Kik a legjobb pénzügyes gimnazisták? Hamarosan kiderül!

Március 6-án a szervező Privátbankár.hu és a partnerek, támogatók képviselői a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny beharangozó sajtótájékoztatóján tippeket is adtak a leendő versenyzőknek ahhoz, hogy sikeresen vehessék az akadályokat. Március 13-án pedig elrajtolt a verseny, ahol ezeket a tippeket is használhatják a diákok.

A Privátbankár.hu ötödször rendezi meg a versenyt gimnáziumok tanulói számára – ők minden évben tavasszal mérhetik össze tudásukat, míg a technikumok, szakképző iskolák diákjai az őszi fordulókban versenyezhetnek. Az eddigi 9 versenyünkre (5 szakiskolai, 4 gimnáziumi) több mint 5500 négyfős csapat nevezett – felkészítő tanáraikkal együtt tehát több mint 23 ezer főhöz jutott el a verseny.

Ez a létszám most ismét több mint 1100 fővel bővült a tavaszi nevezéseknek köszönhetően.

Az első fordulóban a csapatok egy 50 kérdésből álló online kvízt töltöttek ki csütörtök délelőtt. Az eredmények kiértékelése után alakult ki a második forduló mezőnye – ebben a körben a reggeli írásbeli kvíz után már egy szóbeli megmérettetésre is sor kerül, online formában lebonyolítva. A csapatok az interneten keresztül kapcsolódhatnak majd a meghirdetett versenynapokon videós kapcsolat segítségével a fordulókhoz, ahol a szervezőkből és partnereikből álló szakmai zsűri várja majd villámkérdésekkel és kifejtős kérdésekkel őket.

A zsűribe a CIB Bank, a Fundamenta Lakáskassza, a Gránit Alapkezelő, a Magyar Államkincstár, a Magyar Biztosítók Szövetsége, az MBH Bank Private Banking és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is delegál tagokat a szervező Privátbankár.hu mellett; a zsűri munkáját Bod Péter Ákos, a Corvinus egyetem professzora elnökként segíti.

A második forduló április első hetében indul, a harmadik fordulóra, az országos döntőre majd május 14-én kerül sor a Budapesti Gazdasági Egyetemen. A támogatók jóvoltából kimagasló, milliós összértékű nyeremények várják a diákokat és felkészítő tanáraikat – nem csak a győzteseket díjazzák, a teljes nyereménylista a verseny hivatalos weboldalán, a juniorklasszis.hu-n érhető el – a második fordulóba jutott csapatok listáját is lehet megtalálni.