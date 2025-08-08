2p
Személyes pénzügyek Magyar Bankszövetség

Kiderült, miért hozták rá a frászt a magyarokra

mfor.hu

Technikai hiba történt.

Augusztus 6-án szerdán több hazai bank ügyfeleinél előfordult, hogy korábbi bankkártyás tranzakcióikkal ismételten megterhelték fizetési számláikat. A hiba oka egyetlen, bankszektoron kívüli kártyaelfogadó technikai problémájára vezethető vissza – jelentette be pénteki közleményében a Magyar Bankszövetség. Hozzátették: ilyen esetekben mind a kártyatársaságok, mind a bankok a tranzakciók technikai feldolgozását végzik.

A bankok azonnal megkezdték az érintett tranzakciók vizsgálatát és az ügyfelek megfelelő tájékoztatását. A helytelen terhelések helyreállítása megtörtént.

Ez volt az ügy hátterében
Fotó: Depositphotos

Hiba a rendszerben

Bár a duplikált tranzakciók aránya a bankszektor teljes forgalmához viszonyítva nem jelentős, a Magyar Bankszövetség folyamatosan egyeztet az érintett szereplőkkel, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. A cél, hogy az ügyfelek biztonságos és megbízható pénzügyi szolgáltatásokhoz jussanak minden körülmények között, a hasonló hibák elkerülhetőek legyenek – hangsúlyozták és megköszönték az ügyfelek türelmét és megértését.

Az Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. csütörtökön késő este jelezte, hogy egy szállítójánál bekövetkezett technikai hiba miatt több partnerbankjuk ügyfeleinek egyes kártyás vásárlási tranzakcióit duplán terhelték a számlákra. A hiba elhárítása haladéktalanul megtörtént. Az érintett kártyabirtokosoknak ezzel kapcsolatban nem volt teendőjük, mert a tévesen beterhelt összegek teljeskörű jóváírásáról saját kártyakibocsátó bankjuk automatikusan gondoskodott.

