a bankkártyának, különösen, ha a kereskedők tömegesen csatlakoznak” – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Biztos tippek arra, hogyan kaphatja meg a kért hitelt a banktól

A Bank360 szakértői összegyűjtötték azokat a főbb pontokat, melyekre mindenképp érdemes figyelni, amennyiben hitelt szeretnénk igényelni.

