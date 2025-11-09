Kiderült, hova vágynak azok, akiket tényleg felvet a pénz

A Savills szakértői 30 globális metropoliszt értékeltek – áll a Bloomberg jelentésében, amelyet az MTI szemlézett.

Dubaj vonzerejét számos tényező határozza meg, beleértve, hogy nincs örökösödési, tőkenyereség- és vagyonadó, fejlett az infrastruktúrája, magas szintű a biztonság és a városok közül itt található a legtöbb nemzetközi iskola. Az Egyesült Arab Emírségek ezen kívül úgynevezett „aranyvízumot” is felkínál, ami 10 éves tartózkodási jogot és adókedvezményeket biztosít az országban legalább 2 millió dirham (544 ezer 500 dollár) ingatlan- vagy tőkebefektetés esetén.

New York a második helyen végzett a Savills rangsorában. Az amerikai nagyváros esetében a szakértők kiemelték a kedvező üzleti környezetet, az adókedvezményeket és a geopolitikai stabilitást. A Savills szerint a 2022-es rövid csökkenés után ismét nő a vagyonosok száma globálisan.

Tavaly a dollármilliomosok száma több mint 680 ezerrel emelkedett és az előrejelzések szerint 2029-re további több mint ötmillió új dollármilliomos lesz a világon.

(MTI)