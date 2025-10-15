Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

5p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Személyes pénzügyek Erste Bank Kiberbiztonság

Kisbefektetőkre pályáznak az internetes csalók, komoly veszélyben vannak a banki ügyfelek

Herman Bernadett
Herman Bernadett

Az elmúlt egy évben 7,4 milliárd forint ellopását akadályozta meg az Erste azzal, hogy az ügyfelei ellen irányuló pénzügyi támadások, csalárd tranzakciók 90 százalékát ki tudta szűrni. A bűnözők azonban rendre új módszerekkel próbálkoznak, legújabban befektetési tanácsadónak, rendőrnek, sőt, a KiberPajzs munkatársának adják ki magukat – hangzott el az Erste Bank sajtótájékoztatóján. 

Alapvetően kétféle csalástípussal találkoznak a banki ügyfelek. Az egyik fő típus a bankszámlák ellen irányul, a másik pedig a bankkártyákra fókuszál. A kiberbűnözők az utóbbi hónapokban rájöttek, hogy az átutalásoknál egyre erősebbek a bankok szűrőmechanizmusai, emiatt újabban ismét a bankkártyákkal próbálkoznak – számolt be az Erste Bank tapasztalatairól Kósa Anna, a hitelintézet compliance vezetője. A bankkártyás tranzakciók száma sokkal magasabb, ezek éjjel-nappal történnek, a banki munkatársak idejét is jelenleg nagyrészt az ilyen csalásmegelőző szabályok finomítása teszi ki. 

Az átutalási csalások kiszűrésében az Erste a szektorhoz képest jól áll, csökkent az ilyen esetek száma és értéke, miközben szektor szinten növekedést mért a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az átutalásos csalások száma az első negyedévhez képest a második negyedévben a felére esett vissza az Ersténél.

Nyugati piszkos pénzek landolnak magyarországi bankszámlákon

A kiberbűnözők Magyarországon egyelőre főleg a lakossági ügyfeleket támadnak, de arra lehet számítani, hogy a vállalati szektort is egyre nagyobb arányban elérik majd, külföldön ugyanis elszaporodtak az ilyen esetek. 

Magyarország jelenleg fogadó országnak számít a vállalati bankszámlás csalásoknál, a nyugat-európai cégek ellen elkövetett bűncselekményekből származó pénz gyakran landol újonnan alapított magyarországi céges bankszámlákon, ahonnan Kínába, Hongkongba, Malajziába utalják tovább az összeget. 

A pénzmosás-megelőzéssel foglalkozó terület folyamatosan vizsgálja az ilyen eseteket, és a gyanús eseteknél megállítja a tranzakciókat – mondta Kósa Anna. 

Ilyenkor felfüggesztik, zárolják a gyanús tranzakciókat, visszakérdeznek, hogy valóban át akarták-e utalni ezt a pénzt Magyarországra, és ha az ellenőrzés alapján nem így történt, akkor visszautalják a pénzt a feladóhoz. 

Uniós szabályozást sürgetnek a csaló hirdetések miatt

Nincs érdemi előrelépés viszont az ügyben, hogy a közösségi médiában visszaszorítsák a csalók hirdetéseit. Hiába jelentik a felhasználók a Metának (Facebook, Instagram stb.) vagy az Alphabetnek (Google, Youtube stb.), hogy valószínűleg pénzügyi csalást, piramisjátékot reklámoznak, a bejelentések gyakran visszapattannak a kivizsgálás után azzal, hogy nem találtak semmiféle visszaélést. 

„Jó lenne elindítani a politikai hirdetésekhez hasonlóan a csaló pénzügyi hirdetések szűrését is a Meta, a Google, az Apple és más nagy szolgáltatók rendszereiben, ez egyelőre nem valósult meg. Európai Uniós szintű szabályozásra lenne ehhez szükség” – mondja Kósa Anna. 

A leggyakoribb csalások között jelenleg a befektetési csalások vezetnek. Ilyenkor eleinte jellemzően kis összegek, 80-100 ezer forintos tételek befektetését kérik a csalók. A bepalizott áldozatok kezdetben meg is kapják a kiemelkedően magas hozamot, amin felbátorodnak, ezért egyre nagyobb összeggel szállnak be a piramisjátékba. Később azonban eltűnik a pénzük. Az ilyen csalók jellemzően gmail-es címről leveleznek, ami komoly befektetési cégekre nem jellemző. Az is mindennapos, hogy magánszemély bankszámlájára kell átutalni a befektetésre szánt összeget, ami szintén a csalás biztos jele. 

A bankszámláknál egyre hatékonyabban szűrik ki a bankok a csalásokat, ezért a bankkártyákra koncentrálnak a csalók
A bankszámláknál egyre hatékonyabban szűrik ki a bankok a csalásokat, ezért a bankkártyákra koncentrálnak a csalók
Fotó: DepositPhotos

Hatóságok nevében riogatnak a bűnözők

Újabban már jellemző az is, hogy nem a bank, hanem valamelyik hatóság nevében keresik meg az ügyfelet, például a rendőrség, a Magyar Nemzeti Bank vagy a Kiberpajzs munkatársának adja ki magát a csaló. Azt hazudják, vizsgálat folyik egy banki munkatárs ellen, emiatt szükséges egy „biztonsági számlára” átutalni a pénzt, ráadásul úgy, hogy nem szólhat az ügyfél a folyamatban lévő vizsgálat miatt a banknak. 

