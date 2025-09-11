Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Komoly erők lassították a lakbérek növekedését augusztusban

Augusztusban lassabban emelkedtek a bérleti díjak – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.

Országosan mindössze 1,1, Budapesten pedig 0,7 százalékos volt a havi lakbéremelkedés, ami az elmúlt három hónap legalacsonyabb ütemének számít.

Éves összevetésben tempósabb a drágulás: országosan 7,5, Budapesten 7,2 százalékkal kerültek többe az albérletek, mint tavaly augusztusban. A régiók között nagy eltérések figyelhetők meg: Pest vármegyében 8,8, Közép-Dunántúlon 6,4, Nyugat-Dunántúlon 7,9, Dél-Dunántúlon 7,4, Észak-Magyarországon 8, Észak-Alföldön 3,5, míg a Dél-Alföldön 11,9 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak egy év alatt. Habár az éves drágulás üteme még mindig többszöröse a havi árváltozásnak, a bérleti díjak emelkedése több éves viszonylatban egyre inkább lassul: tavaly augusztusban 9,9 százalék, 2023 augusztusában pedig 12,2 százalék volt az előző év azonos időszakához képest.

Az inflációval korrigáltan is nőnek a lakbérek
Az inflációval korrigáltan is nőnek a lakbérek
Fotó: ingatlan.com

Rekordszéles kínálat: enyhülő nyomás a bérlőkön

Jelenleg már több mint 18,1 ezer kiadó lakás és ház szerepel az ingatlan.com kínálatában, ami négyéves csúcsot jelent. Utoljára 2021 nyarán válogathattak ennyi hirdetésből a bérlők, viszont akkor még a koronavírus-járvány harmadik hullámának hatása alatt volt az albérletpiac is.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: „A bérlők szempontjából kedvező fordulat, hogy a kínálat az utóbbi évek egyik legmagasabb szintjére ért, mert ez egyre nagyobb versenyhelyzetet jelent a bérbeadók számára. A bérlőkért folytatott küzdelem már most is kiolvasható az árak alakulásából, hiszen Budapesten szeptember elején 260 ezer forint volt az átlagos lakbér, ami nem változott egy hónap alatt. Sőt, több városrészben kisebb-nagyobb csökkenések is megjelentek, különösen a drágább kerületekben 5–20 ezer forinttal mérséklődött a bérleti díjak átlaga.”

A fővárosban már három kerületben – a XX., XXI. és XXIII.-ban – 200 ezer forint alatt van az átlagos bérleti díj, egy hónappal korábban még csak kettőben volt ez a helyzet. Eközben a belvárosi és budai kerületekben (például az I., az V. és a II.) 5-20 ezer forinttal csökkentek az átlagos albérletárak. A legnagyobb kínálattal rendelkező XI. és XIII. kerületben szeptember elején egyaránt 270 ezer forint körül alakultak a lakbérek.

A budapesti kép nagy szórást mutat
A budapesti kép nagy szórást mutat
Fotó: ingatlan.com

Vidéki nagyvárosok: felzárkózás Budapestre

A vidéki nagyvárosokban az albérletárak lényegében stagnáltak az elmúlt hónapban. A legnagyobb felzárkózó Kecskemét és Szeged, ahol az átlagos lakbér 160-180 ezer forintra nőtt. Veszprémben, Pécsett és Székesfehérváron kisebb, pár ezer forintos csökkenés ment végbe, így előbbi városokban 180 ezer, utóbbiban 200 ezer forint a középérték.

A legdrágább vidéki albérletpiac továbbra is Debrecené 240 ezer forintos átlaggal. Győrben 200 ezer forint körül alakultak az árak. Szolnok 130 ezer, Miskolc pedig 125 ezer forint alatti lakbéreivel az ország legolcsóbb megyeszékhelyei közé tartozik.

Egyes nagyvárosok kiugró értékeket produkálnak
Egyes nagyvárosok kiugró értékeket produkálnak
Fotó: ingatlan.com

Trendforduló közeleghet

A szakértő szerint az albérletpiacon az Otthon Start Program jelentősen átalakulást hozhat: „A kiadó lakások iránti érdeklődések száma éves szinten közel 20 százalékkal esett vissza augusztusban, ami pedig egyértelműen annak köszönhető, hogy sok bérlő inkább a vásárlásban kezdett gondolkodni. A városokban a kereslet csökkenése 10 százalék körül maradt, a kisebb településeken viszont 20 százalék körül alakult. Emiatt a piacon egyre nagyobb kínálat marad bent, miközben a felszívó erő mérséklődik.”

Balogh László szerint a kibontakozó folyamatok az albérletdrágulás további lassulását vetítik előre. Ez a helyzet ugyan kedvez a bérlőknek, de komoly dilemmát okozhat a befektetési célú lakásvásárlóknak, mert a lakásárak sem lőttek ki olyan mértékben, amire a kereslet kiugró növekedése alapján sokan számítottak.

„A jövedelemszintek alapvetően a bérleti díjak emelkedésének irányába hatnak, viszont a bérlőkért folytatott egyre kiélezettebb versenyhelyzet és a kereslet megcsappanása viszont a drágulás ellen dolgozik. A most látható enyhe ármozgások egyelőre még csak a jéghegy csúcsát jelentik, az albérletpiac mélyén viszont olyan erők feszülnek egymásnak, amik a következő hónapokban alapvetően szabhatják át a kiadó lakások piaci viszonyait” – értékelte a helyzetet az ingatlan.com szakértője.

 

Ebből indul ki a kormány, amikor a nyugdíjkorrekciót számolja

Feleannyit se ér a Babaváró, mint amikor bevezették

Erősen rajtolt az Otthon Start

Elszámolta magát a kormány, így több tízezer forintot kell fizetnie a nyugdíjasoknak

Össztűz alá kerültek a bankok

Ajándékot ad az Aldi és a Lidl a magyar nyugdíjasoknak

Hitelért kapkod az ország, egyre kevesebben jönnek ki a fizetésükből 