A marketplace-es, apróhirdetéses csalások is gyakoriak. Sokszor van, hogy átutal az ügyfél pénzt egy csalónak, aki nem küldi el a megvásárolt terméket. Ilyenkor a banktól próbálnak segítséget kapni, hogy szerezze vissza a pénzt. 

Az edukáció nagyon fontos, hogy az ügyfelek el tudják kerülni a csalókat. Az Erste emiatt országjárásra indul, novembertől előadássorozatot tartanak majd a vidéki nagyvárosokban, és a kisebb településekre is szeretnének eljutni még a karácsonyi nagybevásárlások előtt. Pénzügyi edukációs programja legújabb elemével a pénzintézet elsősorban az idősebbeket szeretné elérni, mivel ők általában kevésbé tájékozottak ebben a témában, ugyanakkor a statisztikák szerint a leginkább érintettek a pénzügyi visszaélésekben, célpontjai a bűnözőknek.

A novemberi vidéki előadások mellett az Erste nemrég egy podcast sorozatot is indított, valamint média-együttműködések révén, továbbá saját internetes oldalán, közösségimédia-felületein, George Appban és George Weben üzenetek és kvíz formájában, illetve az ügyfeleinek küldött külön körlevelekben folyamatosan felhívja a figyelmet a támadásokra és a banki adatok védelmére. Az Erste weboldalán az ügyfelek a leggyakoribb visszaélési módok mellett számos hasznos tanácsot is találnak arra, hogyan védhetik meg a pénzüket.

 

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Konfliktusok helyett kontinuitás: mit adhat a bizalmi vagyonkezelés?

Kár lenne pusztán adóoptimalizációs eszközként tekinteni a bizalmi vagyonkezelésre (bvk), hiszen sokkal több ennél: tulajdonosi jogegységet, üzleti kontinuitást és konfliktuskezelési eszközt is jelenthet. A hosszú évek munkájával összegyűjtött vagyon több generáción átívelő stabilitást, értékmegőrzést és – érintett vállalkozás esetén akár – kiszámítható működést nyerhet vele, még az annyira bizonytalan gazdasági környezetben is, amilyen a jelenlegi.

Mindenki szorong: jönnek az átlátható fizetések

Jövő nyártól a hazai vállalatoknak is átláthatóan kell biztosítaniuk, hogy az azonos, vagy hasonló értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak a dolgozóik. Egy országos kutatás szerint a munkáltatók többsége még nem készült fel a szervezeti kultúrát alapjaiban meghatározó változásra, míg a munkavállalók attól félnek, hogy nyilvánossá válik a fizetésük. A PwC Magyarország és a Profession.hu most közös programot indít a bértranszparenciával kapcsolatos tévhitek felszámolásáért és a zökkenőmentes átmenetért.

Nincs már átlagos használt autó 5 millió forint alatt

Nincs már átlagos használt autó 5 millió forint alatt

Tovább drágulnak a használt autók, és bár még mindig a benzines meghajtású járművek a legnépszerűbbek, egyre keresettebbek az alternatív megoldások.

Bődületes rekord: mintha egész Debrecen hitelt vett volna fel idén

Bődületes rekord: mintha egész Debrecen hitelt vett volna fel idén

Mindössze nyolc hónap leforgása alatt 233,2 ezer új személyihitel-szerződést kötöttek a bankok, ami jóval több, mint a második legnagyobb magyar város, Debrecen lakossága. Ennyi új szerződésre korábban még soha nem akadt példa, miközben rendre dönti a csúcsokat a frissen kihelyezett hitelek összege is – hívta fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Zsiday Viktor vagyonadó helyett máshogy növelné a gazdagok teherviselését

Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről ír blogjában. 

Az Otthon Starttal számolva itt a legnagyobb a befektetés megtérülése

Az Otthon Starttal számolva itt a legnagyobb a befektetés megtérülése

Az MBH Index feltárja a legjövedelmezőbb régiókat az új hitellel való befektetésekhez.

Jó hírt hozott az infláció: ezért idén már nem fizetnek a magyarok

Jó hírt hozott az infláció: ezért idén már nem fizetnek a magyarok

Az alapszámlák díja nem fog emelkedni.

Otthon Start: ők kedvezőbb feltételekkel vehetik fel a hitelt

Otthon Start: ők kedvezőbb feltételekkel vehetik fel a hitelt

A gazdálkodók egy része érintett.

Figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt.: mesterséges intelligenciával készült kamu videó terjed

Figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt.: mesterséges intelligenciával készült kamu videó terjed

Újabb megtévesztő videó került ki a közösségi oldalakra. Ezúttal Szerencse Klub néven hirdető cég azt a hamis látszatot kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt-hez kötődik. Az utóbbi időben már nemcsak a lottótársaság nevét és logóját, hanem munkatársai arcképét is felhasználják, ezzel azt a hamis benyomást keltve, mintha a videó a Szerencsejáték Zrt. nyilatkozata, szolgáltatása volna.  

A nyugdíjrendszer összeomlásra számítanak a magyarok

A nyugdíjrendszer összeomlásra számítanak a magyarok

Meg fogunk élni a nyugdíjból? Kevesen hiszik ezt Magyarországon egy új kutatás szerint.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168